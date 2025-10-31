ป.ป.ช. มีมติ ไม่รับคำร้อง อิ๊งค์ เลือก พิชิต ชื่นบาน ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ชี้ เกิดก่อนนั่งนายกฯ

ป.ป.ช. มีมติไม่รับคำร้อง อิ๊งค์ ปมคัดเลือก พิชิต ชื่นบาน นั่งตำแหน่งทางการเมือง ชี้เหตุเกิดก่อนนั่งนายกฯ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยถึงกรณีกล่าวหา นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่ากระทำการในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยมิชอบ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ส่งเรื่องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ กรณีที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้กระทำการในอดีตในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยให้ความเห็นชอบหรือละเว้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกนายพิชิต ชื่นบาน ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งบุคคลดังกล่าวเคยต้องคำพิพากษาของศาลฎีกาว่ากระทำผิดกฎหมาย อันเป็นการกระทำที่เข้าข่ายไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ถือเป็นพฤติการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นในขณะดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า การกระทำดังกล่าวของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ผู้ถูกร้อง เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่ยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กรณีนี้จึงมิใช่เป็นการกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 28 (1) ที่ประชุมจึงมีมติไม่รับคำกล่าวหาไว้พิจารณา