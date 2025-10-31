ตามโผ จุลพันธ์ ฉลุย มติ 354 เสียง โหวตนั่งหัวหน้าเพื่อไทยคนใหม่

จุลพันธ์ ฉลุย มติ 354 โหวตนั่งหัวหน้าพรรคพท. คนที่ 9
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย(พท.) นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการรองหัวหน้าพรรคในฐานะปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค เป็นประธานการประชุม ได้เริ่มต้นดำเนินการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2568 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และเลือกกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เพื่อไทย
ทั้งนี้เมื่อเข้าสู่วาระการเลือกหัวหน้าพรรคพท. ที่ประชุมได้โหวตให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย(พท.) คนใหม่ ได้คะแนน 354 คะแนน และมีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15 คน จากผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 369 คน