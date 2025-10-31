ณัฐวุฒิ หนุนแก้รธน.-กม.เลือกตั้ง ให้บัตรเลือกตั้งส.ส.เขตกับปาร์ตี้ลิสต์ แต่ละพรรคเบอร์เดียวกัน

‘ณัฐวุฒิ’ หนุนแนวคิด แก้ รธน.-กม.เลือกตั้ง ส.ส. ให้กำหนดบัตรเลือกตั้ง ส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อ แต่ละพรรคเบอร์เดียวกัน เพื่อลดความสับสนในการกาบัตรของประชาชน ชี้อาจสุ่มเสี่ยงถูกมองแก้เพื่อประโยชน์พรรคการเมือง
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม กล่าวถึงกรณีที่นักวิชาการเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ในประเด็นการกำหนดให้บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อให้เป็นเบอร์เดียวกันทั้งประเทศเพื่อลดความสับสนของประชาชนว่า ในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 เคยมีการเสนอในประเด็นดังกล่าวมาแล้ว ในนามพรรคก้าวไกล โดยเสนอบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เบอร์เดียวกัน แต่กรรมาธิการและสภาในยุคนั้นไม่เห็นด้วย
“มีหลายพรรคการเมืองที่เสนอในลักษณะเดียวกัน จริงๆ ไม่ใช่เรื่องเบอร์อย่างเดียว อะไรที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อประชาชนก็ควรจะต้องแก้เสียทีเดียว เช่น กรณีบัตรเลือกตั้ง สามารถมีโลโก้ มีชื่อ มีสี หากพัฒนาได้บัตรเลือกตั้งที่มีสีสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองต่างๆ ก็อาจทำให้ประชาชนสะดวกมากยิ่งขึ้นในการเลือกตั้ง” นายณัฐวุฒิกล่าว
นายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่า การพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปัจจุบันนี้ไม่มีประเด็นดังกล่าวในพิจารณา แต่มีข้อมูลว่าหลายพรรคการเมืองได้ทำการศึกษาและสนใจในเรื่องนี้อยู่ คาดว่าหากมีข้อเสนอเข้ามา ในการยื่นเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐสภา คาดว่าจะมีการหยิบยกมาพิจารณา แต่ในแง่การแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตรา หรือการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องในบางครั้งใช้ระยะเวลา จึงไม่อาจสามารถที่จะแก้ไขในระยะเวลาอันสั้นได้
“ส่วนตัวเห็นว่าหากมีการแก้ไขได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ขอบคุณและสนับสนุนสิ่งที่นางสิริพรรณ นกสวน สวัสดี นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอมาและตรงใจกับหลายพรรคการเมืองที่อยากเสนอในลักษณะแบบนั้น แต่ผมคาดหวังว่าหลายพรรคการเมืองต้องมองว่าบางประเด็นอาจจะสุ่มเสี่ยง หรือตีความว่าเป็นการแก้เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองของตนเองหรือไม่ จึงขอค้างไว้ก่อนได้หรือไม่ โดยมาพิจารณากันว่าจะปลดล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ คืนอำนาจการตัดสินใจให้กับประชาชนอีกครั้ง น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า” นายณัฐวุฒิกล่าว
นายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่า ในส่วนของพรรคประชาชนมีการศึกษาในเรื่องนี้อยู่ และหารือในที่ประชุมพรรค แต่ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในบางส่วน ซึ่งประเด็นนี้มีบุคคลที่ทำงานรับผิดชอบโดยตรงคือนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคประชาชน ที่ศึกษามาในนามของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนาการเมือง สภา แต่ยังไม่ได้เห็นตัวเนื้อหาในรายละเอียดของร่างกฎหมาย หากมีการนำเสนอจะต้องมีคำอธิบายต่อประชาชน ว่าการเสนอจะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของพรรคตนเอง ขอให้เสนอบนพื้นฐานของประชาชนจะสะดวกในการเลือกตั้งครั้งหน้า เพราะการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะมีบัตรเลือกตั้งหลายใบ หากแก้แล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อให้การกาบัตรถูกต้องตามเจตนารมย์ก็พร้อมสนับสนุน