อ่าน ‘จ.ม.อานนท์’ กึกก้อง รำลึก ลุงนวมทอง 19 ปีที่ว่างเปล่า นายก อมธ. เล่า เจอขู่เผาตึกรัฐศาสตร์
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่สดมภ์อนุสรณ์ นวมทอง ไพรวัลย์ สะพานลอย ริมถนนวิภาวดีรังสิต หน้าสำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คณะประชาชนทวงความยุติธรรม 2553 ร่วมกับมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย จัดงาน “19 ปี 19 กันยา 2549 ต่อต้านรัฐประหาร รำลึก นวมทอง ไพรวัลย์” โดยทำบุญอุทิศส่วนกุศลในช่วงเวลา 13.30 น.
จากนั้นเวลา 15.15 น. เข้าสู่พิธีวางพวงหรีดแสดงความอาลัยโดยเริ่มจาก พวงหรีดของ ครอบครัว นวมทอง ไพรวัลย์, คณะประชาชนทวงความยุติธรรม 2553, มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย 2535 นำโดย นางประทีป อึ้งทรงธรรม และ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป ตามด้วย นางธิดา ถาวรเศรษฐ, นพ. เหวง โตจิราการ ทั้งนี้ นางอมรัตน์ และ น.ส.พรรณิการ์ หรือ ช่อ ร่วมวางพวงหรีดที่เขียนข้อความว่า ‘จักอยู่ในใจเสมอ วีรบุรุษนวมทอง ใหม่เรืองศรีออคิด’ ต่อด้วย นายสมยศ และกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย, น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือ มายด์ ร่วมวางช่อดอกกุหลาบ ตามด้วยศิลปินเพลงเพื่อราษฎร, คปอ., นายมณีฉาย หรือ บัส สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.), องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย น.ส.อพิชญา วิทยากุล, จิ้น กรรมาชน ก่อนปิดท้ายด้วย กลุ่มทะลุแก๊ส จากนั้นเข้าสู่ช่วงกล่าวคำรำลึก สลับกับการบรรเลงบทเพลงเพื่อประชาธิปไตย โดย จิ้น กรรมาชน และ ศิลปินเพลงเพื่อราษฎร
ในตอนหนึ่ง เมื่อเวลา 16.40 น. นายเจษฎา หรือ เจมส์ ศรีปลั่ง นักกิจกรรรมทางการเมือง อ่านจดหมายจาก นายอานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกจองจำอยู่ในเรือนจำจากคดีอาญา มาตรา 112 ความว่า
“3 ปีแล้ว ที่ยังไม่ได้ไปรำลึกลุงนวมทอง ไม่แน่ใจว่าคนข้างนอกยังมีการจัดงานรำลึกอยู่หรือเปล่า อนุสาวรีย์ของลุงที่หน้าไทยรัฐยังอยู่ดีหรือไม่ เหตุการณ์ที่ผ่านมา 19 ปีแล้ว เป็น 19 ปีที่ยังว่างเปล่า หลายเหตุการณ์ที่คิดว่าจะหมดไป ก็ยังเกิดขึ้นซ้ำๆ
เหมือน 31 ตุลาคม 2549 ไม่มีความหมายอะไร
ไม่น่าเชื่อ ว่าคดีที่เกี่ยวกับการต้านรัฐประหาร และเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้ง ยังคงถูกพิจารณาคดีในชั้นศาล
ไม่น่าเชื่อ ว่ายังคงมีคนที่เห็นดีเห็นงาม และพยายามเรียกร้องอำนาจนอกระบบอย่างออกนอกหน้านอกตา
ไม่น่าเชื่อ ว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากต้องลี้ภัยการเมืองในยุคที่โลกทั้งโลกแทบจะตกผลึกร่วมกันแล้วว่า เรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เรา
