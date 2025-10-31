ส.ว.เทวฤทธิ์ ชงบรรจุ ‘ลุงนวมทอง’ แลกชีวิตต้านรัฐประหาร ลงแบบเรียน จิ้น กรรมาชน ร่วมรำลึก

จิ้น กรรมาชน มาเอง! ‘ส.ว.บัส’ ชงบรรจุลุงนวมทองใน ‘แบบเรียน’ ห่วงคดีปี’53 สิ้นอายุความแบบตากใบ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่สดมภ์อนุสรณ์ นวมทอง ไพรวัลย์ สะพานลอย ริมถนนวิภาวดีรังสิต หน้าสำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คณะประชาชนทวงความยุติธรรม 2553 ร่วมกับมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย จัดงาน “19 ปี 19 กันยา 2549 ต่อต้านรัฐประหาร รำลึก นวมทอง ไพรวัลย์”
บรรยากาศเวลา 12.00 น. ที่สดมภ์อนุสรณ์ นวมทอง ไพรวัลย์ มีการการแขวนป้ายไวนิลขนาดใหญ่บริเวณใต้สะพานลอย หน้า นสพ.ไทยรัฐ ซึ่งเป็นจุดที่นายนวมทองกระทำอัตวินิบาตกรรม โดยระบุข้อความ “19 ปี 19 กันยายน 2549 รำลึก นวมทอง ไพรวัลย์” คณะประชาชนทวงความยุติธรรม 53 พร้อมภาพใบหน้าของนายนวมทอง นอกจากนี้ ยังมีข้อความ อาทิ “นิรโทษกรรมให้คนเป็น ทวงความยุติธรรมให้คนตาย” ที่บริเวณทางขึ้นสะพานลอย ท่ามกลางประชาชนแต่งกายชุดไว้ทุกข์ ทยอยเดินทางมารวมตัว พร้อมรับประทานอาหาร
โดยนางธิดา ถาวรเศรษฐ แกนนำ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และ นพ.เหวง โตจิราการ อดีตแกนนำ นปช. นั่งสนทนากับญาติของนายนวมทอง รวมถึงนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือเจี๊ยบ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ซึ่งมาร่วมงานในปีนี้ ตลอดจนคนรุ่นใหม่ที่ร่วมเคลื่อนไหวในปี 2563 อาทิ นายจิรภาส กอรัมย์ หรือแก๊ป ทะลุแก๊ซ และหนวดริมทาง ศิลปินวงริมทาง, นายเจษฎา ศรีปลั่ง หรือเจมส์ อดีตแกนนำเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี, นายธนายุทธ ณ อยุธยา หรือบุ๊ค แรพเปอร์จากสลัมคลองเตย
รวมถึงตัวแทนภาคส่วนการเมือง อาทิ นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย หรือบัส สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช หรือช่อ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า และ น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ หรือทนายแจม ส.ส.พรรคประชาชน
กระทั่งเวลา 15.15 น. เข้าสู่พิธีวางพวงหรีดแสดงความอาลัย โดยเริ่มจากพวงหรีดของครอบครัวนวมทอง ไพรวัลย์, คณะประชาชนทวงความยุติธรรม 2553, มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย 2535 นำโดย นางประทีป อึ้งทรงธรรม และศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป ตามด้วย ธิดา ถาวรเศรษฐ, เหวง โตจิราการ ทั้งนี้ นางอมรัตน์ และ น.ส.พรรณิการ์ ร่วมวางพวงหรีดที่เขียนข้อความว่า “จักอยู่ในใจเสมอ วีรบุรุษนวมทอง ใหม่เรืองศรีออคิด” ต่อด้วยนายสมยศ และกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย, น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือมายด์ ร่วมวางช่อดอกกุหลาบ ตามด้วยศิลปินเพลงเพื่อราษฎร, คปอ., ส.ว.เทวฤทธิ์, องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย น.ส.อพิชญา วิทยากุล, จิ้น กรรมาชน ปิดท้ายด้วย กลุ่มทะลุแก๊ส
ต่อมาเวลา 15.40 น. เข้าสู่ช่วงกล่าวรำลึกในตอนหนึ่ง นายเทวฤทธิ์ หรือ ส.ว.บัส กล่าวว่า ตนพยายามดูว่าอุดมการณ์ ความมุ่งหมายของลุงนวมทองนั้น ความจริงแล้วท่านต้องการอัตวินิบาตกรรมให้สำเร็จ แต่เผอิญว่ารถแรงไม่พอ จึงบาดเจ็บสาหัส มูฟแรกของลุงคือการประท้วงรัฐประหาร ส่วนมูฟที่สองคือไม่ต้องการให้มีใครมาหยามหมิ่น จากจดหมายลาตาย ผู้มีอำนาจอาจมองว่ามีเพียงทหารที่พิสูจน์ความความรักชาติได้เท่านั้น
“มหาสมุทรประกอบด้วยน้ำหลายๆ หยด ซึ่งลุงนวมทองเป็นน้ำหยดใหญ่” นายเทวฤทธิ์ชี้
นายเทวฤทธิ์กล่าวถึงการชุมนุมปี’53 กำลังจะหมดอายุความแบบคดีตากใบ เราต้องไม่ปล่อยไป ซึ่งมีควาพยายามแก้ไขอายุความในคดีที่รัฐเป็นผู้กระทำ อีกส่วนคือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข ที่จะไม่นับรวมคดี ม.112 และ 110 เข้าไป เป็นโจทย์สำคัญว่าเราจะดันเข้าไปได้อย่างไร
ในตอนหนึ่ง นายเทวฤทธิ์กล่าวถึงมรดกรัฐประหารจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 จนถึงฉบับปี 2560 ซึ่งเกิดขึ้นจากองค์กรอิสระ ที่มีอำนาจเหนือสภาผู้แทนราษฎร เหนือประชาชน ตอนนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาแก้ไข แต่ส่วนสำคัญ คือการเลือกคนที่จะมาร่าง ในระบบที่มีองค์กรศาลธรรมนูญเข้ามามีส่วน สามารถตัดสินชี้ขาดได้
“ในการพิจารณาวาระแรก ยังเรียกร้องอยู่ว่าสภาจะต้องเป็นเสาหลัก ไม่ให้องค์กรอิสระมาลดทอนได้ อย่างน้อยเรื่องของลุงนวมทองไม่ควรอยู่แค่สดมภ์ตรงนี้
หลายปีที่ผ่านมา นักการเมืองแวะเวียนมา ปีนี้ลดน้อยถอยลง เหลือเพียงคนที่จัดงานประจำ การผลักดันถ้าหากมี ส.ส.ผลักดันให้เรื่องของลุงนวมทองอยู่ในแบบเรียน อย่างน้อยคนจะได้รับรู้ว่าเคยมีคนใช้ชีวิตยอมแลกเพื่อต่อต้านการรัฐประหาร เป็นภารกิจที่จะต้องผลักดัน” นายเทวฤทธิ์กล่าว
ทั้งนี้ เวลา 16.25 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จิ้น กรรมาชน ได้ร่วมกล่าวถึงวีรกรรมที่กล้าหาญของลุงนวมทอง พร้อมย้ำว่า กี่ปีจะไม่ลืม จะรำลึกถึงลุงนวมทองตลอดไป ก่อนขับขานบทเพลงอมตะที่ถูกหยิบมาใช้ในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยหลากหลายบทเพลง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “นักสู้ธุลีดิน” ท่ามกลางประชาชนร่วมร้องตามอย่างกึกก้อง พร้อมชู 3 นิ้ว