ส.ส.ปชน. ข้องใจ รมว.คมนาคม สั่งรื้อแบบอุโมงค์ป่าตอง ทั้งที่อนุมัติไปแล้ว งงชาติไหนจะได้ใช้

ส.ส.ภูเก็ต เขต 2 ปชน. เดือด!! รมว.คมนาคม สั่งรื้อแบบ”อุโมงค์ป่าตอง” ใหม่ ชาติไหนจะได้ใช้? จะได้สร้างกี่โมง? เมื่อความปลอดภัยของคนภูเก็ตเป็นแค่เกมการเมือง!
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาชน เปิดเผยว่า มหากาพย์ที่ “ไม่จบไม่สิ้น” อุโมงค์ป่าตอง : ชาติไหนจะได้ใช้? จะได้สร้างกี่โมง? เมื่อความปลอดภัยของคนภูเก็ตเป็นแค่เกมการเมือง!
อุโมงค์ป่าตอง คือ ความจำเป็นเร่งด่วนถึงชีวิต! นี่ไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบาย แต่คือเรื่องของ ชีวิตผู้คนและภาพลักษณ์ความปลอดภัยของเมืองป่าตอง บนถนนกะทู้-ป่าตอง ที่ทุกคนต้องเสี่ยงตายทุกครั้งที่ผ่านทางโค้งมรณะที่ทั้งลาดชันและแคบที่สุดของภูเก็ต
เราเห็นรถบรรทุกหมดแรงกลางเขา รถติดยาวนับกิโล และอุบัติเหตุซ้ำซากคร่าชีวิตทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนมานับไม่ถ้วนแล้ว ประชาชนทำได้แค่ รอ… รอ… และรอ อย่างหวาดผวามานานนับทศวรรษ ตั้งแต่โครงการถูกผลักดันมาก่อนปี 2560 จนกระทั่งรายงาน EIA ได้รับการอนุมัติในเดือนธันวาคม 2560
แต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2560 ถึงสิงหาคม 2568 กลับเป็นความน่าโมโหที่สุด เมื่อโครงการที่อนุมัติแล้วกลับ “นิ่งสนิท” เหมือนไม่แคร์ชีวิตใคร สถานะคือ “ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ”
ในขณะที่อุบัติเหตุยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเดือนสิงหาคม 2568 คณะรัฐมนตรีจึงขยับตัวและมีมติให้ กทพ. ปรับรูปแบบการลงทุน และมีการเปิดเผยรายละเอียดงบประมาณ 16,700 ล้านบาท ในปลายปีเดียวกัน ทุกอย่างดูเหมือนจะพร้อมเดินหน้าตามแผนเริ่มก่อสร้างปี 2569 และเปิดใช้ปี 2573
แต่แล้วก็เกิดการพลิกผันครั้งใหญ่ที่สุดในเดือนตุลาคม 2568 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่ง “รื้อแบบใหม่ทั้งหมด” โดยให้ ลดขนาดอุโมงค์จาก 17 เมตร เหลือ 10 เมตร และโอนโครงการจาก กทพ. ไปให้กรมทางหลวงดำเนินการ พร้อมยกเลิกค่าผ่านทาง
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปรับเล็กน้อย แต่หมายถึงแบบที่ศึกษามานานเกือบสิบปีต้อง รื้อทิ้ง และสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือ ช่องมอเตอร์ไซค์เฉพาะ ที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยอาจต้องหายไป!
เราต้องถามดังๆ ว่า ทำไมต้องสั่งรื้อแบบใหม่ตอนนี้? แบบเดิมมีปัญหาทางวิศวกรรมจริง ๆ หรือเป็นแค่ ข้ออ้างที่ใช้บังหน้า เพื่อล้มล้างของเก่า และเปิดทางให้มีการ “จ้างศึกษา-ออกแบบใหม่” ที่อาจมี ผลประโยชน์แอบแฝง หรือ เงินทอน อยู่เบื้องหลัง?
การออกแบบใหม่ การศึกษาใหม่ การขออนุมัติใหม่ จะใช้เงินอีกกี่ร้อยล้านบาท และต้องแลกกับ เวลาที่สูญเสียไปอีกกี่ปี? ภูเก็ตที่สร้างรายได้เป็นแสนล้านให้ประเทศ แต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือ โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่คืบหน้า และการเริ่มต้นใหม่อยู่ร่ำไป! ท่านผู้มีอำนาจตัดสินใจคิดถึงความสูญเสียและผลกระทบต่อประชาชนบ้างไหม?
“บางทีคำตอบง่ายๆ ก็คือ ‘ทำให้เสร็จ’ แต่ดูเหมือนว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ยากเกินไปสำหรับผู้ที่ไม่เคยต้องขับรถผ่านเขาป่าตองในวันที่ฝนตก และที่เจ็บปวดที่สุดคือ… ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โครงการก็ถูกฉุดให้ถอยหลัง… ในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตบนเส้นทางสายนี้กลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราวกับว่า ‘ชีวิตคนภูเก็ตเป็นเพียงตัวเลขที่ถูกมองข้าม’ และไม่สำคัญพอที่จะทำให้โครงการนี้เสร็จสิ้นเสียที!”