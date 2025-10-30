การเมือง

ชยพล-ไอซ์ รุมซัด กองทัพ-กัน จอมพลัง ถามไม่ตอบ แถมพูดไม่ตรงกัน คาใจ ขาดทรัพยากรจริงไหม

ชยพล โวย ‘กัน จอมพลัง-กองทัพ’ แจงไม่ชัด สรุปแล้วกองทัพขาดแคลนทรัพยากรหรือไม่ ด้าน ‘รักชนก’ ซัด ฟังโดยสามัญสำนึกก็เห็นว่าไม่ชัดเจน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายชยพล สท้อนดี ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร สภาผู้แทนราษฎร และ น.ส.รักชนก​ ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม กมธ. ที่เชิญกองทัพ​ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ​นายกัณฐัศว์ พงศ์​ไพบูลย์​เวชย์ หรือ​กัน​ จอมพลัง มา​ชี้แจงข้อเท็จจริงการบริหารทรัพยากรของกองทัพในเหตุการณ์ความขัดแย้งชายแดน ไทย-กัมพูชา​ หลังมูลนิธิ​กัน​ จอมพลัง​ ลงไปช่วยและรับบริจาคสิ่งของจนถูกตั้งคำถามถึงงบประมาณของกองทัพ

นายชยพลกล่าวว่า ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้คำตอบ กมธ.มีจุดประสงค์ เนื่องจากมี 2 ส่วนที่มีการสื่อสารในทิศทางไม่ตรงกัน โดยภาคประชาชนที่หวังดีระบุว่ากองทัพมีความขาดแคลนอุปกรณ์ที่สำคัญต่อชีวิตของกำลังพล ยุทธวิธี และประสิทธิภาพในการทำงาน แต่กองทัพบอกว่าพร้อมทุกอย่าง ไม่มีอะไรขาดแคลน และไม่เคยขอรับบริจาค ทำให้เราต้องเชิญทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงเพื่อให้เข้าใจต่อสถานภาพของกองทัพว่าพร้อมรบจริงหรือไม่ เพราะจะส่งผลต่อการบริหารกองทัพด้วยว่างบประมาณที่เราให้ไปแต่ละปีถูกใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่ เพราะงบที่ขอมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรบ

นายชยพลกล่าวต่อว่า เราต้องการคำตอบอย่างตรงไปตรงมาจากกองทัพว่ามีอะไรขาดไปหรือไม่ และประชาชนที่อยู่หน้างานเห็นว่ามีปัญหาด้านไหน จะทำให้เราเห็นว่ามีจุดไหนที่ต้องขันนอต แต่วันนี้ยังมีคำถามที่ค้างคาใจหลายเรื่องที่คำตอบทั้งสองฝั่งยังไม่ตรงกันอยู่ดี

ด้าน น.ส.รัชนกกล่าวว่า สิ่งที่เราต้องการให้นายกันเอาออกมาโชว์คือหนังสือทุกฉบับที่กองทัพ หรือหน่วยงานร้องขอความอนุเคราะห์ ซึ่งนายกันโชว์ให้ดู 2 ฉบับที่ถ่ายจากมือถือ จึงไม่ทราบว่าเป็นหนังสือจริงหรือไม่ โดยเราได้ขอไปว่าอยากจะตรวจสอบว่าสุดท้ายแล้วกองทัพได้ร้องขออะไรไปบ้าง ก็ได้รับคำตอบว่าไม่สะดวกที่จะส่งให้ ต้องมีการสอบถามไปยังผู้ที่ร้องขอก่อนว่าต้องการให้ส่งให้หรือไม่ ทำให้ตั้งข้อสังเกตว่าหนังสือเหล่านั้นเป็นของจริงหรือเปล่า รวมถึงมีการปกปิดความจริงอะไรหรือไม่

น.ส.รัชนกกล่าวว่า เมื่อเราถามย้ำเรื่องการขอความอนุเคราะห์และการรับบริจาค นายกันก็เชิญชวนให้ไปลงพื้นที่หน้างาน ซึ่งตนทราบว่า กมธ.ได้ลงไปทุกพื้นที่แล้ว ที่มีข้อพิพาทสู้รบกันอยู่ จึงไม่อยากให้เบี่ยงเบนประเด็น และเมื่อถามทางกองทัพก็ได้คำตอบไม่ตรงกัน โดยนายกันชี้แจงว่าที่เปิดรับบริจาคเพราะกองทัพขาดแคลน แต่กองทัพย้ำว่าไม่ได้ขาดแคลนอะไร สิ่งของที่รับบริจาคมาเหมือนกับว่าปฏิเสธไม่ได้ แต่พอถามถึงใบอนุเคราะห์ โฆษกกองทัพบอกไม่ได้ว่าหน่วยต่างๆ ขอไปทางมูลนิธิหรือไม่

น.ส.รัชนกกล่าวอีกว่า สิ่งที่เราต้องตามคือส่วนต่างที่หายไปคืออะไร ถ้าหน่วยงานต่างๆ ตั้งงบมาซื้อเสื้อเกราะ หรือทำถนน งบมีการตั้งมาแล้ว แต่มีการของบสนับสนุนจากมูลนิธิ แล้วงบที่ขอไปไหน หรือโยกย้ายไปไหน มูลนิธิต่างๆ ที่เปิดรับโดยอ้างว่ากองทัพขาดแคลน ก็ต้องนำบางอย่างออกมาโชว์ว่าบริจาคอะไรให้กองทัพไปบ้าง ไม่เช่นนั้นผู้ที่บริจาคก็มีสิทธิตั้งข้อสงสัยว่าแอบอ้างกองทัพเพื่อรับประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่

“แค่ดิฉันถามว่ามีการขอความอนุเคราะห์ไปกี่ครั้ง นายกันก็ไม่ตอบ บอกว่าคนที่จ้างงานกำลังรออยู่ ส่วนกองกำลังบูรพาก็บอกไม่เคยไปขอ ขณะที่กองทัพภาคที่ 1 ก็ไม่ตอบ ส่วนทางโฆษกกองทัพบอกจะรวบรวมข้อมูลให้เพราะวันนี้ไม่ได้เตรียมมา กองทัพไม่ได้ขอ แต่หน่วยงานยิบย่อยอาจจะขอ ซึ่งทุกคนฟังแล้วโดยสามัญสำนึกก็เห็นว่ามันไม่ชัดเจน” น.ส.รักชนก

น.ส.รักชนกกล่าวว่า สิ่งที่ตนสงสัยคือ สุดท้ายแล้วกองทัพสามารถปกป้องชายแดนและมีความพร้อมที่จะปกป้องชีวิตทหารชั้นผู้น้อยที่เสียสละหรือไม่ เมื่อเกิดเช่นนี้แล้วจึงเข้าใจว่าทำไมทหารชั้นผู้น้อยจึงมองว่านายกันเป็นฮีโร่ เพราะระดับสูงในกองทัพไม่เคยพูดความจริงว่าทหารหน้างานต้องการอะไรเลย เป็นสิ่งที่เราต้องพูดคุยกันว่าการปฏิรูปกองทัพจะเดินหน้าอย่างไร และทำให้มีศักยภาพเต็มกำลังจริงๆ

