เปิด 29 กก.บห.เพื่อไทย ยุคหัวหน้าจุลพันธ์ ตั้งรองพรึบ – ศึกษิษฏ์ โฆษกพรรค

พท.เลือก กก.บห.ชุดใหม่ 29 คน “จุลพันธ์” ฉลุยนั่งหัวหน้า ประเสริฐ” หวนนั่งเลขาฯ ดัน “ศึกษิษฏ์” เป็นโฆษก เคาะ 17 กก.สรรหาผู้สมัคร
เมื่อเวลา 10.05 น.วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ที่พรรคเพื่อไทย มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุมใหม่ โดยมี นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการหัวหน้าพรรคเป็นประธานการประชุม โดยก่อนเริ่มประชุม แกนนำส.ส. และสมาชิกพรรค ได้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเวลา 1 นาที
จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเลือกให้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ เป็นหัวหน้าพรรค มีรองหัวหน้าพรรค 13 คน ประกอบด้วย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนบน นายจเด็ศ จันทรา ส.ส.พิษณุโลก กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย กำกับดูแลภาคอีสานตอนบน นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม กำกับดูแลภาคอีสานตอนกลาง น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล กำกับดูแลภาคอีสานตอนล่าง นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว กำกับดูแลพื้นที่ภาคกลาง น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. กำกับดูแลพื้นที่กทม. นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ กำกับดูแลฝ่ายกฎหมาย นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรมว.แรงงาน กำกับดูแลฝ่ายบริหาร นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล อดีตรมช.คลังกำกับดูแลฝ่ายนโยบายและวิชาการ นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย กำกับดูแลฝ่ายกิจการสภาฯ นายจักรพงษ์ แสงมณี อดีตรมต.ประจำสำนักนายกฯ กำกับดูแลฝ่ายต่างประเทศ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกฯ เป็นเลขาธิการพรรค มีรองเลขาธิการพรรค 5 คน คือ น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ อดีตรมช.ศึกษาธิการ นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ สส.มหาสารคาม น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.ปิยรัฐชย์ ติยะไพรัช ส.ส.เชียงราย นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ มี นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เป็นเหรัญญิกพรรค น.ส.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรค ขณะที่กรรมการบริหารพรรคมีทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วย นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี นายวรวงศ์ วรปัญญา ส.ส.ลพบุรี และ นายวิพุธ ศรีวะอุไร ประธานสภากทม.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมยังมีมติเลือก คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.จำนวน 17 คน ประกอบด้วย 1.นายจุลพันธ์ 2.นายชูศักดิ์ 3.นายสรวงศ์ 4.น.ส.สุดาวรรณ 5.นายพงศ์กวิน 6.นายจักรพงษ์ แสงมณี 7.นายประเสริฐ 8.น.ส.ศรีญาดา 9.นายชูเดช เกตุชูรัตน์ หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 2 จ.เชียงใหม่ 10.นายธนพล โอฆะพนม หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 11 จ.ร้อยเอ็ด 11.นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 1 จ.อุดรธานี 12.นายชำนาญ ณ เชียงใหม่ หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 8 จ.อุตรดิตถ์ 13.นายกมล เอี้ยวศิวิกูล หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 13 จ.นครปฐม 14.นายอำพร ยอดผกา หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 10 จ.นครศรีธรรมราช 15.นายประสิทธิ์ จันทาทอง ตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำ จ.หนองคาย 16.นายมานะ คงวุฒิปัญญา ตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำกรุงเทพมหานคร 17.นายธเนศ กิตติธเนศวร ตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจ.นครนายก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่เสร็จสิ้น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้มอบช่อดอกกุหลาบแสดงความยินดีกับ นายจุลพันธ์ และนายประเสริฐ