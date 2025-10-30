นายกฯ ปาฐกถา เวทีเอเปค ชูไทยเป็นสะพานเชื่อมโลกศก. ศูนย์กลางภูมิภาค-นวัตกรรม

นายกฯ ชู บทบาทของไทย ในการเป็น ‘สะพาน’ เชื่อมโลกเศรษฐกิจ
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคยองจู ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชม.) ณ Gyeongju Art Center เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 2 ชั่วโมง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้รับเกียรติเป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจของเอเปคประจำปี 2568 (APEC CEO Summit 2025) ภายใต้หัวข้อ “Bridge. Business. Beyond.” ซึ่งเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญระดับผู้นำเศรษฐกิจและภาคเอกชนของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC นักธุรกิจชั้นนำ และองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นายกฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยกำลังก้าวผ่านจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์สำคัญ จากประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง จากฐานการผลิตสู่ฐานนวัตกรรม และจากผู้มีส่วนร่วมในภูมิภาค สู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของภูมิภาค (Regional Connector) รัฐบาลมุ่งมั่นวางรากฐานที่มั่นคง และยั่งยืน เพื่ออนาคตของประเทศ ผ่านแนวทาง “Quick Big Win” ซึ่งหัวข้อการประชุมในวันนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้น 3 ด้านหลัก คือ การเชื่อมช่องว่างทางเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการมองไปข้างหน้าให้ไกลกว่าเดิม เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตที่ต้องการ
นายกฯ กล่าวด้วยว่า การปลดล็อกศักยภาพทางธุรกิจ ต้องปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ไทยเป็นประเทศที่ทำธุรกิจได้ง่าย มีกติกาชัดเจน และสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างยั่งยืน โดยไทยมีเป้าหมายที่จะการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ภายในปี 2573 เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล การกำกับดูแลดิจิทัล และความโปร่งใสของภาครัฐให้เทียบเท่าสากล พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาค และระดับโลก ในการรับมืออาชญากรรมไซเบอร์ และการหลอกลวงออนไลน์
นายกฯ เน้นย้ำว่า ทุกความพยายามของรัฐบาลทั้งหมดนี้ คือการสร้างสะพานเชื่อมผู้คน ผ่านโอกาส และการมีส่วนร่วม เชื่อมเศรษฐกิจผ่านการค้าและนวัตกรรม เชื่อมโยงการทำงานของวันนี้กับอนาคตที่ต้องการ โดยการประชุม CEO Summit ในวันนี้ ซึ่งมุ่งใช้ภาคธุรกิจเป็น “สะพานแห่งความร่วมมือ” ที่ไม่เพียงสร้างกำไร แต่ยังสร้างความก้าวหน้า
“ไทยเปิดกว้าง และพร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคี เพื่อแปรเป้าหมายให้เป็นการลงมือปฏิบัติ โดยจะร่วมกันรักษาความเปิดกว้างของห่วงโซ่อุปทานโลก สนับสนุนระบบพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกติกา เพื่อสร้างความเป็นธรรม ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ซึ่งความมั่งคั่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแบ่งปันได้ คือความมั่งคั่งที่ยั่งยืน” นายกฯ กล่าว
ทั้งนี้ หลังจากนายกฯ กล่าวปาฐกถาเสร็จสิ้น ผู้ฟังในหอประชุมต่างตบมือให้กับนายกฯ จากนั้น ผู้จัดงานได้มอบช่อดอกไม้ และผู้เข้าร่วมงานต่างห้อมล้อมพูดคุย และขอถ่ายภาพกับนายกฯ