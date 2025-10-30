เอม-สามี เยี่ยม ทักษิณ เผย ปรับตัวได้ดี มีความดันเล็กน้อย ขอบคุณเสื้อแดงให้กำลังใจ

เอม-สามี เข้าเยี่ยม ทักษิณ ปรับตัวได้ดี มีความดันเล็กน้อย พร้อมบอกว่าอยู่ในเรือนจำมาสองเดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับหน้าที่อาสาช่วยงานเรือนจำฯ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม ที่เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพฯ โดยวันนี้ถือเป็นครั้งที่ 12 สำหรับการเยี่ยมญาติ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกคุมขังตามคำสั่งบังคับโทษ นับแต่วันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา โดยผู้สื่อข่าวหลากหลายสำนักยังคงปักหลักติดตามรายงานความเคลื่อนไหว โดยวันนี้ได้รับรายงานว่าสมาชิกครอบครัวชินวัตร ได้แก่ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ เอม และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณ พร้อมกับนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ชินวัตร
น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ พร้อมสามี ได้เดินทางมาถึงเรือนจำกลางคลองเปรม โดยนั่งรถตู้ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Mercedes-Benz (V 220d) สีขาว จากนั้นทั้งคู่ได้เดินตรงไปยังกลุ่มคนเสื้อแดง ซึ่งเดินทางมาเพื่อให้กำลังใจครอบครัวชินวัตร โดย น.ส.พินทองทา และนายณัฐพงศ์ ได้ยกมือไหว้สวัสดีคนเสื้อแดงและร่วมพูดคุยเล็กน้อย มีสีหน้ายิ้มแย้ม ก่อนเดินเข้าด้านในเรือนจำฯ โดยยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด
ต่อมาเวลา 11.00 น. ภายหลังจากที่ น.ส.พินทองทา และนายณัฐพงศ์ สามี เข้าเยี่ยมนายทักษิณในเรือนจำฯ
นายณัฐพงศ์ เปิดเผยว่า วันนี้คุณพ่อบอกว่าปรับตัวได้ และบอกว่าอีกแป๊บเดียวก็จะสองเดือนแล้ว แต่ก็มีปัญหาเรื่องความดันเล็กน้อย ส่วนกรณีที่วันพรุ่งนี้ (31 ต.ค.) จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ได้มีพูดคุยกับนายทักษิณ หรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่ได้พูดคุยกันเลย เราเพียงมาเยี่ยมคุณพ่อตามปกติ ส่วนว่าระหว่างที่อยู่ด้านในเรือนจำฯ นายทักษิณ ได้ช่วยงานอาสาของเรือนจำฯ อย่างไรหรือไม่นั้น เรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงเป็นพิเศษ ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเท่าไร แต่ยืนยันคุณพ่อปรับตัวได้ดี และในช่วงท้ายผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนายณัฐพงศ์ ว่า ใกล้จะถึงช่วงเวลาของการเลือกตั้งใหญ่แล้ว ยังคงสนใจที่จะลงเล่นการเมืองหรือไม่ ปรากฏว่าเจ้าตัวหันมายิ้มรับคำถาม แต่ไม่ได้ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใด
จากนั้นทั้งคู่ได้เดินเข้าไปยกมือไหว้ทักทายพูดคุยกับพี่น้องคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจ และบอกเล่าอาการ ความเป็นอยู่ของนายทักษิณให้กับคนเสื้อแดงได้รับฟังด้วยตัวเอง คุณป้าแต๊ว อายุ 78 ปี คนเสื้อแดงที่เดินทางมาจากจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยการขับรถยนต์มาเอง และป้าหลิน คนเสื้อแดง อายุ 80 ปี ที่เดินทางมาจากบ้านพักแถวสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ และร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นกำลังใจระหว่างกัน
