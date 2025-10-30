อนุทิน คุยทวิภาคีนายกฯ แคนาดา สานต่อสัมพันธ์ 65 ปี ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ-ภาคประชาชน

นายกฯ หารือทวิภาคี “นายกฯ แคนาดา” มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ครบรอบ 65 ปี พร้อมขยายความร่วมมือเศรษฐกิจ – ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคยองจู ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชม.) ณ โรงแรม Commodore Gyeongju เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย หารือทวิภาคีกับ นายมาร์ก คาร์นีย์ (The Right Honourable Mark Carney) นายกรัฐมนตรีแคนาดา ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีแคนาดาได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมา และขอให้สถานการณ์ระหว่างไทย-กัมพูชา ดีขึ้นโดยเร็ว
ขณะที่ ด้านความสัมพันธ์ไทย-แคนาดา นายกฯ และนายกฯ แคนาดา ต่างยินดีที่ได้พบหารือระหว่างกันเป็นครั้งแรก และเห็นพ้องว่า จะร่วมมือส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยในปีหน้าจะครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันโดย ทั้งนี้ ไทยได้ชื่นชมบทบาทการเป็นประธาน G7 ของแคนาดา โดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงของเศรษฐกิจโลก ความมั่นคงด้านพลังงาน และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของไทยและวาระของอาเซียน โดยนายกฯกล่าวถึงการพูดคุยในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมา ซึ่งคิดว่าจะมีความคืบหน้าต่างๆ ในปีหน้า ที่แคนาดาสามารถร่วมมือกับไทยได้มากขึ้น ที่จะเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ นายกฯ ยังประสงค์ให้การเจรจา FTA ระหว่างไทย-แคนาดา สามารถสรุปผลได้ภายในปีหน้า
ด้านการศึกษา และการท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมโอกาสทางการค้า และการลงทุนมากขึ้น โดยนายกฯได้นำเสนอจุดแข็งของไทย เรื่องอัธยาศัยไมตรีของคนไทย และการต้อนรับที่อบอุ่น โดยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนผ่านการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังยินดีกับการเปิดเส้นทางบิน Vancouver-Bangkok ของสายการบินแอร์แคนาดา จากเดิมเป็นฤดูกาลมาเป็นการบริการตลอดทั้งปี (เริ่ม 28 ต.ค.68) ซึ่งจะส่งเสริมการเดินทางระหว่างกัน โดยในแต่ละปีจะมีคนไทยประมาณ 15,000 คน เดินทางเยือนแคนาดา ในขณะที่มีชาวแคนาดาเดินทางมาไทยมากถึง 251,000 คนต่อปี และไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับสองสำหรับชาวแคนาดา
สำหรับความร่วมมือด้านอาหาร นายกฯ อยากเห็นความร่วมมือที่ใกล้ชิด และเข้มแข็งกับแคนาดามากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพ โดยรมว.พาณิชย์ ได้เสนอให้ไทยเป็น food security และ food hub ให้ กับแคนาดา
ขณะที่ ความร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไข และต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการฉ้อโกงออนไลน์ และศูนย์สแกมเมอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยนายกฯหวังว่าจะทำงานร่วมกับแคนาดา ซึ่งมีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส่งเสริมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ไทยที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน และยังขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างแข็งขันของแคนาดาต่อไทย และอาเซียนในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยเฉพาะความร่วมมือผ่านศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(ASEAN-Japan Cyber Security Capacity Building Center (AJCCBC)
ส่วนความร่วมมือในกรอบเอเปค นายกฯยินดีที่ไทย และแคนาดามีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในเอเปค โดยเฉพาะด้านการค้า สภาพภูมิอากาศ ความยั่งยืน เอสเอ็มอี และความครอบคลุม ด้านแคนาดามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสานต่อความร่มมือร่วมกันต่อไป โดยเฉพาะการดำเนินการตามเป้าหมายกรุงเทพฯ หรือ Bangkok goals ในเรื่องเศรษฐกิจ BCG และต่างหวังว่าเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคจะสามารถหาจุดร่วมในประเด็นที่ซับซ้อนและบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นฉันทามติ เพื่อให้เอเปคยังคงบทบาทนำในการส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกต่อไป
ส่วนกระบวนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทย นายกฯได้กล่าวขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างแข็งขันของแคนาดา ขณะที่ นายกฯแคนาดา ยินดีสนับสนุน และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติให้กับไทย พร้อมเห็นว่า กระบวนการเข้าร่วม OECD จะสร้างโอกาสและความร่วมมือในด้านต่างๆให้กับไทย