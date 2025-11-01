ที่ปรึกษากมธ.ทหาร แนะยุบทบ.ทิ้ง ปล่อยหน่วยทหาร ขอบริจาคได้ตามใจ ถามส่วนกลางทำอะไร
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายอนาลโย กอสกุล ที่ปรึกษา กมธ.ทหาร สภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุข้อความ ดังนี้
“ย้ำอีกครั้งนึงว่าเราไม่ควรจะเอาคำว่าเขาทำความดี เธอทำความดีจะตรวจสอบทำไม ทำความดีก็พอแล้ว
ปัญหานี้คือปัญหาด้านความพร้อมของกองทัพ ซึ่งถ้าจะแก้ ต้องแก้ที่ระบบ เช่น ประเมินภัยคุกคามพลาดไปไหม วางแผนพัฒนากำลังรบไม่เข้ากับสถานการณ์หรือไม่ งบประมาณน้อยไปไหม หรือจัดสรรลงไปที่ที่ควรจะเป็นไหม ทั้งหมดนี้แหละคือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน และเป็นสิ่งที่พวกเราพยายามทำกัน
เราไม่ควรให้กองทัพรบได้ด้วยการเรื่ยไรบริจาค
และไม่ใช่เรื่องที่ว่าถึงเวลาสงคราม ใครช่วยได้ก็ช่วยไปก่อน อันนั้นก็อาจจะจริง แต่ถ้าถึงขั้นต้องบริจาคยุทโธปกรณ์มันแสดงให้เห็นว่าเราไม่พร้อม เพราะนี่ถ้าว่ากันตามแผนป้องกันประเทศ เราปฏิบัติการแค่ขั้นตอบโต้เอง ถ้าขั้นตอบโต้ยังขาดแคลนขนาดนี้ ขั้นป้องกันประเทศจะขนาดไหน นั่นแหละที่ทำให้เราต้องมาดูว่าระบบมีอะไรผิดพลาดแล้วมาแก้ปัญหากัน
ไม่ใช่บอกว่าทำดีแล้วห้ามตั้งคำถาม แล้วกลบปัญหาเอาไว้ คิดแบบนี้เราก็จะไม่พัฒนา รบครั้งหน้าเผลอ ๆ อาจต้องเรี่ยไรบริจาครถถัง
ซึ่งมันไม่ใช่ เรามีรัฐบาลอยู่แล้ว รัฐบาลนี่แหละต้องทำงาน ไม่ใช่ให้ประเทศต้องมีฮีโร่มาเรี่ยไร และเราจะแก้ระบบได้ เราต้องยอมรับก่อนว่ามีปัญหา สิ่งที่จะทำได้ก็คือในส่วนของคุณ #กันจอมพลัง นี่แหละ จริง ๆ คือพยานที่สำคัญ อยากให้ส่งเอกสารที่กล่าวอ้างมาทั้งหมดให้ กมธ. เพื่อเราจะได้รู้ว่ามีการทำหนังสือขอรับบริจาคมากเท่าไหร่
หลังจากนั้นเราจะวิเคราะห์ได้ว่าเอาจริง ๆ กองทัพขาดแคลนอะไรบ้าง และจะได้ไปดูว่าขาดแคลนเพราะอะไร ทำไมต้องมาขอรับบริจาค ซึ่งมันจะได้ไปไล่ดูว่างานส่งกำลังบำรุงมีปัญหาไหม งานสรรพาวุธมีปัญหาไหม หรืองานยุทธการมีปัญหาอะไรไหม ทั้งสามกรมนี้เลย
อ้อ ฟัง ๆ ผมสองวันนี้จะเหมือนผมแบกกัน จอมพลัง เหมือนผมแบกกองทัพ แต่จริง ๆ มันมีคำถามใหญ่ที่ผมถามทุกครั้งก็คือเรื่องนี้แหละ ทำไมนโยบายกองทัพไม่มีการขอรับบริจาค แต่หน่วยทำหนังสือขอรับบริจาคฉ่ำมาก
ถ้าจะใช้ตรรกะว่า #กองทัพบก ส่วนกลางไม่มีนโนบาย แต่ นขต. ไปทำหนังสือขอบริจาคกันเอง อันนี้ส่วนกลางไม่รับรู้ เหตุผลแบบนี้ใช้ไม่ได้มาก ๆ ถ้า นขต. สามารถทำอะไรก็ได้ตามใจ แบบนี้เราควรยุบ บก.ทบ. ยุบ ศปก.ทบ. ยุบ ยก.ทบ. ทิ้งเลยดีกว่า แล้วให้ นขต. รบกันเอง เพราะพูดแบบนี้เหมือนส่วนกลางไม่ทำอะไรเลย ควบคุมอะไรไม่ได้เลย
นั่นแหละครับ ประเด็นมันคือตรงนี้แหละ เราจะแก้ปัญหาให้ยั่งยืนได้คือเราต้องวิ่งชนปัญหา ไม่ใช่บอกว่าเขาทำดีแล้วก็อย่าไปยุ่งเลย เพราะความคิดแบบนี้แหละประเทศไทยถึงไม่พัฒนา”