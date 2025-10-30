ทบ. โต้ ไม่มีเชลยศึกกัมพูชาขอลี้ภัย รับคลิปว่อนเน็ตของจริง กองทัพถ่ายไว้เอง

ทบ. แจง ไม่มี เชลยศึกกัมพูชา ขอลี้ภัยในไทย ชี้คลิปว่อนเน็ต ถ่ายเพื่อบันทึกหลักฐานสภาพความเป็นอยู่ ไม่ใช่ให้ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณะ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการเผยแพรคลิปเชลยศึก จำนวนหนึ่ง ขอลี้ภัยในไทย ว่า จากการสอบถามหน่วยที่รับผิดชอบในการควบคุมตัวเชลยศึก ทราบว่าไม่มีประเด็นตามข่าว ที่กล่าวว่าเชลยศึกได้ขอลี้ภัยแต่อย่างใด
ในส่วนของภาพและคลิปวิดีโอตามที่ปรากฏนั้น เป็นการถ่ายภาพเพื่อบันทึกหลักฐานถึงสภาพความเป็นอยู่ของเชลยศึกที่ได้มีการดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายสากล ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