ไชยชนก ลาออก กมธ.MOU วุ่น ต้องเลือกปธ.คนใหม่ ด้าน ภท.ส่ง ปานเทพ นั่งแทนที่  

“ไชยชนก” ลาออก “กมธ.MOU43-44” ภูมิใจไทย ชงตั้ง “ปานเทพ” แทน ทำให้ต้องเลือกประธานกมธ.ฯใหม่
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ส.ส.บุรีรัมย์ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) 2543 และ 2544 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา สภาผู้แทนราษฎร ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง กมธ. โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติเห็นชอบให้ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เป็นกรรมาธิการฯ ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยแทน
ทั้งนี้ ที่ประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณา MOU43 และ 44 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา สภาผู้แทนราษฎร จะต้องมีการเลือกตำแหน่งประธานกรรมาธิการฯใหม่อีกครั้ง หลังนายไชยชนกได้ยื่นลาออกจากการเป็นกรรมาธิการฯในครั้งนี้