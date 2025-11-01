สาธิต เฟ้นสเปกเข้ม ชิง ส.ส.ปชป. ลั่นมีแต่ ฟ้า ไม่เอา เทา
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายสาธิต ปิตุเตชะ ประธานสรรหาผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ผมพูดเสมอ มีหน้าที่ตรงไหน ทำให้สุด ตอนนี้มีหน้าที่ พนักงานต้อนรับคนเข้ามาทำหน้าที่ ผู้แทนของประชาชน ที่ ต้องเข้าใจแต่แรกว่า เข้ามาต้องเสียสละ อุทิศให้สังคม ในการทำงาน และเวลาส่วนตัว ความสามารถประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อสังคม และคนส่วนใหญ่
อย่าคิดมาเอาอะไรจากการเมือง นอกจากความนับถือ เกียรติ ในการทำหน้าที่ที่ ซื่อสัตย์ โปร่งใสเพื่อประชาชน ถ้าเข้าใจตามนี้ก็เชิญชวนครับ ถ้ามาเพราะแบบอื่น หรือ ถ้าเป็น สีเทา ก็อย่ามาเพราะเดี๋ยวนี้ สังคมรู้หมดว่าใครเป็นอย่างไร”