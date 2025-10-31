บก.ทท. ลุยสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา คาดจุดแรกจันทบุรี หลักเขต 52–54 เน้นที่ตกลงร่วมกันได้ก่อน
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.ต.วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย (โฆษกทท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า การสร้างรั้วชายแดนในปัจจุบันนั้น เราสร้างในจุดที่เป็นพื้นราบ ซึ่งพื้นที่บริเวณชายแดนจะมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ พื้นที่สันปันน้ำ พื้นที่ราบ และพื้นที่แนวลำห้วยตามธรรมชาติ
พล.ต.วิทัย กล่าวต่อว่า บริเวณพื้นราบนั้นมีความยาวระหว่างชายแดนไทยกัมพูชารวมกัน 57 กิโลเมตร รวมถึงรอยต่อระหว่างจุดหลักเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ตกลงกันได้แล้ว 45 หลักเขต และที่ตกลงกันไม่ได้ 25 หลักเขต ซึ่งหากมีช่วงไหนที่เห็นตรงกันแล้ว เราก็มีการลงพื้นที่ไปสำรวจก่อน โดยเราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจที่ จ.จันทบุรี ที่เป็นหลักเขต 52-59 ที่มีความยาวต่อเนื่อง 8 กิโลเมตร หากสำรวจเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือทำให้พื้นที่ปลอดภัย โดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ทีเอ็มเอซี) จะเข้าไปเคลียร์ทุ่นระเบิด อีกทั้ง ที่ จ.จันทบุรี ก็ยังมีการตรวจพบระเบิดสังหารที่ยังมีการเข้ามาฝังอยู่เช่นกัน
พล.ต.วิทัย กล่าวอีกว่า แต่ละหลักเขตมีความยาวห่างกัน 1 กิโลเมตร ซึ่งมองไม่เห็นแนวเส้นตรง ก็ต้องลงพื้นที่ไปสำรวจด้วยเครื่องมือพิเศษเช่นกัน เพื่อที่จะลากเส้นตรง รวมถึงต้องมีการปักท่อพีวีซีให้เป็นหลักหมุดชั่วคราว มีความยาวห่าง 50 เมตร เพื่อให้เห็นเส้นแนว หลังจากนั้นเราจะเชิญกัมพูชาให้เข้ามาดูในพื้นที่ ซึ่งหากลงพื้นที่แล้วเห็นตรงกัน จึงจะสามารถสร้างรั้วได้ แต่การสร้างรั้วจะสร้างในเขตอธิปไตยของไทย และขอบของรั้วนั้นต้องติดกับสุดเขตอธิปไตยของไทยเช่นกัน
พล.ต.วิทัย กล่าวว่า ตนมองว่าที่จังหวัดจันทบุรีไม่น่ามีปัญหาสามารถสร้างได้ และจังหวัดสระแก้วหลักเขตที่ 49-50 ก็สามารถสร้างได้เช่นกัน และในพื้นที่ช่องจอม หลักเขตที่ 14-15 เป็นพื้นที่ราบที่สามารถสำรวจพื้นที่สร้างได้ แต่พื้นที่บ้านหนองจานหรือบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว หลักเขตยังไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างรั้วคิดว่าคงเป็นไปได้ยาก อาจจะทำในเรื่องของการปักหมุดชั่วคราวไปก่อน เพื่อเป็นการมาร์คจุดให้เห็นว่าเป็นเส้นแนวอ้างอิง และสิ่งใดที่ล้ำออกมาจากแนวนี้จะถือว่าเป็นเป็นการรุกล้ำ เราก็ต้องผลักดันสิ่งปลูกสร้างของกัมพูชาที่รุกล้ำออกไป
ผู้สื่อข่าวถามว่ามีจังหวัดใดที่มีการสร้างรั้วชายแดนคืบหน้า 100 เปอร์เซ็นต์แล้วหรือไม่ พล.ต.วิทัย กล่าวว่า เรามีการสร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์ชายแดนไทย-กัมพูชา ต้นแรกบริเวณด่านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในหลักกิโลที่ 50 กำลังมีการขยายขึ้นไป ส่วนรั้วที่เป็นกำแพงกำลังจะมีการเริ่มสร้าง แต่ต้องเริ่มสร้างจากพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาก่อน หรือพื้นที่ที่เคลียร์กันลงตัวแล้ว โดย จ.จันทบุรี จะเป็นจุดแรก ในหลักเขตที่ 52-54 ที่มีความยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตร คงเป็นจุดแรกและเฟสแรกที่เราจะดำเนินการสร้าง