เชตวัน โต้ รมช.กลาโหม ไม่ใช่ 2 คนทะเลาะกัน จี้กองทัพแจง งบมหาศาลทำไมขอบริจาค

‘เชตวัน’ โต้ ‘รมช.กลาโหม’ นี่ไม่ใช่เรื่อง ‘ทะเลาะกัน 2 คน’ ชี้ ‘กมธ.ทหาร’ มาจากหลายพรรคการเมือง-ย้ำอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการใช้งบฯ
จากกรณีการให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับเรื่องกรรมาธิการการทหาร เชิญ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวช หรือ “กัน จอมพลัง” และ พล.ท.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เข้าที่แจงเกี่ยวกับเรื่องการบริหารทรัพยากรของกองทัพในเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งตอนหนึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ว่า เป็นเรื่องคน 2 คนทะเลาะกัน กองทัพไม่เกี่ยว นั้น
- บิ๊กดุลย์ ยัน กองทัพไม่ขาดยุทธภัณฑ์ ติง กมธ.ทหาร อย่าดึงเสาหลักชาติมาเล่น ลั่น “กัน จอมพลัง” ถ้าทำผิดก็ตรวจสอบกันเอง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายเชตวัน เตือประโคน ส.ส.พรรคประชาชน จ.ปทุมธานี และกรรมาธิการการทหาร กล่าวว่า ก่อนอื่นคงต้องถาม พล.อ.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า ท่านทราบหรือไม่ว่ามีหน่วยงานทหาร ในการกำกับดูแลของท่าน ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนจากคุณกันจอมพลัง ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนยุทธภัณฑ์ทางทหาร? ซึ่งเรื่องนี้ยืนยันจากการที่คุณกัน จอมพลัง นำหลักฐานซึ่งเป็นหนังสือนั้นมาแสดงต่อกรรมาธิการการทหารแล้ว พร้อมทั้งบอกด้วยว่า ไม่ได้มีแค่หน่วยงานเดียว หากแต่มีหลายหน่วยที่ทำหนังสือมาขอรับการสนับสนุน และ “มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้” ก็จะนำเงินที่ได้รับบริจาคมาจากประชาชนไปซื้อของ และนำไปส่งให้ตามที่หน่วยทหารเหล่านั้นต้องการ
“นี่จึงไม่ใช่เรื่องของการ ‘ทะเลาะกัน 2 คน’ และ ‘กองทัพไม่เกี่ยว’ แต่เป็นการที่กองทัพต้องชี้แจงว่า แล้วงบประมาณมากมายมหาศาลที่กระทรวงกลาโหมได้รับในแต่ละปี ซึ่งเป็นเงินภาษีจากประชาชนนั้น ทำไมไม่ถูกใช้ไปกับภารกิจของหน่วยทหารเหล่านี้ ไม่เพียงพอหรืออย่างไร ทำไมถึงต้องขอรับการสนับสนุน ยิ่งจากการที่ พล.ท.วิธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ออกมายืนยันว่า ทางกองทัพมียุทธภัณฑ์เพียงพอ ถึงได้รับบริจาคเข้ามาของเหล่านั้นก็ไม่ได้ใช้ แล้วทำไมท่านจึงไม่มีนโยบายไปห้ามปรามหน่วยทหารเหล่านั้น ทำไมยังคงให้หน่วยขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ และก็ยังคงให้มูลนิธินี้ประชาสัมพันธ์ระดมเงินบริจาคจากประชาชนต่อไปอยู่ได้” เชตวันกล่าว
เชตวัน กล่าวด้วยว่า และอีกประเด็นที่สำคัญ การที่ท่านรัฐมนตรีตีกรอบให้ว่า “ทะเลาะกัน 2 คน” นั่นก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ผิดอย่างมหันต์ มีคติหรือไม่ เพราะในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านน่าจะรู้ดีว่า คณะกรรมาธิการการทหาร หรือไม่ว่าจะคณะกรรมาธิการชุดไหน ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมือง ซึ่งการที่ท่านบอกว่า “ทะเลาะกัน 2 คน” ตีความเป็นอื่นไม่ได้เลย นอกจากการชี้นิ้วว่าฝ่ายหนึ่งคือคุณกัน จอมพลัง และอีกฝ่ายหนึ่งคือพรรคประชาชน ซึ่งผมก็อยากให้ท่านรัฐมนตรีไปทำความเช้าใจเรื่องนี้เสียใหม่ ว่านี่คือการตรวจสอบของกรรมาธิการการทหาร ตามอำนาจหน้าที่ที่มี ซึ่งกองทัพเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ด้วยแน่ๆ ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ แต่ทว่ากลับไม่มีงบประมาณไปจัดหายุทธภัณฑ์ หรือสิ่งของจำเป็นกับทหารชั้นผู้น้อยที่อยู่ตามชายแดน เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องคำถามว่า แล้วเงินมันไปไหนหมด?