พริษฐ์ หนุนใช้บัตรเลือกตั้ง ส.ส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ เบอร์เดียวกันทั้งประเทศ ป้องกันสับสน

“พริษฐ์” เห็นด้วยใช้บัตรเลือกตั้ง สส.เขต-บัญชีรายชื่อเบอร์เดียวทั้งประเทศ กันคนสับสน แนะ กกต. ถ้ากลัวผิดข้อกฎหมาย ใส่ชื่อผู้สมัคร-ชื่อพรรค-โลโก้ ในบัตรใบเดียวได้เลย เหตุ กม.เปิดช่องให้ทำได้ ไม่เห็นด้วย ไม่ให้ทำประชามติล่วงหน้า เพราะประชาชนต้องเข้าคูหา 2 รอบ ชี้ กม.ประชามติเปิดช่องใช้วิธีเลือกทางไปรษณีย์อยู่แล้ว
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เวลา 13.20 น.ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงข้อเสนอของ นางสิริพรรณ นกสวน สวัสดี นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเลือกตั้งในการกำหนดบัตรเลือกตั้ง ให้ส.ส. ระบบเขตและบัญชีรายชื่อเป็นหมายเลขเดียวกันว่า เป้าหมายที่เราอยากจะเห็นในการเลือกตั้งทั่วไป จะมีการออกเสียงประชามติ พร้อมกันไปด้วย คือความสะดวกของประชาชน ตนคิดว่ามี 2 ประเด็นสำคัญคือ1. ตามคำถาม เกี่ยวกับข้อมูลหรือเบอร์ของผู้สมัครสส.แบบเขต และบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค ซึ่งมีคนเสนอว่าอยากให้เป็นเบอร์เดียวกันสำหรับผู้สมัครพรรคเดียวกันทุกเขต และบัญชีรายชื่อ ซึ่งตนคิดว่าการแก้ไขปัญหานี้มี 2 ระดับ ซึ่งข้อเสนอของนางสิริพรรณ ให้แก้ระดับข้อกฎหมาย ซึ่งต้องมีการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ถ้าเรื่องนี้ทุกพรรคเห็นตรงกันเป็นฉันทามติ ในมุมหนึ่งก็อาจจะขับเคลื่อนได้ แต่ต้องพิจารณาดูว่าถึงเวลานั้นจะทันหรือไม่
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า ถ้าเรามองการแก้ปัญหานี้อีกระดับหนึ่ง ซึ่งเดินหน้าได้เลยโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายคือ การที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พยายามใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการทำให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงข้อมูลในบัตรเลือกตั้งที่ชัดเจนขึ้น เช่น ถ้า กกต. สามารถดำเนินการได้เอง ทำให้เบอร์ของผู้สมัครจากพรรคเดียวกันทุกเขตเป็นเบอร์เดียวกันกับบัญชีรายชื่อ ก็ดำเนินการได้เลย เพราะไม่มีกฎหมายไหนห้ามไม่ให้ทำอยู่แล้ว หรือหากติดขัดจริงๆ สิ่งที่กกต. ทำได้แน่นอนคือการเอาชื่อผู้สมัครชื่อ พรรคการเมือง และโลโก้พรรคไปอยู่ในบัตรเลือกตั้ง หมายความว่าแม้สภาจะพิจารณากฎหมายไม่ทัน กลายเป็นว่าเบอร์ของผู้สมัครแต่ละเขตยังเป็นคนละเบอร์กันอยู่ ถ้าเอาชื่อผู้สมัคร เบอร์ และโลโก้ ไปอยู่ในบัตรเลือกตั้ง ตนคิดว่าจะลดความสับสนลงมาได้เยอะมาก ตนขอรับข้อเสนอของนางสิริพรรณไว้พิจารณา และถ้าจะสำเร็จทันต้องเป็นฉันทามติของทุกพรรคและสามารถขับเคลื่อนได้ภายในระยะเวลาอันจำกัด
