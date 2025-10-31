ธิดา-หมอเหวง ฝาก 2 ข้อ พลิกชะตาเลือกตั้งครั้งหน้า กาพรรค ‘ถอนรากทุนเทา’
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่สดมภ์อนุสรณ์ นวมทอง ไพรวัลย์ สะพานลอย ริมถนนวิภาวดีรังสิต หน้าสำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คณะประชาชนทวงความยุติธรรม 2553 ร่วมกับมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย จัดงาน “19 ปี 19 กันยา 2549 ต่อต้านรัฐประหาร รำลึก นวมทอง ไพรวัลย์”
บรรยากาศเวลา 12.00 น. ที่สดมภ์อนุสรณ์ นวมทอง ไพรวัลย์ มีการการแขวนป้ายไวนิลขนาดใหญ่บริเวณใต้สะพานลอย หน้า นสพ.ไทยรัฐ ซึ่งเป็นจุดที่ นายนวมทองกระทำอัตวินิบาตกรรม โดยระบุข้อความ “19 ปี 19 กันยายน 2549 รำลึก นวมทอง ไพรวัลย์“ คณะประชาชนทวงความยุติธรรม 53 พร้อมภาพใบหน้าของนายนวมทอง นอกจากนี้ยังมีข้อความ อาทิ ‘นิรโทษกรรมให้คนเป็น ทวงความยุติธรรมให้คนตาย‘ ที่บริเวณทางขึ้นสะพานลอย ท่ามกลางประชาชนแต่งกายชุดไว้ทุกข์ ทยอยเดินทางมารวมตัว พร้อมรับประทานอาหาร
โดย นางธิดา ถาวรเศรษฐ แกนนำ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และ นพ.เหวง โตจิราการ อดีตแกนนำ นปช. นั่งสนทนากับญาติของนายนวมทอง รวมถึง นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือ เจี๊ยบ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ซึ่งมาร่วมงานในปีนี้ ตลอดจนคนรุ่นใหม่ที่ร่วมเคลื่อนไหวในปี 2563 อาทิ นายจิรภาส กอรัมย์ หรือแก๊ป ทะลุแก๊ซ และ หนวดริมทาง ศิลปินวงริมทาง, นายเจษฎา ศรีปลั่ง หรือ เจมส์ อดีตแกนนำเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี, นายธนายุทธ ณ อยุธยา หรือ บุ๊ค แรพเปอร์จากสลัมคลองเตย
รวมถึงตัวแทน ส.ส.และ ส.ว. อาทิ นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย หรือ บัส สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า และ น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ หรือ ทนายแจม ส.ส.พรรคประชาชน
กระทั่งเวลา 15.15 น. เข้าสู่พิธีวางพวงหรีดแสดงความอาลัยโดยเริ่มจาก พวงหรีดของ ครอบครัว นวมทอง ไพรวัลย์, คณะประชาชนทวงความยุติธรรม 2553, มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย 2535 นำโดย นางประทีป อึ้งทรงธรรม และ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป ตามด้วย นางธิดา ถาวรเศรษฐ, เหวง โตจิราการ ทั้งนี้ นางอมรัตน์ และ น.ส.พรรณิการ์ หรือ ช่อ ร่วมวางพวงหรีดที่เขียนข้อความว่า ‘จักอยู่ในใจเสมอ วีรบุรุษนวมทอง ใหม่เรืองศรีออคิด’ ต่อด้วย นายสมยศ และกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย, น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือ มายด์ ร่วมวางช่อดอกกุหลาบ ตามด้วยศิลปินเพลงเพื่อราษฎร, คปอ., ส.ว.เทวฤทธิ์, องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย น.ส.อพิชญา วิทยากุล, จิ้น กรรมาชน ปิดท้ายด้วย กลุ่มทะลุแก๊ส
