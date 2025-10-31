ปธ.กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ตั้งคณะทำงาน พิจารณาปมเห็นต่าง ย้ำทำเต็มที่ คาดแล้วเสร็จพ.ย.

ณัฐวุฒิ เผยตั้งคณะทำงานพิจารณาประเด็นที่เห็นต่างในการแก้รัฐธรรมนูญ ยังบอกไม่ได้ต้องเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่ ชี้ กมธ.ต้องใช้เวลาประชุมอย่างน้อย 10 ครั้ง ย้ำทำเต็มที่ ให้เร็วที่สุด คาดแล้วเสร็จ พ.ย.นี้
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4 จึงไม่สามารถตอบได้ว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ และจะต้องมีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญหรือไม่
นายณัฐวุฒิกล่าวว่า ในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาก็ให้ความร่วมมือ แจ้งกับสมาชิกเตรียมความพร้อมหากมีการประชุมรัฐสภาวิสามัญ ซึ่งในเนื้อหาสาระขณะนี้มีการพูดคุยถึงประเด็นต่างๆ ที่ยังมีความเห็นแย้งกันอยู่หลายประการ อย่างการไม่สามารถได้มาซึ่งผู้ร่างหรือผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได้ แต่ไม่ได้ตัดสิทธิการพิจารณาเลือกแบบทางอ้อม ในส่วนของรัฐสภาที่จะเป็นผู้เลือก รวมถึงหน้าตารูปแบบของกรรมาธิการยกร่างจะออกมาเป็นอย่างไร ควรจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือไม่
นายณัฐวุฒิกล่าวว่า ทั้งนี้ อยากให้กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด และในท้ายที่สุดรัฐธรรมนูญใหม่จะต้องกำหนดรูปแบบ ขั้นตอนกระบวนการและหลักการพื้นฐาน ดังที่ปรากฏในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หรือสามารถระบุข้อจำกัด หรือข้อห้ามที่จะไม่ให้มีการแก้ไขได้หรือไม่
นายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่า ในประเด็นเหล่านี้ กมธ.ได้ตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วน มี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงศ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว. และนายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร ส.ว. ซึ่งคณะทำงานเหล่านี้จะเป็นผู้ไปดำเนินการพิจารณาในแต่ละประเด็นที่ยังเห็นต่างกันอยู่ ได้ตกผลึกหรือเป็นฉันทามติ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มเข้าสู่การพิจารณารายมาตรา ซึ่งในกรณีที่หาฉันทามติได้ อาจไม่จำเป็นจะต้องลงมติ แต่ในกรณีที่หาฉันทามติไม่ได้จะต้องมีการลงมติ
นายณัฐวุฒิกล่าวย้ำว่า สัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าจะเดินหน้าเต็มที่ ส่วนจะมีสัปดาห์ต่อๆ ไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระของ กมธ.ที่จะพิจารณา ซึ่งหากดูจากเนื้อหาทั้งหมดน่าจะใช้ระยะเวลาประชุมประมาณ 10 ครั้งเป็นอย่างน้อย ส่วนตัวคาดหวังว่าถ้าทำได้เร็วที่สุดก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุด แต่ถ้ายังมีเรื่องที่ทำไม่แล้วเสร็จก็คงจะพยายามเร่งกระบวนการให้ได้มากที่สุด และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำไปสู่การเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องของเนื้อหาสาระ ไม่สามารถตอบตอนนี้ได้ แต่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่แล้วเสร็จให้เร็วที่สุด
เมื่อถามว่า คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนไหน เพราะปลายทางอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ต้องเตรียมการจัดทำประชามติก็รออยู่ นายณัฐวุฒิกล่าวว่า เข้าใจว่า กกต.พร้อมจัดทำประชามติและเลือกตั้ง และนอกเหนือจากนี้ยังมีการถามประชามติในประเด็นอื่นด้วย เช่น MOU43-44 ฉะนั้น เชื่อมั่นว่า กกต.พร้อมทุกอย่างอยู่ที่ กมธ.จะพิจารณาเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อไร ซึ่งจากการพิจารณามาแล้วทั้ง 4 ครั้ง ในมุมของตนมองว่าเกือบจะได้ข้อสรุปในทุกประเด็นแล้ว และเมื่อได้ข้อสรุป การเข้าเนื้อหาสาระรายมาตราจะต้องแก้อย่างไร เชื่อว่าจะเดินได้เร็วขึ้น และคาดว่าเดือนพฤศจิกายน กมธ.จะพิจารณาได้แล้วเสร็จ ส่วนจะเป็นวันไหนเมื่อไหร่ จะมีการเปิดประชุมร่วมรัฐสภาในสมัยวิสามัญ หรือไปประชุมสมัยสามัญหรือไม่นั้น ตนยังตอบไม่ได้
นายณัฐวุฒิกล่าวด้วยว่า สำหรับการนัดประชุมของ กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ในเดือนพฤศจิกายนนั้น เบื้องต้นมีการนัดประชุมระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. ส่วนวันที่ 7 พฤศจิกายน ประชุมเวลา 09.30-15.00 น.