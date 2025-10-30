บวรศักดิ์ ชงป.ป.ส.ตั้งอนุป้องกันเสพยา ไฟเขียวกก.ทุกหน่วยงานรัฐ ไม่ต้องรับรองผลประชุมแล้ว

‘บวรศักดิ์’ ชง ป.ป.ส.ตั้งอนุป้องกันยาเสพติด ย้ำ กก.ในหน่วยงานรัฐ ไม่ต้องรับรองผลประชุม ลดอืด ระบบงานราชการ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ว่าในส่วนของการปราบปราม ป.ป.ส.ทำได้ผลดีมาก แต่การให้ความสำคัญกับด้านป้องกันยังน้อยไป ที่ผ่านมาไปให้ความสำคัญกับคนผลิต คนขาย จึงขอ ป.ป.ส.ให้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาอีกชุด ทำด้านการป้องกัน เพื่อหาสาเหตุของการเสพยา โดยต้องทำงานกับนักวิชา นักจิตวิทยา นักจิตเวช เพราะอยู่ดีๆ คนจะอยากเสพยาไม่ได้ ต้องมีเหตุให้เสพยา เช่น เรื่องอาชีพ
นอกจากนี้ นายบวรศักดิ์ยังแถลงถึงปัญหาของระบบราชการว่า จากการประชุมหลายคณะกรรมการพบว่าวิธีที่หลายหน่วยใช้คือ เวลาประชุมแล้วจะต้องรับรองรายงานการประชุม ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่าถ้าไม่รับรองการประชุมก่อนจะดำเนินการไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่ พบว่ามีที่มาจากภาคเอกชน ราชการไปทำตาม ซึ่งเอกชนประชุมถี่ แต่รัฐนั้น บางกรรมการประชุม 6 เดือนครั้ง บางกรรมการ 3 เดือนครั้ง ไม่แปลกใจว่าทำไมรัฐไทยถึงไปช้า
นายบวรศักดิ์กล่าวว่า มีนิทานกระต่ายกับเต่า ตนว่าไม่ถูก เราต้องมีกระต่าย เต่า และหอยทาก ระบบภาครัฐเราเดินเป็นอะไรไปคิดเอา ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ ในร่าง พ.ร.บ.วิธีวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เขาเขียนไว้ชัดเจนว่าให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ว่า เมื่อคณะกรรมการมีมติประการใดให้ปฏิบัติตามมติได้เลย ไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม เว้นแต่มติกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น แต่ถ้ากรรมการไม่มีมติเป็นอย่างอื่นก็ปฏิบัติได้เลย ต่อไปนี้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย หากมีมติอะไรแล้วปฏิบัติได้เลย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้ระบบราชการเร็วขึ้น