เป็นความท้อแท้ระคนกันไป เวลาได้ยินข่าวเพื่อนหลายคนตัดสินใจลี้ภัยทางการเมือง การเอาใจช่วยอยู่ตามสภาพ คือสิ่งที่พอทำได้ในโมงยามนี้ ในสถานการณ์ผันแปร
แต่ในความท้อแท้มัวหมอง กลับมีพลังระคนอยู่อย่างประหลาด ในหน้าประวัติศาสตร์มีผู้คนเข้ามาแล้วจากไป จากไปแล้วเข้ามา ซ้ำแล้วซ้ำเล่า การจากไปของบางคน คือการดำรงอยู่
จากการไปของคนเพียงชั่วขณะชั่วยาม รอการพบเจอ ทั้งหมดเป็นความทรงจำที่งดงาม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ความทรงจำเหล่านั้นจะคงงดงามเสมอ
ความฝันยังคงเด่นโดยท้าทาย ในค่ำคืนที่มืดมิด ผู้คนที่มีแนวทางของตนเอง
ยังคงความเป็นตนของตนเองอย่างนั้น
คิดถึงลุงนวมทอง คิดถึงเพื่อนๆ ทุกคน
อานนท์ นำภา 28 ต.ค.2568
ด้าน น.ส.อพิชญา นายกอมธ. กล่าวว่า เสียงของคนรุ่นใหม่ 20 ปีที่อยู่ตรงนี้ เจอรัฐประหารมาแล้ว 2 ครั้ง 2549 อาจจะไม่ทัน แต่มันส่งผลกระทบยาวนานจนถึงวันนี้ แน่นอนว่าการเจอรัฐประหารหลายครั้งไม่ใช่เรื่องตลก
“ตอนนี้ได้แต่ภาวนา ถูกหวยรวยขึ้นอาจจะใช่ เราภาวนาไม่ให้มีรัฐประหารอีกจะได้ไหม ให้เรามีรัฐธรรมนูญใหม่จะได้ไหม ให้เรามีสันติภาพ เสรีภาพในการแสดงออกจะได้ไหม”
“เราอาจจะเห็นเพื่อนๆ ที่ไปชูป้ายแล้วโดนคุกคามโดนข่มขู่ ตอนนี้ธรรมศาสตร์ของเราโดนขู่ว่าจะเผาตึกรัฐศาสตร์ โดนขู่ว่าจะล่าหัว ขู่ว่าทำแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้ หันซ้ายหันขวาเราไม่ห่างกัน แต่หันแล้วมันมีใครต้องสูญเสีย มีใครต้องถูกคุกคาม มีคนไปคุยกับสันติบาล เราว่าไม่ใช่” น.ส.อพิชญากล่าว
น.ส.อพิชญากล่าวต่อว่า แน่นอนว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะบอกลาเดือนตุลาคมนี้ เป็นวันเดียวกับที่ลุงนวมทองบอกลาเรา เพื่อให้เราไปเจอประชาธิปไตยใหม่ที่จะไม่มีรัฐประหารอีก ชาติหน้าเกิดมาขอให้ไม่เจอการปฏิวัติอีก
“ชาติหน้าของลุงนวมทองไม่รู้ว่าจะเป็นตอนไหน ขอให้เป็นตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ ให้พวกเราที่กำลังเผชิญกับกระแสอนุรักษนิยม แม่ทัพได้รับการเชิญไปพูดทั่วสารทิศ ไม่มีพื้นที่ให้พวกเราจนต้องมายืนอยู่ในที่แห่งนี้” น.ส.อพิชญากล่าว และว่า
ขอให้การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือจุดเริ่มต้นที่เราจะสู้ต่อไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย ซึ่งรัฐธรรมนูญของพวกเรา ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ร่วมกันต่อสู้จนมาถึงวันนี้ คนรุ่นใหม่จะรับไม้ต่อสู้ต่อไป
“ขอให้หนูได้มานั่งตรงนี้และได้เห็นประชาธิปไตยที่เจริญงอกงาม ได้เห็นว่าเรามีพื้นที่ ไม่ต้องต่อสู้กับกระแสขวาหัน ” น.ส.อพิชญากล่าว