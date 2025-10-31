อมรัตน์ ร่วมรำลึก ‘19 ปี ลุงนวมทอง’ ขับขาน ‘นักสู้ธุลีดิน’ สานต่อนิรโทษกรรมให้คนเป็น
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่สดมภ์อนุสรณ์ นวมทอง ไพรวัลย์ สะพานลอย ริมถนนวิภาวดีรังสิต หน้าสำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คณะประชาชนทวงความยุติธรรม 2553 ร่วมกับมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย จัดงาน “19 ปี 19 กันยา 2549 ต่อต้านรัฐประหาร รำลึก นวมทอง ไพรวัลย์”
บรรยากาศเวลา 12.00 น. ที่สดมภ์อนุสรณ์ นวมทอง ไพรวัลย์ มีการแขวนป้ายไวนิลขนาดใหญ่บริเวณใต้สะพานลอย หน้า นสพ.ไทยรัฐ ซึ่งเป็นจุดที่ นายนวมทองกระทำอัตวินิบาตกรรม โดยระบุข้อความ “19 ปี 19 กันยายน 2549 รำลึก นวมทอง ไพรวัลย์“ คณะประชาชนทวงความยุติธรรม 53 พร้อมภาพใบหน้าของนายนวมทอง นอกจากนี้ยังมีข้อความ อาทิ ‘นิรโทษกรรมให้คนเป็น ทวงความยุติธรรมให้คนตาย’ ที่บริเวณทางขึ้นสะพานลอย
มีประชาชนแต่งกายชุดไว้ทุกข์ ทยอยเดินทางมารวมตัว พร้อมรับประทานอาหาร ซึ่งมีเมนูหลากหลาย อาทิ ขนมจีนน้ำยา, สลัดไก่, ข้าวเหนียวหมู, ผัดไทย ตลอดจนน้ำดื่ม
โดย นางธิดา ถาวรเศรษฐ แกนนำ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และ นพ.เหวง โตจิราการ อดีตแกนนำ นปช. นั่งสนทนากับญาติของนายนวมทอง รวมถึง นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือ เจี๊ยบ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ซึ่งมาร่วมงานในปีนี้ ตลอดจนคนรุ่นใหม่ที่ร่วมเคลื่อนไหวในปี 2563 อาทิ นายจิรภาส กอรัมย์ หรือแก๊ป ทะลุแก๊ส และ หนวดริมทาง ศิลปินวงริมทาง, นายเจษฎา ศรีปลั่ง หรือ เจมส์ อดีตแกนนำเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี เป็นต้น
จากนั้น เวลา 13.15 นายโชคดี ร่มพฤกษ์ หรือ อาเล็ก ศิลปินเพลงเพื่อราษฎร บรรเลงบทเพลงขับกล่อมมวลชน อาทิ ‘วีรชนนวมทอง‘ เนื้อหาสดุดีลุงนวมทอง กล่าวถึงเหตุการณ์ขับแท็กซี่ชนรถถังเพื่อต่อต้านการรัฐประหาร ความท่อนหนึ่งว่า ”หลับให้สบาย ประชาชนข้างหลังยังอยู่ พี่น้องจะสู้ ขอเชิดชูวีรชนนวมทอง“
นายโชคดีกล่าวด้วยว่า ตนไม่เคยว่างเว้นมาร่วมงานรำลึกแม่แต่ปีเดียว เนื้อหาที่ขับร้องนั้นไม่เพียงสื่อถึงการต่อสู้ของลุงนวมทอง แต่ยังหมายถึงอีกหลายกลุ่มมากมายที่ร่วมต่อสู้ ก่อนร้องเพลงของ จิ้น กรรมาชน
ทั้งนี้ระหว่างบรรเลงบทเพลง มีประชาชนร่วมใส่หน้ากาก ภาพใบหน้าผู้ต้องหาทางการเมือง ที่ถูกคุมขังอยู่ในปัจจุบันก่อนร่วมโยกย้ายตามทำนองดนตรี อาทิ นายอานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน, นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ทะลุฟ้า, นายอรรถพล บัวพัฒน์ หรือ ครูใหญ่ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง อดีตแกนนำกลุ่ม ‘ขอนแก่นพอกันที’ เป็นต้น
ซึ่ง นางอมรัตน์ ร่วมชู 3 นิ้ว ขับขานบทเพลง ‘นักสู้ธุลีดิน’ และบทเพลงของสามัญชน ของวงสามัญชน ตลอดจน ฝากรักถึงเจ้าผีเสื้อ รวมถึงเพลงประจำพรรคอนาคตใหม่ ได้แก่เพลง ‘ทุ่งฝันวันใหม่’ โดย นางอมรัตน์ ยังกล่าวเน้นย้ำถึงท่อนหนึ่งในบทเพลงด้วยว่า “ช่วยกันดูแลดอกผลพ้นโพยภัย จากเหลือบไรที่เกาะกินแผ่นดินนี้ ให้ผู้คนได้ชื่นชม กลางสายลมแห่งเสรี ทุ่งหญ้าฟ้านี้ คนเทียมเท่า”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปีนี้มีกลุ่ม องค์กรร่วมส่งพวงหรีดแสดงความอาลัย อาทิ พวงหรีดจาก
ธิดา ถาวรเศรษฐ, เหวง โตจิราการ, มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย 2535, คณะประชาชนทวงความยุติธรรม 2553, ครอบครัว นวมทอง ไพรวัลย์, ทะลุแก๊ส รวมถึงพวงหรีดที่เขียนข้อความว่า ‘จักอยู่ในใจเสมอ วีรบุรุษนวมทอง ใหม่เรืองศรีออคิด’ เป็นต้น
ต่อมาเวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป เดินทางมาถึง
กระทั่งเวลา 14.00 น. ผู้ร่วมงานร่วมยืนตรง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เป็นเวลา 1 นาที ก่อนเริ่มพิธีสงฆ์
โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป มาร่วมประกอบพิธี ศ.เกียรติคุณ นพ.สันต์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียน กล่าวคำบูชารัตนตรัย ก่อนร่วมถวายสังฆทานและผ้าไตรจีวร นำโดย นางบุญชู ไพรวัลย์ ภรรยาลุงนวมทอง, นางธิดา, ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป ตามด้วยการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์
ต่อมาเวลา 14.20 น. นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย น.ส.ณัฏฐธิดา มีวังปลา หรือ แหวน พยาบาลอาสาสมัครช่วงสลายชุมนุม 19 พฤษภาคม ปี 53 และ นายธนายุทธ ณ อยุธยา หรือ บุ๊ค เด็กหนุ่มแรพเปอร์ ที่เกิดและเติบโตในสลัมคลองเตย เดินทางมาร่วมงาน