ต่อมาเวลา 15.37 น. เข้าสู่ช่วงกล่าวรำลึก โดจ นางธิดา กล่าวว่า ลุงนวมทอง ไม่ได้มีคนเดียว มีคนคิดแบบลุงนวมทอง นับ 10 ล้านคน 25 ล้านคน
ในจำนวน 35 ล้านคน นี่คือลูกหลานของลุงนวมทองแท้ๆ ในภาวะที่บ้านเมืองเรา เรื่องของอุดมการณ์อาจถูกพรรคการเมืองทำให้เส้นบางลง จนเดินข้ามขั้วได้ แต่ประชาชนจะชัดเจน ต่อต้านรัฐประหาร เราคือลูกหลานของลุงนวมทอง
“ขอฝากไปยังพรรคการเมืองทั้งหลาย พรรคการเมื่อถ้าท่านเป็นธรรมในระบอบประชาธิปไตย มีเปอร์เซ็นต์ในสำนึกอำนาจประชาชน ขอให้รู้ว่า ประชาชนเขายืนหยัด อุดมการณ์ไม่พร่ามัว การที่จะทำอะไรลงไป ขอให้นึกถึงจิตใจประชาชนด้วย เราไม่ใช่โหวตเตอร์ธรรมดา แต่เรามีสำนึกในการต่อสู้ และไม่มีวันข้ามขั้ว” นางธิดาชี้
นางธิดากล่าวว่า ในสถานการณ์ขณะนี้ หลายคนท้อถอย อยากบอกว่าอย่าท้อ คิดถึงคนที่ตายไปแล้ว คิดถึงลุงนวมทอง ไม่ว่าพรรคการเมืองจะเป็นอย่างไร ตัดสินใจอย่างไร
“ประชาชนต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อทวงอำนาจอธิปไตยให้อยู่ในมือประชาชนให้ได้” นางธิดากล่าว
จากนั้นเวลา 15.45 น. ศ.เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป กล่าวว่า เรามีศักดิ์ศรีที่ไม่ยอมให้ใครมาข่มเหง จะยืนหยัดต่อสู้ร่วมกัน แล้วพลังสามัคคีของเรา จะเป็นเหมือนดั่งที่ ‘กุหลาบ สายประดิษฐ์’ กล่าวไว้ว่า ถ้ามหาประชาชนสามารถรวมตัว สามัคคีมีจัดตั้ง แสนศัตรูหมู่อันธพาล หรือจะต้านแรงมหาประชาชน
จากนั้นต่อด้วย นางประทีป อึ้งทรงธรรม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป ซึ่งกล่าวรำลึกความว่า ตนขอคาราวะแต่ดวงวิญญาณลุงนวมทอง เชื่อว่าท่านคงมีญาณวิถีที่จะรับรู้ได้ แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาถึง 19 ปี หลังจากที่ท่านเสียชีวิตลง ท่านอาจารย์ธิดา และ นพ.เหวง ยังยืนหยัดที่จะรำลึกถึงวีรกรรมของลุงนวมทอง ด้วยการจัดงานอย่างต่อเนื่อง 19 ปี
“ต้องบอกว่า ในประวัติศาสตร์ มีแต่คนมีอำนาจ ยศฐาบรรดาศักดิ์เท่านั้น ที่จะถูกยกย่อง บันทึกในประวัติศาสตร์ แต่สามัญชนที่ต่อสู้ ล้มตาย ไม่มีใครได้บันทึก มีแต่ชาวบ้านบางระจันเท่านั้นแหละ ที่เด็กๆ ยังมีหนังสือให้ได้อ่าน แต่คนอื่นไม่ถูกนึกถึง” นางประทีปกล่าว และว่า
