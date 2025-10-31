เพื่อไทย คึกคัก จัดประชุมใหญ่ เลือกหัวหน้าพรรคใหม่ วราเทพ นำ 2 ส.ส.กำแพงเพชร คัมแบ๊ก

พท.จัดประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าคึกคัก วราเทพ หวนคืนถิ่นเดิม
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุมใหม่ หลัง นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคไป โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก บรรดาแกนนำและสมาชิกพรรคเพื่อไทย เดินทางมาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นางสาวแพทองธาร นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรองนายกฯ และ รมว.คมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกฯ และ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีต รมว.สาธารณสุข นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ อดีตรมช.คลัง
เป็นที่น่าสังเกตว่าการประชุมวันนี้ นายวราเทพ รัตนากร อดีตรมต.ประจำสำนักนายกฯ ในยุครัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐช่วงรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกฯ ได้เดินทางมาที่พรรคเพื่อไทยในวันนี้ด้วย
นายวราเทพ กล่าวว่า วันนี้มาทักทายและพบกับผู้ใหญ่ในพรรค ซึ่งไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม โดยจะนัดหมายเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคอีกครั้ง ปัจจุบันมี ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ อยู่กับตน 2 คน และตนได้คุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว