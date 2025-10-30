ป.ป.ช.รุดสอบ เหตุร้อง ส.ส.ดังตื้บนักธุรกิจ พยานโวยบิ๊กตร.จุ้นสำนวน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ (29 ตุลาคม)ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พนักงานไต่สวนและสอบสวนสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่สอบพยานบุคคล กรณีที่มีการร้องเรียนเอาผิดจริยธรรม นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และอดีตประธานกรรมาธิการการตำรวจ ข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง จากกรณีรุมทำร้ายนายนเรศ วงศ์เศรษฐกุล นักธุรกิจวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ กลางงานบวช โดยมีทั้งบันทึกประจำวัน คลิปเสียง และพยานแวดล้อมครบถ้วน แต่มีความพยายามถูกกดดันอย่างหนักให้ถอนแจ้งความ ทั้งจากครอบครัวของผู้ก่อเหตุ และจากการใช้อิทธิพลในพื้นที่
นางสาวอรัญญา จันทดี ทนายความ ซึ่งเป็นประจักษ์พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ ให้การว่าในวันที่พนักงานสอบสวนได้นัดผู้เสียหาย ไปให้ปากคำที่ ภวจ. นครศรีธรรมราช แต่ก่อนที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวน ได้มีนายตำรวจใหญ่ยศ พล.ต.ต. เข้ามาพูดคุยกับผู้เสียหาย นายอธิชาติ วงเศรษฐกุล พี่ชายผู้เสียหาย และตน โดยได้พูดจาในทำนองข่มขู่เชิงบังคับว่า คดีนี้ไม่มีพยานมาให้การ ขอให้ผู้เสียหายทำมาหากินดีกว่า และคดีที่ถูก ส.ส.ทำร้ายไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ปมนี้เอาออกเสีย แต่ให้ไปดำเนินคดีกับ ส.จ.น้องชายนายชัยชนะแทน
นอกจากนี้ระหว่างการสอบคำให้การ ยังมีการชี้นำแก้ไขให้เป็นไปตามที่พล.ต.ต. คนดังกล่าวต้องการ ทุกประเด็น ทำให้ผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนเกิดความลำบากใจต่อการกระทำของ พล.ต.ต.คนนี้ ที่เข้ามาแทรกแซงคดี ทำนองข่มขู่เชิงบังคับไม่ให้ผู้เสียหายให้การพาดพิงถึงนายชัยชนะ ทั้งที่ความจริงแล้วผู้เสียหายเคยแจ้งความและให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดไว้อย่างละเอียดแล้ว โดยระบุตัวบุคคล คือนายชัยชนะ เดชเดโช และนายพิชิตชัย เดชเดโช กับพวกไว้อย่างแจ้งชัดแล้ว
ส่วนคดีที่ร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมนายชัยชนะ ก็มีความคืบหน้าไปมาก เพราะพยานหลักฐาน ที่ปรากฏโดยทั่วไปแน่นหนามาก แม้พยานปากผู้เสียหายจะกลับคำให้การก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถหักล้างคำให้การเดิมในวันแรก ในทันทีที่เกิดเหตุ รวมทั้งคลิปเสียงที่ให้สัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าวยืนยันถึงข้อเท็จจริง ว่านายชัยชนะเป็นคนก่อเหตุ จึงเชื่อว่าดิ้นไม่หลุดเช่นกัน