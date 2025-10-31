อิ๊งค์ ยินดี จุลพันธ์ หัวหน้าใหม่พท. เชื่อ นำปชช.อยู่ดีกินดี สร้างประโยชน์บ้านเมือง
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความบนแพลตฟอร์มอินสตาแกรม ระบุข้อความ ดังนี้
“ในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ดิฉันขอแสดงความยินดีกับท่านหัวหน้าพรรคคนใหม่ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หรือพี่หนิมของพวกเรา และขอแสดงความยินดีกับท่านประเสริฐ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ที่กลับมารับตำแหน่งนี้อีกครั้ง เป็นพลังใจสำคัญให้กับพวกเราทุกคน และการทำงานหนักเพื่อพรรคและพี่น้องประชาชนเสมอมา รวมไปถึงคณะกรรมการบริหารทุกท่านที่ได้รับตำแหน่งในวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงค่ะ
ขอขอบคุณท่านหัวหน้าหนิมที่พร้อมทำเพื่อพรรคและพี่น้องประชาชนเสมอมา ที่ท่านกล่าวกับพวกเราในวันนี้ว่า “พรรคเพื่อไทยมีความคาดหวังของพี่น้องประชาชนอยู่ข้างหลังและมีกำลังใจมากมายที่รอจะผลักดันเราให้เดินไปข้างหน้า” ดิฉันเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนคิดและเชื่อแบบนั้นจริงๆ เป็นแรงผลักดันให้พวกเราทำงานต่อไปจริงๆ
ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความทุ่มเท แรงกายแรงใจของทีมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ความจริงใจที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชน ดิฉันขอส่งแรงใจให้ทุกท่านทำงานอย่างเต็มที่ เข้มแข็ง มุ่งมั่น ทำอย่างเต็มความสามารถ เพื่อนำพาพรรคเพื่อไทยไปสู่ความสำเร็จ ให้เรามีโอกาสไปทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้สมกับความมุ่งหวังตั้งใจของพวกเราเสมอมาค่ะ
เพราะ #พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน”