กมธ.ต่างประเทศ ถกผลศึกษา MOU44 ชี้ต้องล็อกรอบพื้นที่ทับซ้อนก่อน-2 ส.ส.พท.ไม่เห็นด้วยผลักภาระให้ปชช.

กมธ.ต่างประเทศ ถกผลศึกษา MOU44 ชี้ต้องล็อกรอบพท.ทับซ้อนก่อน 2 ส.ส.พท. ไม่เห็นด้วยผลักภาระให้ปชช. ทำประชามติ ชี้เป็นเรื่องซัยซ้อน-ความลับด้านมั่นคง
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่มี น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกมธ.เป็นประธานการประชุม พิจารณารายงานผลการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในไหล่ทวีปทับซ้อน (MOU44) ของคณะอนุ กมธ. ที่มี นายธนาธร โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปาง พรรคเพื่อไทย เป็นประธานอนุ กมธ.
โดย น.ส.สรัสนันท์ กล่าวว่า รายงานฉบับนี้ใช้เวลาศึกษา 6 เดือน เป็นการศึกษาเฉพาะ MOU44 พื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเล และวันนี้ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของกมธ. ซึ่งมีมติว่าสมควรให้ส่งรายงานนี้ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับความเห็นชอบในบทสรุป โดยใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ อีก หรือเสนอไปยัง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานกมธ. กล่าวถึงการจะให้ทำประชามติ MOU43 และ MOU44 ว่า สะท้อนถึงแนวทางของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะในมิติต่างประเทศ ถ้าจะยกเลิกต้องมีเหตุและผลรองรับ ถ้ามีเหตุผลในการยกเลิกก็สามารถทำได้ แต่การโยนไปทำประชามติไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้ อีกทั้งการยกเลิกฝ่ายเดียวไม่สามารถทำได้ และต้องมีระยะเวลาในการขอยกเลิกอย่างน้อย 1 ปี เป็นการแสดงเจตจำนง
“การไปทำประชาชมติเลยจะเกิดคำถามตามมา เกี่ยวกันในหลายมิติ ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ บริหารทรัพยากรทางธรรมชาติ อธิปไตย ความมั่นคง ทางทหาร การเมือง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ดังนั้นดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ประชาชน จะต้องมาตอบว่าใช่หรือไม่ใช่”น.ส.สรัสนันท์ กล่าว
ด้านนายธนาธร กล่าวถึงสาระสำคัญของรายงานดังกล่าว ว่า การศึกษาของคณะอนุฯ ศึกษาไว้ 2 กรณี คือ กรณีมี MOU44 รัฐจะต้องดำเนินการอย่างไร และกรณีที่ไม่มี MOU44 จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร จะต้องใช้เวลาเท่าใดในการยกเลิก คณะอนุฯ จะไม่เสนอแนะว่าสมควรยกเลิกหรือไม่ แต่จะเป็นการให้ข้อมูล เพื่อให้บุคคลประกอบการตัดสินใจ
“MOU44 เป็นกรอบให้คู่ขัดแย้งเจรจากันในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลอ่าวไทย โดยล็อกไว้ว่าการเจรจาต้องพูดคุยทั้งเรื่องเขตแดนทางทะเล และการใช้ทรัพยากรทางทะเลไปพร้อมๆกัน ไม่สามารถคุยแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลก่อน แล้วค่อยคุยเขตแดนทางทะเลได้ ที่คนเข้าใจผิด คือ จะนำ MOUนี้มาแบ่งปันผลประโยชน์กัน ซึ่งความจริงต้องคุยเรื่องเขตแดนทางทะเลให้จบก่อน ถึงจะคุยเรื่องทรัพยากรทางทะเลได้ ส่วนข้อดีของการมี MOU44อยู่นั้น จะทำให้มีกรอบชัดเจนว่าพูดคุยประเด็นใด และทำอะไรก่อน-หลัง ในทางตรงกันข้าม หากยกเลิก MOU44 จะทำให้ต่างฝ่ายต่างคุยในพื้นที่อ้างสิทธิ์ ไม่มีตัวกลางในการเจรจา MOU44 จะเป็นกรอบล็อกว่าต้องพูดคุยเรื่องใดก่อนหลัง”นายธนาธร กล่าว
ส่วนการที่รัฐบาลจะให้ทำประชามติยกเลิกหรือไม่ยกเลิก MOU43 และMOU44นั้น นายธนาธร กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยเพราะเป็นเรื่องซับซ้อน และเป็นเรื่องทางเทคนิคค่อนข้างมาก บางส่วนเป็นความลับทางราชการเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ จึงไม่ควรผลักภาระให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ รัฐบาลมีหน้าที่ตัดสินใจแทนประชาชนได้อยู่แล้ว รัฐบาลสามารถยกเลิกก็ได้ เพียงแต่ยกเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องไปพูดคุยกับเขา เพราะมีขั้นตอนในการยกเลิกอยู่