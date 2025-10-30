โฆษกรบ. เผยภาพ อนุทิน-นายกฯนิวซีแลนด์ บังเอิญเจอกัน หลังกินมื้อเที่ยง โผเข้ากอดทักทาย

‘โฆษกรัฐบาล’ เผยภาพ ‘อนุทิน-นายกฯนิวซีแลนด์’ บังเอิญเจอ โผเข้ากอดทักทาย หลังรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงพักประชุมเอเปค
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพบรรยากาศขณะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เดินกลับจากรับประทานอาหารกลางวัน
โดยระบุข้อความว่า “ระหว่างที่ท่านนายกฯ กำลังเดินไปขึ้นรถหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จ บังเอิญพบ นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ที่กำลังเดินไปทานอาหารกลางวัน ตื่นเต้นดีใจกัน ทั้งทีมงานทั้งสองประเทศ และประชาชน SK เจ้านายฉันกำลังกินไอติมอยู่ด้วย เลยมี พร็อพ ถ่ายรูปเลย”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯได้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ใกล้กับสถานที่ประชุมเอเปค และได้พบกับนายกฯนิวซีแลนด์ โดยบังเอิญ ทันทีที่พบ นายกฯนิวซีแลนด์ได้เดินเข้ามาทักนายอนุทิน จากนั้น นายอนุทิน ได้แนะนำคณะทำงานที่ร่วมเดินทางมาด้วย ก่อนจะพูดคุยหยอกล้อ และถ่ายภาพร่วมกันอย่างเป็นกันเอง