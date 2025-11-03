การเมือง

เรียงคนมาเป็นข่าว โดย ปักหมุด/ภาพข่าวสังคม 3 ตุลาคม 2568

⦁…7 วัน พันร้อยประเด็น อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี บินร่วมเวทีอินเตอร์ สัปดาห์ที่ผ่านมา ปฏิบัติภารกิจทั้งลงนามสันติภาพ เดินหน้าใช้กระบวนการเจรจาเป็นทางออกแก้พิพาทกับเขมร มีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นสักขีพยาน พ่วงด้วยจรดปากกาเซ็นเอ็มโอยู พัฒนาแร่ธาตุสำคัญกับผู้นำมะกัน ณ ดินแดนมาเลย์ ที่แม้รัฐบาลยืนยันวาระหลัง ไม่พันธนาการไทยแต่อย่างใด เลิกเมื่อใดก็ได้ แต่ฝ่ายค้าน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ฟังไม่ได้ยิน รุมเฉ่งหูชา มุบมิบไม่เปิดเผยก่อน ทั้งที่เป็นเรื่องแหลมคม อาจกระทบต่อผลประโยชน์คนส่วนใหญ่ และชักนำไทยเข้าไปอยู่ในวังวน ความขัดแย้งชาติมหาอำนาจ 2 ขั้วตัวท็อปโลก

⦁…นายกฯกับเสียง วิพากษ์วิจารณ์ โขกสับ จะว่าไปถือเป็นเรื่องปกติมากในสังคมประชาธิปไตย ที่ไม่ว่าใครย่อมต้องถูกสปอตไลต์ฉายจับเป็นพิเศษ และต่อให้ทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนก็ตาม ผลการตัดเกรดอาจได้แค่เสมอตัว ทำหน้าที่ได้สมกับเป็นผู้นำประเทศเท่านั้น เสียงเรียกร้องต้องการ ยกระดับการทำงานแก้ปัญหา-พัฒนาประเทศ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่มีวันจบสิ้น ปัญหาประเทศมันมหาศาล ของเก่าแก้ไม่ตก ยืดเยื้อเรื้อรัง ของใหม่ประดังถมทับ ถ้าไม่บี้นายกฯ คนที่ประชาชนคาดหวัง ฝากผีฝากไข้ คงแปลกชอบกล แต่ถ้านับเฉพาะเวทีอาเซียน-เอเปค อีเวนต์กระทบไหล่คนดังที่เพิ่งจบไป ภาพรวมถือว่านายกฯสอบผ่าน

⦁…ไทม์ไลน์ ยุบสภา เลือกตั้ง เหมือนเดิมทุกประการ แฟนคลับน้ำเงิน-ส้ม-แดง (สีเทา กำลังอื้อฉาวโด่งดัง) ไม่ต้องถาม บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกฯมือกฎหมายรัฐบาล ออกโรงย้ำเอง ปฏิทินคืนอำนาจตัดสินใจให้กับประชาชน ไม่เปลี่ยนแปลง ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดเดิม …กำหนดการเดิม คือรัฐบาลมีอายุขัย 4 เดือน นับแต่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา นับ 1 เดือนตุลาฯ พฤศจิกาฯขณะนี้ลุเข้าเดือนที่สองแล้ว แต่จาก 3 ไป 4 ขีดเส้นใต้ยุบสภาภายใน มกราคม ปี 2569 เกินจากนั้นมิได้ขัดกับเอ็มโอเอ ข้อตกลงหาพบยากในการเมืองไทย แต่หาง่ายกว่าแรร์เอิร์ธนั้น ว่ากันว่า เป็นไปได้เหมือนกัน ที่อาจยุบเร็ว เปิดหีบไว

⦁…สภาปิดเทอม รูดม่านสมัยประชุม 1/2568 ไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำฉบับใหม่ ยังเดินหน้าถก เพื่อปรับแต่ง 2 ร่างที่ผ่านความเห็นชอบวาระ 1 ต่อ โดยเฉพาะการผสมสูตร ดีไซน์ที่มา ส.ส.ร.ให้ลงตัว โดยชลน่าน ศรีแก้ว กรรมาธิการฯสัดส่วนเพื่อไทย แย้มว่า คณะทำงานจะเสนอให้รัฐสภา เปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขวาระ 2 ระหว่าง 20-21 เดือนนี้ และโหวตวาระ 3 วันที่ 10 ธันวาฯ หากปิดจ๊อบได้ตามวันเวลาที่ล็อกไว้ นั่นหมายถึงว่า เมื่อผ่านวาระ 3 แล้ว นายกฯหนูมีทางเลือกมากขึ้น หากกลัวเพื่อไทยยื่นญัตติไม่ไว้วางใจ ในทันทีที่เปิดสมัยประชุมสามัญใหม่ 12 ธันวาฯ ก็ชิงยุบสภาได้เลย

