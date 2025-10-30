สภายืนไว้อาลัย พล.ต.ท.วิโรจน์ ถึงแก่อนิจกรรม ทำให้มีส.ส.ปฏิบัติหน้าที่ได้ 492 คน

สภายืนไว้อาลัย ‘พล.ต.ท.วิโรจน์’ ถึงแก่อนิจกรรม ทำให้มี ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่ได้ 492 คน องค์ประชุม 246 คน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายไชยา พรหมา รองประธานสภา คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้แจ้งว่า พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา เป็นผลให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง ตามมาตรา 111 (2) ของรัฐธรรมนูญ และได้ขอให้ ส.ส.ร่วมยืนไว้อาลัยแด่ พล.ต.ท.วิโรจน์ ที่ถึงแก่อนิจกรรม ระหว่างการเป็น ส.ส. เป็นเวลา 1 นาที
จากนั้นนายไชยาแจ้งว่า ทำให้ปัจจุบันมี ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 492 คน องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่า 246 คน
