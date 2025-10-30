ส.คราฟท์เบียร์ ร้องกมธ. ปมกฎกระทรวงผลิตสุราใหม่ ข้อจำกัด บริวผับ ระบบพลาสเจอไรซ์

ส.คราฟท์เบียร์ ร้องกมธ.ปมกฎกระทรวงผลิตสุราใหม่ ชี้ข้อจำกัด บริวผับ จี้ยกเลิก พลาสเจอไรซ์
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่อาคารรัฐสภา นายณัฐชัย อึ๊งศรีวงศ์ นายกสมาคมคราฟท์เบียร์ พร้อมด้วย นายศุภพงษ์ พรึงลำภู ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ณ อาคารรัฐสภา เพื่อหารือความคืบหน้าและความชัดเจนของ ร่างกฎกระทรวงการผลิตสุรา ตามที่สมาคมฯได้รับจดหมายเชิญจากคณะกรรมาธิการฯ
สมาคมคราฟท์เบียร์ ได้ยื่นหนังสือแสดงความกังวลว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ อาจไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 และขอให้ตรวจสอบความเหมาะสมในการออกกฎหมายฯ ดังกล่าว
โดยระบุว่า โครงสร้างกฎหมายใหม่ที่คาดว่าเป็นปัญหา คือผู้ประกอบการของโรงเบียร์ประเภทที่ 3 (บริวผับ) ไม่สามารถขอใบอนุญาตเป็นโรงเบียร์ประเภทที่ 2 ได้ เนื่องจาก
• กำลังเครื่องจักรไม่ถึง 50 แรงม้า
• ที่ตั้งมักอยู่ในโซนท่องเที่ยว/ชุมชน
• ทำให้ ไม่สามารถขออนุญาตผลิตและบรรจุขวด/กระป๋องได้ แม้ปัจจุบันจะมีใบอนุญาตผลิตและขายในร้านถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว
นอกจากนี้ สมาคมคราฟท์เบียร์ ได้มีข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ใน2 ข้อ ดังนี้
1. ขอความชัดเจนในเหตุและผลของกฎกระทรวงใหม่ โดยเสนอให้คณะกรรมาธิการเชิญผู้แทนกรมสรรพสามิตชี้แจงหลักเกณฑ์การแบ่งประเภทโรงงาน และประเมินผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเป็นธรรม
2. ขอให้พิจารณาแก้ไขร่างกฎกระทรวง เพื่อให้บริวผับที่ผ่านมาตรฐานเดิมแล้ว สามารถบรรจุขวด/กระป๋องและจำหน่ายนอกสถานที่ผลิตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมคราฟท์เบียร์ ยังเห็นว่า การแก้ไขนี้จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ สนับสนุนผู้ประกอบการ เกิดการจ้างงาน และผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ
โดยทาง สมาคมฯคราฟท์เบียร์ ได้จัดทำข้อมูลประกอบการประชุมที่เป็นประโยชน์เพื่อชี้แจ้งต่อคณะกรรมาธิการฯ ดังนี้ 1. มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสุรานำเข้า โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน AOAC (Association of Official Analytical Chemists) หรือวิธีทดสอบที่เทียบเท่า
2. ประเด็นปัญหาและผลกระทบจากร่างกฎกระทรวงการผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์