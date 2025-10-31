กษัตริย์บรูไนฯ แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปีหลวง
เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 31 ตุลาคม (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคยองจู ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชม.) ณ ห้องหารือทวิภาคี (ห้อง 206) ชั้น 2 ศูนย์การประชุมฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีฮาจี ฮัซซานัล บลเกียะฮ์ (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah) สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 32 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี
ภายหลังเสร็จสิ้น นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในโอกาสนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีฯ ได้แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความใกล้ชิดมายาวนาน
ด้านการค้าและการลงทุน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องผลักดันการสรุปแผนการลงทุนร่วมระหว่างกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ของไทย กับกองทุนร่วมของ Brunei Investment Agency (BIA) พร้อมร่วมยินดีที่ความตกลงว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement) พร้อมสำหรับการลงนามแล้ว ทั้งนี้ ไทยต้องการเพิ่มพูนความร่วมมือกับบรูไนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านสาธารณสุข การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาวะครบวงจร
ด้านความมั่นคงทางอาหารและฮาลาล ไทยพร้อมเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของบรูไน ในการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไทยมีความพร้อมที่จะส่งออกสินค้าเกษตรไปยังบรูไนมากขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลิ ซึ่งราคาเป็นมิตร และคุณภาพไม่เป็นที่สองรองใครและขยายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้ครอบคลุม
โดยทั้งสองฝ่ายยังพร้อมสานต่อความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน การพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนามนุษย์ และสาธารณสุข
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยแสดงความพร้อมที่จะรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีในโอกาสการเสด็จฯ เยือนไทยเพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันซีเกมส์ และทั้งสองฝ่ายพร้อมสานต่อความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน การพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนามนุษย์ และสาธารณสุข