⦁…ข่าวล่ามาเร็ว ไม่รู้เป็นคนละเรื่องเดียวกันกับเกมต่อรอง บีบอุ้มต่อหรือไม่ หากไม่สามารถปิดจบ วาระ 3 แก้รัฐธรรมนูญ ก่อนเปิดเทอมสภา ต้องลากเข้ามาโหวตในสมัยประชุม 12 ธันวาฯเป็นต้นไป และโดนจ่อคอหอยด้วยญัตติซักฟอก คณะไต่สวน คดีกล่าวหา 44 อดีต ส.ส.พรรคก้าวไกล กรณีร่วมกันเสนอและลงชื่อในร่างแก้ไข ม.112 สรุปผลการไต่สวน และรับฟังคำชี้แจง หักล้างของผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาที่เข้าชี้แจงแล้ว เจ้าของสำนวนชี้ว่า คดีนี้ทั้ง 44 คน เข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรง รอสรุปส่ง ป.ป.ช.ชุดใหม่ ตัดสินต่อไป จะโดนเชือดยกเข่ง หรือรายคน ไม่เกินธันวาฯรู้แน่

⦁…พรรคเพื่อไทย เลือกเดอะหนิม-จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ เป็นหัวหน้าพรรค ถือธงนำผู้สมัครเข้าสู่สนามเลือกตั้งทั่วไปปีหน้า แม่ทัพเพื่อไทยคนใหม่ ว้าวสมคำโฆษณาหรือไม่ คงขึ้นอยู่กับมุมมอง ความเห็นแต่ละฝ่าย และนำไปเปรียบเทียบกับใคร บนพื้นฐานใด แต่ผู้ที่จะให้คำตอบแท้จริง ไม่อิงนิยาย คือประชาชนเจ้าของอำนาจ ผู้ซึ่งจะตัดสินชี้ขาดการนำพรรค เลือกผู้สมัคร แคนดิเดตนายกฯและนโยบายเพื่อไทย คำตอบสุดท้ายอยู่ที่จำนวน ส.ส.-ผลการเลือกตั้ง

ปักหมุด

แสดงความอาลัย – สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีตัวแทนพนักงานอ่านบทกวี ฝากฟ้าดิน แสดงความอาลัย ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ที่ปรึกษาศูนย์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ จากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวนำแสดงความอาลัย และนำยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที ณ ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่
ยินดี – อัศวิน อิงคะกุล ประธานกรรมการบริหาร มิราเคิล กรุ๊ป และอนัคพล อิงคะกุล รองประธานกรรมการบริหาร มิราเคิล กรุ๊ป ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ปลัดกระทรวงสาธารณสุข” โดยมี นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, นพ.วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, นพ.ดิเรก สุดแดน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.ธิติ แสวงธรรม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ร่วมงาน
ชื่นมื่น – สุภัทร มิ่งงามทรัพย์ (เจ้าบ่าว) – ชนิตา พุกรัดกรุด (เจ้าสาว) เข้าพิธีวิวาห์อย่างชื่นมื่นโดยมี สมยา พุกรัดกรุด-ลำจวน มอญดะ (ฝ่ายเจ้าสาว) และบัญชา-ปรียา มิ่งงามทรัพย์ (ฝ่ายเจ้าบ่าว) เป็นประธานในการจัดงาน และมี วสันต์ พุกรัดกรุด เจ้าของกิจการธุรกิจในแวดวงการพิมพ์ทุกชนิด บจก.เนรมิตรกราฟฟิค และอดีต บจก.บางกอกซัพพลายแอนด์แมชชีน ประธานในพิธีร่วมอวยพร ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จ.สมุทรสาคร
เชิดชูเกียรติ – ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธาน มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และผู้บริหาร กูรู เศรษฐกิจด้าน ESG และนวัตกรรม ร่วมยินดีกับผู้รับรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และ “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ประจำปี 2568 รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่น ภายในงาน Outstanding Technologist Awards & TechInno Forum 2025 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิ แอทธินี
ร่วมอบรม – นุชนารถ ชลคงคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณัฐพรรณ ภูมิฐาน และสุวรรณา ก่อวัฒนกุล สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจฝึกอบรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill และการพัฒนาบุคลิกภาพ ได้รับเกียรติจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร “Advanced Coaching” และ “Empowerment & Motivation in Healthcare Teams” ณ อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มศว
ถือศีล กินผัก – บจก.ซีพีแรม นำโดย นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ ร่วมสืบสาน “ประเพณีถือศีล กินผัก จังหวัดภูเก็ต 2568” ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเจกว่า 50 เมนู ภายใต้ 3 แบรนด์หลัก “วีจี ฟอร์ เลิฟ”, “เลอแปง” และ “เจด ดราก้อน” เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยมี จิรวิทย์ ปิติกูลสถิตย์ ประธานศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง และ พล.ต.ต.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมงาน ณ จังหวัดภูเก็ต
เปิดตัว – บจก.เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตตลับลูกปืนจากประเทศสวีเดน เปิดตัว SKF Ayutthaya Circular Solution Centre ศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพตลับลูกปืนอุตสาหกรรมในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีตัวแทนผู้ทรงเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน หอการค้าไทย-สวีเดน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมงาน ณ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้