ศุภมาส ลงพื้นที่นครสวรรค์ 5 พ.ย.นี้ เร่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

“ศุภมาส” เตรียมลงพื้นที่ นครสวรรค์ 5 พ.ย.นี้ เร่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ จะลงพื้นที่ตรวจราชการที่ศาลากลางจ.นครสวรรค์ โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 จ.กำแพงเพชร,นครสวรรค์,พิจิตร,อุทัยธานี เข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา และมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคพร้อมรับฟังปัญหาและหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาพื้นที่ในมิติต่างๆ ตามความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจนผลักดันมาตรการเร่งด่วน ที่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย มีข้อสั่งการเร่งด่วน และมอบหมาย ให้ติดตามการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทั่วถึง โดยให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยธรรมชาติอย่างสูงสุด ทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาค่าครองชีพ และความจำเป็นพื้นฐาน น้ำอุปโภคบริโภคและการสาธารณสุข
ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัยซ้ำซาก ที่ต้องได้รับการดูแลและแก้ไข และบริหารจัดการหลังน้ำลดโดยเน้นการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฟื้นฟูอาชีพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน ให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติในเร็ววัน และมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตได้อย่างยั่งยืน