สถานทูตสหรัฐ เผยความสำคัญ MOU แร่หายาก สิ่งจำเป็นผลิตอุปกรณ์ป้องกันปท.-พลังงาน

สถานทูตสหรัฐ เผยความสำคัญ MOU แร่หายาก ‘ไทย-อเมริกา’ ต่อยอดพันธมิตร เพิ่มขีดการแข่งขัน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊ก U.S.Embassy Bangkok ถอดรหัส MOU: ถาม-ตอบ นัยความร่วมมือสหรัฐฯ-ไทยเรื่องแร่สำคัญ ว่า
สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญ ส่งเสริมการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศและอุตสาหกรรมการแปรรูปของไทย ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญและแร่หายากในสหรัฐฯ และไทย MOU นี้ไม่ได้มุ่งหมายให้มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายในประเทศ และไม่กระทบข้อตกลงที่มีอยู่แล้วระหว่างสหรัฐฯ และไทย อีกทั้งไม่มีผลต่ออำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตน แต่เป็นการต่อยอดและขยายความร่วมมือที่มีอยู่แล้วระหว่างเราทั้งสองประเทศ
ภายใต้ MOU นี้ สหรัฐฯ และไทยจะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับสากล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคส่วนแร่สำคัญของไทย อีกทั้งช่วยไทยวิเคราะห์ขอบเขตของฐานทรัพยากรแร่สำคัญ ความร่วมมือระหว่างเราจะช่วยสร้างห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญที่มั่นคง ยืดหยุ่น และมีความรับผิดชอบ
MOU นี้ต่อยอดจากพันธมิตรสหรัฐฯ-ไทย รวมถึงความเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นทางการค้า การลงทุน และการพาณิชย์ระหว่างทั้งสองประเทศ ทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการที่เกี่ยวกับแร่สำคัญ ร่วมกันสำรวจโอกาสทางการค้าเพิ่มเติม และแสวงหาช่องทางความร่วมมือใหม่ ๆ