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า และ2.เรื่องการออกเสียงประชามติล่วงหน้า ตนเห็นว่า กกต. ออกมาระบุว่าจะไม่ให้มีการออกเสียงประชามติล่วงหน้าหมายความว่า ถ้าจินตนาการว่าการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมประชามติ ประชาชนที่ไปเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้าวันนั้นจะไม่สามารถออกเสียงประชามติได้ ถ้าอยากออกเสียงประชามติต้องไปวันจริง เท่ากับว่าประชาชนต้องไปคูหา 2 รอบ ตรงนี้ตนเห็นว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจะพยายามอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการทำประชามติพร้อมการเลือกตั้ง ตนก็รับฟังเหตุผลของ กกต.ว่าปัจจุบัน กฎหมายอาจจะไม่เขียนชัดว่าต้องมีการจัดการออกเสียงประชามติล่วงหน้านอกเขต ตนเห็นว่ามีช่องกฎหมายที่สามารถทำได้ คือการออกเสียงทางไปรษณีย์ เพราะ พ.ร.บ.ประชามติ ฉบับปัจจุบันสามารถกำหนดให้กกต. สามารถสั่งให้มีการออกเสียงทางไปรษณีย์ได้ และโดยนิยามการออกเสียงทางไปรษณีย์ ต้องเป็นการออกเสียงล่วงหน้าอยู่แล้ว
“ฉะนั้น สิ่งที่ กกต. ทำได้เลยภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบัน คือการออกมาบอกว่าให้ออกเสียงทางไปรษณีย์ โดยวิธีการให้ไปที่สถานที่เดียวกันกับการเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้า และไปออกเสียงประชามติทางไปรษณีย์ ณ สถานที่นั้น ซึ่งถือเป็นการใช้กลไกที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เราไม่อยากเห็นประชาชนสับสนในการออกเสียงการเลือกตั้งและประชามติ หาก กกต. ดำเนินการก็จะทันเวลา ถ้ากกต.ต้องการที่จะให้ตนและกมธ.พัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร ไปพูดคุยรายละเอียด เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาทางออก เราก็ยินดี”นายพริษฐ์ กล่าว
เมื่อถามว่าการทำแบบนี้ทั้งการออกเสียงประชามติและเลือกตั้ง จะสุ่มเสี่ยงกับการที่ กกต. ทำผิดระเบียบหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ในเรื่องบัตรเลือกตั้ง การที่ทำให้พรรคเดียวกันใช้เบอร์เดียวกันทุกเขต อาจจะติดขัดข้อกฎหมาย แต่ที่ไม่ติดขัดข้อกฎหมายแน่นอน คือการเอาชื่อผู้สมัครชื่อพรรคการเมืองและโลโก้พรรคการเมือง อยู่ในบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ซึ่งเป็นสิ่งที่อกกต. ดำเนินการได้เลย ที่ผ่านมาหลังจากมีการหารือกับกกต. ในการประชุมของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ ได้รับแจ้งว่าที่ไม่ทำอย่างนี้ไม่ใช่เพราะติดขัดข้อกฎหมาย แต่เพราะว่าต้องมีการออกแบบที่แตกต่างกันใน 400 เขต และกกต. มองว่าไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวได้ แต่ตนมองว่าหากเราบริหารจัดการให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยการหาโรงพิมพ์ให้ทัน วางแผนล่วงหน้ามากขึ้น ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ ดังนั้น เรื่องบัตรเรื่องตั้งไม่ได้สุ่มเสี่ยงทางกฎหมายแน่นอน
โฆษกพรรคประชาชน กล่าวต่อว่า ส่วนการออกเสียงประชามติล่วงหน้า ตนคิดว่าข้อเสนอของเราที่ใช้กลไกทางไปรษณีย์ ก็เป็นไปตามกรอบกฎหมาย และสามารถนำการออกเสียงล่วงหน้าทางไปรษณีย์นอกราชอาณาจักรมาใช้ในประเทศก็ได้ด้วย