เนืองแน่น สดมภ์อนุสรณ์ ช่อ-ทนายแจม-ส.ว.บัส-คนรุ่นใหม่ วางพวงหรีด สดุดี ‘วีรบุรุษนวมทอง’
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่สดมภ์อนุสรณ์ นวมทอง ไพรวัลย์ สะพานลอย ริมถนนวิภาวดีรังสิต หน้าสำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คณะประชาชนทวงความยุติธรรม 2553 ร่วมกับมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย จัดงาน “19 ปี 19 กันยา 2549 ต่อต้านรัฐประหาร รำลึก นวมทอง ไพรวัลย์”
บรรยากาศเวลา 12.00 น. ที่สดมภ์อนุสรณ์ นวมทอง ไพรวัลย์ มีการการแขวนป้ายไวนิลขนาดใหญ่บริเวณใต้สะพานลอย หน้า นสพ.ไทยรัฐ ซึ่งเป็นจุดที่ นายนวมทองกระทำอัตวินิบาตกรรม โดยระบุข้อความ “19 ปี 19 กันยายน 2549 รำลึก นวมทอง ไพรวัลย์” คณะประชาชนทวงความยุติธรรม 53 พร้อมภาพใบหน้าของนายนวมทอง นอกจากนี้ยังมีข้อความ อาทิ ‘นิรโทษกรรมให้คนเป็น ทวงความยุติธรรมให้คนตาย’ ที่บริเวณทางขึ้นสะพานลอย ท่ามกลางประชาชนแต่งกายชุดไว้ทุกข์ ทยอยเดินทางมารวมตัว พร้อมรับประทานอาหาร
โดย นางธิดา ถาวรเศรษฐ แกนนำ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และ นพ.เหวง โตจิราการ อดีตแกนนำ นปช. นั่งสนทนากับญาติของนายนวมทอง รวมถึง นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือ เจี๊ยบ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ซึ่งมาร่วมงานในปีนี้ ตลอดจนคนรุ่นใหม่ที่ร่วมเคลื่อนไหวในปี 2563 อาทิ นายจิรภาส กอรัมย์ หรือแก๊ป ทะลุแก๊ซ และ หนวดริมทาง ศิลปินวงริมทาง, นายเจษฎา ศรีปลั่ง หรือ เจมส์ อดีตแกนนำเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี เป็นต้น
ต่อมาเวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป เดินทางมาถึง กระทั่งเวลา 14.00 น. ผู้ร่วมงานร่วมยืนตรง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เป็นเวลา 1 นาที ก่อนเริ่มพิธีสงฆ์ โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป มาร่วมประกอบพิธี ศ.เกียรติคุณ นพ.สันต์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียน กล่าวคำบูชารัตนตรัย ก่อนร่วมถวายสังฆทานและผ้าไตรจีวร นำโดย นางบุญชู ไพรวัลย์ ภรรยาลุงนวมทอง, นางธิดา, ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป ตามด้วยการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์
ต่อมาเวลา 14.20 น. นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย น.ส.ณัฏฐธิดา มีวังปลา หรือ แหวน พยาบาลอาสาสมัครช่วงสลายชุมนุม 19 พฤษภาคม ปี 53
จากนั้นเวลา 14.55 น. นายธนายุทธ ณ อยุธยา หรือ บุ๊ค เด็กหนุ่มแรพเปอร์ ที่เกิดและเติบโตในสลัมคลองเตย เดินทางมาร่วมงาน โดยกล่าวถึงการต่อสู้ของลุงนวมทองแม้ตัวคนเดียว ก่อนแร็พหลายบทเพลง อาทิ เผด็จกวยหัวคาน รวมถึงเพลงที่แต่งให้กับลุงนวมทอง ที่มีจุดยืนหนักแน่นในอุดมการณ์ เมื่อถูกปรามาาว่าไม่มีใครมีอุดมการณ์มากขนาดยอมพลีชีพได้ หลังจากขี่แท็กซี่ขนรถถัง วันที่ 31 ตุลาคม 2549 จึงตัดสินใจผูกคอตาย หวังว่าชาติหน้าจะไม่ต้องเจอการปฏิวัติอีก
นายธนายุทธกล่าวว่า มันไม่แปลกที่เราจะกลัว หรือสิ้นหวังบ้าง
“ตอนที่ผมอยู่ในเรือจำ มีหลายครั้งที่เราสิ้นหวังกับหลายอย่างและชีวิต แต่ในบางสถานการณ์ ยังมีคนที่ยืนหยัดต่อสู้ ในเมื่อเรามีอิสรภาพ หวังว่าอย่างน้อยเราจะทำอะไรได้ ที่เราถนัด เคลื่อนไหวเรียกร้องให้เพื่อนเรา ได้ออกจากเรือนจำไว้ ให้เพื่อนที่ลี้ภัยได้กลับประเทศ ให้คนที่ถูกอุ้มหาย ได้รับความยุติธรรมกลับคืนมา” นายธนายุทธกล่าว
ในระหว่างนี้ นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย หรือ บัส สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า และ น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ หรือ ทนายแจม ส.ส.พรรคประชาชน ทยอยเดินทางเข้าร่วมงาน
กระทั่งเวลา 15.15 น. เข้าสู่พิธีวางพวงหรีดแสดงความอาลัยโดยเริ่มจาก พวงหรีดของ ครอบครัว นวมทอง ไพรวัลย์, คณะประชาชนทวงความยุติธรรม 2553, มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย 2535 นำโดย นางประทีป และ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป ตามด้วย ธิดา ถาวรเศรษฐ, เหวง โตจิราการ ทั้งนี้ นางอมรัตน์ และ น.ส.พรรณิการ์ หรือ ช่อ ร่วมวางพวงหรีดที่เขียนข้อความว่า ‘จักอยู่ในใจเสมอ วีรบุรุษนวมทอง ใหม่เรืองศรีออคิด’
ต่อด้วย นายสมยศ และกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย, น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือ มายด์ ร่วมวางช่อดอกกุหลาบ ตามด้วยศิลปินเพลงเพื่อราษฎร, คปอ., ส.ว.เทวฤทธิ์, องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย น.ส.อพิชญา วิทยากุล, จิ้น กรรมาชน ปิดท้ายด้วย กลุ่มทะลุแก๊ส