ต้องขอบคุณที่มีการจัดงานรำลึกอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองต่อสู้ตั้งแต่ยังสาว เข้าป่า เพื่อทำให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตย เสียสละอดทน มุ่งมั่น และอุดมการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง เราจะหาคนแบบนี้ได้น้อยลง แต่วันนี้เราจะเห็นเยาวชนมาหลายหลาย จากธรรมศาสตร์ และที่ต่างๆ ขอชื่นชมแรพเปอร์ของเราจากคลองเตย ซึ่งได้ผลิตผลงานที่น่าประทับใจในเรื่องราวของลุงนวมทอง ละเอียด มีความหมายลึกซึ้ง
“หากไม่มีรุ่นนี้มาสานต่อ เราก็จะริบหรี่ลงทุกที เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันบ้านเมืองของเรามั่วซั่ว กระโดดข้ามกันไปมา ฝ่ายประชาธิปไตยไปจับเผด็จการ มั่วกันไปหมด รากเหง้าเผด็จการที่ฝังไว้ ในรัฐธรรมนูญ 60 จะแก้ได้อย่างไร เมื่อเป็นรากเหง้า มรดกของเผด็จการ แต่ก็ยังมีความหวัง
วันนี้ผู้ใหญ่ของพรรคประชาชนมาร่วมงานในวันนี้ รวมถึงคุณจิ้น กรรมาชน ที่อยากให้ท่านแต่งบทเพลง สดุดีวีรกรรมให้กับลุงนวมทอง ขอบคุณที่มาร่วมกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง” นางประทีปกล่าว
ด้าน นพ.เหวง กล่าวว่า เราอยากบอกลุงไม่ว่าสถิตอยู่ที่ไหนก็ตาม เราจะแบกรับภารกิจของลุง จนกว่าจะสำเร็จ ภารกิจของท่านคือ ‘ชาติหน้าเกิดมา คงไม่พบเจอการปฏิวัติอีก’ สำหรับตนแล้ว แก่นอยู่ที่คำนี้ เราต้องแบกรับภารกิจ หยุดรัฐประหารให้ได้
“ผมอยากร่วมคิดว่าเราจะบุกอย่างไร ความเป็นจริงในปัจจุบัน บทบาทของ คสช.ยังคงดำรงอยู่ การเลือกตั้งปี 66 ประชาชน 25 ล้าน 6 แสน มาเลือกหากประชาธิปไตย แสดงว่าประชาชนต้องการให้ประเทศ เป็นประชาธิปไตย แต่ไม่สามารถจะตั้งรัฐบาล เรื่องนี้ต้องไม่ลืม
“อำนาจจริงๆ ตอนนี้ อยู่ที่ ส.ว.สายสีน้ำเงิน ในการกลั่นกรอง เลือกองค์อิสระทั้งหมด ในความเห็นผม องค์กรอิสระมีอำนาจกว่า ส.ส.ที่ประชาชนทั้งประเทศเลือกมา อย่างนี้จะเราว่าเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร” นพ.เหวงกล่าว
นพ.เหวงกล่าวต่อว่า ในขณะนี้เราอยู่ภายใต้ระบบรัฐสภา และกฎหมาย โชคดีที่ยังมีพรรคที่พยายามหาหนทาง ให้รัฐธรรมนูญกลับมายึดโยงกับประชาชน ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตอนนี้อยู่ที่วาระ 2 แล้ว ดังนั้นเราต้องมุ่งมั่นในเลือกตั้งหน้า ให้ได้พรรคประชาธิปไตยให้ได้
นพ.เหวงกล่าวต่อว่า ตนขอฝากอีกเรื่อง เราต้องจัดการทุนสีเทา ที่คืบคลานกลืนกินสังคมได้ โอกาสที่จะสร้างสังคมประชาธิปไตย จะเป็นไปไม่ได้เลย
“การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงครั้งต่อไป กราบเรียนพี่น้อง 2 ประการ 1.จะต้องเลือกพรรคที่แน่วแน่ ยกร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย 2.พรรคที่ขุดรากถอนโคนทุนสีเทา ให้ได้” นพ.เหวงกล่าว