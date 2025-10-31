ปชน.จ่อทำสมุดปกขาว เล่านโยบายเชิงลึก สู้ศึกเลือกตั้ง ชี้โจทย์ใหญ่ ต้องให้คนเชื่อมือ บริหารประเทศได้

‘ไอติม’ เผย ‘ปชน.’ เตรียมผู้สมัคร-ชุดนโยบาย พร้อมเลือกตั้งครั้งหน้า โจทย์ใหญ่ไม่ใช่การทำให้เชื่อใจ แต่ต้องเชื่อมือให้เข้าบริหารประเทศ-สร้างความเชื่อมั่นด้วยนโยบายเชิงลึก ผ่านสมุดปกขาว
เมื่อเวลา 13.20 น. วันที่ 31 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงความพร้อมในการเตรียมผู้สมัครลงเลือกตั้งครั้งหน้าว่า มีการเตรียมความพร้อมทุกมิติในการเดินหน้าสู่สนามเลือกตั้ง และไม่ใช่แค่เรื่องผู้สมัครอย่างเดียว ยังมีเรื่องชุดนโยบาย ซึ่งเราพยายามพัฒนาชุดนโยบายของเราให้เข้มข้น
“รอบนี้โจทย์ของเราไม่ใช่การทำให้ประชาชนเชื่อใจ เชื่อใจจุดยืน เชื่อใจความมุ่งมั่นของเรา แต่ต้องเชื่อมือเราด้วยว่าเราสามารถเข้าไปบริหารประเทศได้ ฉะนั้น ส่วนผสมในรายละเอียดของนโยบาย ส่วนผสมของแคนดิเดตทีมผู้บริหารและส่วนผสมของผู้สมัคร ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อก็จะสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้เชื่อมือเราให้เข้าไปบริหารประเทศ” นายพริษฐ์กล่าว
เมื่อถามว่า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อในนโยบาย ไม่ได้เชื่อในคน จะปรับนโยบายอย่างไรบ้าง นายพริษฐ์กล่าวว่า เรื่องของการคัดกรองผู้สมัครอาจต้องดำเนินการควบคู่กัน ระหว่างการออกแบบกระบวนการให้มีความเข้มข้นขึ้น ในการคัดกรองทั้งพฤติกรรม ประวัติ แนวคิดหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย กับการเอาจริงกับกรณีที่เกิดขึ้นที่คนในพรรคของเราไปกระทำการที่ไม่เหมาะสม นี่เป็น 2 หลักที่เรายึดถือ
โฆษกพรรคประชาชนกล่าวว่า เรื่องของความเชื่อมั่นต้องจัดทำผ่านนโยบายต่างๆ เวลาเราพูดถึงนโยบายของพรรคการเมือง ที่ผ่านมาจะเห็นแค่รายละเอียด 2-3 ประโยคว่าพรรคจะทำอะไร แต่รอบนี้เรามีความตั้งใจว่านโยบายสำคัญๆ จะทำเป็น “สมุดปกขาว” ที่จะมีนโยบายเชิงลึกว่าจะดำเนินการให้สำเร็จได้อย่างไร ซึ่งตรงนี้จะเป็นเอกสารที่จะนำเสนอในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชน