ส.ส.ปชน.ปูดอีก โควต้าหวยทหารผ่านศึก กลายเป็นเหมืองทองทุนเทา ถามใครคือยี่ปั๊วใหญ่?

ส.ส.ปชน. ปูดอีก โควต้าหวยทหารผ่านศึก กลายเป็นเหมืองทองของกลุ่มทุนเทา ถามใครคือยี่ปั๊วใหญ่?
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ร.อ.ท.ธนเดช เพ็งสุข ส.ส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ธนเดช เพ็งสุข – Tanadej Pengsuk ระบุว่า “โควต้าหวยสีเทา ใครกันหากินบนคราบเลือดคราบน้ำตา บนความเสียสละของผู้ผ่านศึก
‘โควต้าหวยของทหารผ่านศึก กว่า 1,000,000.- ใบต่องวด กำลังกลายเป็นเหมืองทองของกลุ่มทุนเทา‘ คนที่เคยเสียสละ กลับกลายเป็นเหยื่อในเกมหากินของคนมีอำนาจ
ในแต่ละงวด ‘องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก’ ได้รับโควต้าลอตเตอรี่จำนวนมากกว่า 10,000.- เล่มต่องวดจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็น ‘สิทธิประโยชน์เพื่อทหารผ่านศึก’ ผู้ที่เคยอุทิศเลือดเนื้อ ปกป้องแผ่นดิน เพื่อแลกกับความปลอดภัยของแผ่นดิน
แต่วันนี้… โควต้าเหล่านั้นกลับไม่ได้อยู่ในมือของทหารผ่านศึกจริงๆ โควต้าของพวกเขาถูกรวบรวมและจัดการบริหารภายใต้หน่วยงานที่ชื่อว่า สำนักงานจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่ ที่แปลสภาพตนเป็น ‘ยี่ปั๊วขนาดใหญ่’ ที่ทุกคนในวงการรู้ดีว่าใครคือผู้ถือสิทธิตัวจริง
วันนี้ผมขอถามว่าโควต้านี้ ‘หลุด’ ไปอยู่ในมือของกลุ่มใด? และเหตุใดเครือข่ายเหล่านั้นถึงได้สิทธิมากมายขนาดนี้? หรือเพราะเบื้องหลังของโควต้านี้ อาจไม่ได้มีแค่ธุรกิจ… แต่อาจมี ‘อำนาจ การเมือง มูลนิธิ หรือ สายสัมพันธ์’ ที่ค้ำจุนกันอยู่
ผมขอเรียกร้องให้ ผอ.อผศ เปิดเผย การบริหาร ‘โควต้าหวยของทหารผ่านศึก’ ว่าถูกบริหารจัดการอย่างไร? ใครคือผู้ได้รับสิทธิประมูลเหล่านี้? และมีใครกำลังหากินบนคราบเลือด คราบเหงื่อและน้ำตาของวีรบุรุษของชาติหรือไม่?
และขอแสดงความห่วงใย ถึง อผศ. ว่าหน่วยงานท่านกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ ‘เครือข่ายเทา’ ที่กำลังเติบโตบนความไม่โปร่งใส และใช้ชื่อของผู้เสียสละเป็นเครื่องมือหากิน เบื้องหน้าอ้างคุณงามความดีของทหารผ่านศึก แต่เบื้องหลัง… กำลังกินส่วนต่างจากเหงื่อและน้ำตาของวีรบุรุษชาติ”
นอกจากนี้ ร.อ.ท.ธนเดช ยังได้โพสต์เพิ่มเติมอีกว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้รับโควต้าสลาก จาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมแล้ว 10,988.- เล่ม ต่องวด หรือเท่ากับ 1,098,800.- ใบต่องวด “รวม 26,371,200.- ใบต่อปี”
โดยแบ่งโควต้าการบริหารออกเป็น 2 ส่วน
- ส่วนที่ 1 ให้กับ สมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย จำนวน 4,235.- เล่ม หรือ 423,500.- ใบ ต่องวด
- ส่วนที่ 2 จัดสรร ให้กับ สำนักงานจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่ อผศ. (จสบ.) บริหารจัดการ จำนวน 6,735.- เล่ม หรือ 673,500.- ใบต่องวด
โดยมีการปันผลรายได้ให้กับทหารผ่านศึก ดังนี้
– บัตรชั้น 1 ที่พิการทุพลลภาพ จำนวน 2,848 รายปีละ 13,700.- บาท/ปี (รวมเป็นเงิน 39,017,600.-)
– สามี หรือภรรยา ครอบครัว บัตรชั้น1 จำนวน 2,882 ราย ปีละ 3,000.- บาท/ปี (รวมเป็นเงิน 8,646,000.-)
– สามีหรือภรรยาของทหารผ่านศึกที่พิการและเสียชีวิตภายหลัง จำนวน 981 ราย ปีละ 2,500 บาท/ปี
(รวมเป็นเงิน 2,452,500.-)
– ทหารผ่านศึกบัตรชั้น 2,3,4 ที่พิการทุพลภาพจำนวน 3,460 ราย ปีละ 2,000.- บาท/ปี
(รวมเป็นเงิน 6,920,000.-)
รวม 57,036,100 บาท ต่อปี เมื่อนำมาหารกับจำนวนฉลากต่อปีที่ได้รับ เฉลี่ยแล้ว 1 คนจะได้ปันผล อยู่ที่ใบละ “2.1 บาท ต่อคน”
โดยที่ต้นทุนฉลากที่ได้รับโควต้ามาอยู่ที่ ใบละ 70.4 บาท คำถามคือ
1.อผศ. ขายต่อให้ผู้ที่ได้รับโควต้าต่อ ใบละเท่าไร
2.ใครเป็นคนได้โควต้า หวยก้อนใหญ่นี้ กี่เจ้าที่ได้ไป
3.การบริหารจัดการรายได้จากการขายสลากนี้ เป็นยังไง นี่คือคำถาม ที่ผู้ผ่านศึกทุกคน และประชาชนควรจะได้รับรู้ ถึงความจริงใจในการดูแล ผู้เสียสละของชาติบ้านเมือง
ผมจะเร่งทำหนังสือสอบถามและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อผู้ผ่านศึกทุกคน เพื่อประโยชน์ของผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน อย่าให้กลุ่มทุนเทามาหากินบนความลำบากของผู้ผ่านศึก