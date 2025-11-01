ณัฐพงษ์ ร่วมกาลาดินเนอร์ TIME 100 NEXT นิวยอร์ก ร่วมพูดแลกเปลี่ยนบุคคลสำคัญ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ตามเวลาในท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เดินทางไปร่วมงาน Gala The World’s Most Influential Rising Stars นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่ได้รับเชิญและถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน TIME 100 Next ประจำปี 2025 ในหมวด Leader จากบทความของ TIME ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ในด้านการปฏิรูปโครงสร้างของการเมืองไทย ปลดล็อกเศรษฐกิจ และคืนความยุติธรรมให้สังคมไทย เพื่อให้ประเทศเป็นประชาธิปไตย
โดยภายในงาน นายณัฐพงษ์ยังได้พบปะพูดคุยกับบุคคลสำคัญที่มาร่วมงาน เช่น Irfaan Ali – ประธานาธิบดีคนที่ 10 และคนปัจจุบันของประเทศกายอานา, Jonathan Bailey นักแสดงชาวอังกฤษ, Maggie Kang ผู้กำกับภาพยนตร์ KPop Demon Hunters ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบน Netflix Original, Ayana Johnson นักชีววิทยาทางทะเลผู้เรียกร้อง Climate Action, Emi Mahoud – UNHCR Goodwill Ambassador – ผู้อุทิศชีวิตให้กับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ Dafur ในซูดาน, รวมไปถึงผู้ทรงอิทธิพลในวงการอื่นๆ ทั้งสถาปนิก ร้านอาหาร นักกิจกรรม นักเคลื่อนไหว เป็นต้น
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า รู้สึกประทับใจในสุนทรพจน์ของ Ayana ที่เธอกล่าวในงานว่า “ฉันถูกขอให้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับ ‘ความหวัง’ ในงานวันนี้ แต่ฉันทำงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในปี 2024 เป็นปีที่โลกร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ, ช่างหัวความหวังมัน อะไรคือกลยุทธ์? [F*ck the Hope, What’s the Strategy?]”
โดยเธอยังร้องขอให้ผู้ทรงอิทธิพลที่อยู่ในงาน ควรเป็นแบบอย่างในการช่วยกันต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ต่อไป ยกตัวอย่างเช่น การเป็นแบบอย่างในการตัดสินใจในการใช้เงินในกระเป๋าทุกดอลลาร์ของคุณไปกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่รักษ์โลก พร้อมกับการยกตัวอย่างการหันมาบริโภคเนื้อสัตว์ Plant-based เป็นต้น ฯลฯ
นายณัฐพงษ์ได้เล่าต่อว่า “ประโยคแรกที่เธอถามผมหลังที่เราแนะนำตัวกันก็คือ อะไรคือสิ่งที่พวกคุณกำลังทำในประเทศไทย เพื่อช่วยการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ?” ซึ่งณัฐพงษ์ตอบไปว่าคือเรื่อง “พลังงานสะอาด” ที่ตนกำลังถูกฟ้องร้องโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ในไทยอยู่ 100 ล้านบาทในตอนนี้
โดยนายณัฐพงษ์ได้ระบุว่า การมาร่วมงานเลี้ยงมื้อค่ำครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพบปะกับผู้คนที่เป็นผู้นำในหลากหลายด้าน ทั้งนักการเมือง ศิลปิน นักเคลื่อนไหว นักสิ่งแวดล้อม และนักธุรกิจ ผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในกับโลกใบนี้ โดยหวังว่าการพบปะกันในครั้งนี้ จะทำให้มีโอกาสได้ร่วมงานกันกับผู้ที่อยู่ใน TIME 100 NEXT และรวมถึงบุคคลที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ของ TIME ในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต
สำหรับ TIME 100 NEXT เป็นการจัดลิสต์ของนิตยสารไทม์ส มีหลากหลายหมวด เช่น ผู้นำ ผู้ที่สร้างปรากฏการณ์ ศิลปิน ผู้สร้างนวัตกรรม ฯลฯ โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมามีคนไทยที่ได้รับการจัดอยู่ในลิสต์นี้แล้ว 8 คน