บวรศักดิ์ ลุยกิโยติน กม. 4 กระทรวงหลัก รับหนักใจคุย ‘อนุทิน’ แต่ต้องเดินหน้า

บวรศักดิ์ หวังแก้ กิโยตินกฎหมาย สำเร็จในยุครัฐบาลอนุทิน ชี้ ลดภาระปชช.-ลดเสียเวลา- อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนเร่งรัดและติดตามนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรี โดยมีตนเป็นประธาน และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นที่ปรึกษา โดยเห็นว่ามีเรื่องที่จะต้องปรับเร่งด่วนคือ การยกเลิกแก้ไขพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ที่สร้างภาระ ทำให้เสียเวลา มีค่าใช้จ่ายให้ประชาชน โดยจะมีการอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจด้วย โดยได้ทำมาตั้งแต่สมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้แก้ไขไปส่วนหนึ่ง แต่เนื่องจากมีจำนวนมาก ประมาณ 800 เรื่อง ติดอยู่ที่นั่นที่นี่
นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงหลักที่ต้องปรับเยอะ คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย รมว.พาณิชย์ระบุจะทำเต็มที่ แต่ตนหวั่นใจว่าจะคุยกับ รมว.มหาดไทยอย่างไร เพราะบังเอิญเป็นนายของตน แต่ก็ต้องคุย เพื่อเดินทางลุยงาน จึงขอความร่วมมือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ปลัดกระทรวง อธิบดี เมตตาลงไปขันชะเนาะลูกน้อง ให้รีบ ให้เริ่มแก้ ถ้าทำไม่ได้จริง ๆ คอจะขาดบาดตาย ให้เสนอทางออกมาว่าจะทำอย่างไรให้เร็วขึ้น
“หวังว่ากิโยตินที่ทำมาตั้งแต่ปี 62 น่าจะสำเร็จในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในช่วงเวลา 4 เดือน และช่วงรักษาการ 2 เดือน ซึ่งถ้าภาระตรงนี้หายไปจะช่วยประชาชนได้ และ อำนวยความสะดวกด้านธุรกิจได้มากขึ้น” นายบวรศักดิ์ กล่าว