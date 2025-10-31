ประเสริฐ พร้อมนั่งเลขาฯ พท. เผยสเปกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ยันไม่มีส.ส.ไหลออกแล้ว

การเมือง

ประเสริฐ พร้อมนั่งเลขาฯ พท. เผยสเปกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ต้องเชื่อมรอยต่อคนหลายต่อ เข้ากับภารกิจเลือกตั้งครั้งหน้าได้ ยันไม่มีส.ส.ไหลออกแล้ว

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 31 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง แกนนำพรรค พท. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีพรรค พท. ซึ่งมีชื่อเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ ว่า ขอให้รอฟังผลการประชุมในวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไร ส่วนตนพร้อมที่จะกลับไปทำหน้าที่ เพราะเคยปฏิบัติภารกิจนี้มาก่อนแล้ว ไม่ได้เป็นที่หนักใจอะไร ย้ำว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการประชุมใหญ่วิสามัญในวันนี้

เมื่อถามว่า ภาพของหัวหน้าพรรคคนใหม่จะต้องเป็นอย่างไร นายประเสริฐ กล่าวว่า ต้องเป็นคนที่เข้ากับภารกิจของพรรคในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคได้ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย ดังนั้น ภารกิจหัวหน้าพรรคคนใหม่ต้องเป็นคนที่สามารถเชื่อมรอยต่อระหว่างคนหลายรุ่นได้ และอยากให้รอผลของการโหวตในช่วงเช้าวันนี้

เมื่อถามว่า มั่นใจหรือไม่ว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่จะทำให้พรรค พท. จะเป็นไปในทิศทางที่ดี นายประเสริฐ กล่าวว่า แน่นอน มีความเชื่อมีความรู้ ความสามารถ แต่ย้ำว่าขึ้นอยู่กับผลของการโหวต ส่วนรอยต่อที่จะต้องแก้ไขจะเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการคือ การเตรียมการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ต้องทำรวมถึงภารกิจในสภาผู้แทนราษฎร ฉะนั้น การสร้างองคาพยพในพรรค พท.ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสามารถขับเคลื่อนอย่างเต็มศักยภาพ

เมื่อถามว่า คณะกรรมการบริหารพรรคพรรคชุด (กก.บห.) ใหม่จะสามารถหยุดเลือดไหลออกได้หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ขอให้ดูหน้าตากก.บห.ที่ออกมาก่อน จะทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างไร

เมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า ส.ส.จะยังคงอยู่กับพรรค พท.หรือไม่ เพราะมีกระแสการทาบทาม ให้ไปอยู่พรรคอื่น นายประเสริฐ กล่าวว่า การย้ายพรรคจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งก่อนยุบสภา ตนยังมีความเชื่อว่าเรื่องการย้ายพรรคในปัจจุบัน สมาชิกส่วนใหญ่ตัดสินใจแล้วว่าอยู่ตรงไหน กระบวนการเลือกตั้งต้องมีการเตรียมตัว ไม่ใช่อยู่ดีๆ ย้ายไปย้ายมา มันง่ายเกินไป ไม่สามารถทำได้เช่นนั้น ในส่วนของพรรค พท.วันนี้นิ่งแล้ว