ป้าแต๊ว กล่าวว่า ตนเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวชินวัตรที่เรือนจำกลางคลองเปรมได้หลายวันแล้ว และวันนี้ก็จะได้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งตนได้พูดคุยกับ น.ส.พินทองทา ก็ได้ถามว่าคุณทักษิณอยู่ด้านในเป็นอย่างไรบ้าง
น.ส.พินทองทา ก็ตอบว่า ท่านปรับตัวได้ จากนั้นตนก็ถามต่อว่า คุณทักษิณจะได้กลับบ้านหรือยัง โดย น.ส.พินทองทา ก็บอกว่า อาจจะต้องรอก่อนตามระยะเวลา อย่างไรก็ดี คุณทักษิณ ได้ฝากขอบคุณคนเสื้อแดงทุกคนที่คอยมาให้กำลังใจเสมอ
ป้าแต๊ว กล่าวอีกว่า อยากบอกว่า ตนเป็นคนเสื้อแดงมาตลอด ไม่เคยเปลี่ยนใจ เลือกตั้งก็เลือกพรรคของคุณทักษิณเสมอ สมัยก่อนมีการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ตัวเอง ตนจะคอยอาสาเฝ้าหน่วยเลือกตั้งทุกครั้ง เฝ้าการขานนับคะแนน เพื่อที่การเลือกตั้งจะได้มีความเป็นธรรม และคอยสอดส่องว่าหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ ไม่มีการโกงคะแนนเลือกตั้ง ส่วนกรณีวันพรุ่งนี้ (31 ต.ค.) พรรคเพื่อไทยจะมีการสรรหาหัวหน้าพรรคคนใหม่และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นั้น ในฐานะที่ตนเป็นโหวตเตอร์พรรคเพื่อไทย ตนชื่นชอบและชื่นชม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว แต่หากมองสถานการณ์ตอนนี้ ตนก็อยากให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ อดีต รมช.คลัง ได้รับการเลือกโหวตมาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นอย่างดี จะได้มาทำนโยบายเพื่อปากท้องคนไทย ไปสู้บนเวทีเศรษฐกิจโลกได้ อย่างไรก็ตาม ในมุมองของตน นพ.ชลน่าน ก็มีความเก่ง คนในพรรคเพื่อไทยล้วนมีความเก่ง ความถนัดคนละแบบ
ป้าแต๊ว กล่าวอีกว่า ตนรู้สึกภูมิใจที่พรรคเพื่อไทยจะได้คนรุ่นใหม่หลากหลายมาร่วมทำพรรค เพราะตอนนี้คนในพรรคก็อายุเยอะขึ้น แต่คนรุ่นใหม่มีการศึกษา และมีประสบการณ์ รวมถึงพร้อมเรียนรู้กับผู้อาวุโสในพรรค เรียนรู้กับคนในพรรค ตนมองว่า การรู้เขารู้เราเป็นเรื่องดี แต่ก็ต้องรู้ดีเอ็นเอรากของพรรคด้วย ไม่ใช่เข้ามาอยู่แล้วก็เปลี่ยนพรรคไปเรื่อย ๆ
คุณป้าหลิน คนเสื้อแดง อายุ 80 ปี เปิดเผยว่า วันนี้ตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจ และนำมะม่วงหาวมะนาวโห่ มาฝาก น.ส.พินทองทา กับสามี รวมทั้งคนเสื้อแดงที่มาในวันนี้ด้วย ซึ่งตนมาเป็นครั้งที่ 2 จากครั้งแรกช่วงต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา โดยนั่งแอร์พอร์ตลิงค์มาต่อรถสาธารณะและเดินทางมาเพียงคนเดียว ตนชื่นชอบนายทักษิณ อดีตนายกฯ เพราะครอบครัวได้รับสิทธิบัตรทองดูแลรักษาสุขภาพมาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยความรู้สึกส่วนตัวมองว่าอดีตนายกฯ เป็นคนช่วยเหลือประชาชน และดีกับทุกคนแม้จะเป็นฝ่ายตรงข้าม ซึ่งชาวบ้านสัมผัสได้ ตนรู้สึกเสียใจที่ต้องมาอยู่ในเรือนจำฯ และจะเดินทางมาให้กำลังใจแล้วแต่โอกาส
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บรรยากาศกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวชินวัตรในช่วงหลังมานี้มีจำนวนน้อยลงกว่าช่วงแรก รวมถึงการเปิดเครื่องเสียงเพลงประกอบดนตรีด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ก็ไม่มีแล้ว
