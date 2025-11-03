เรียงคนมาเป็นข่าว โดย ปักหมุด/ภาพข่าวสังคม 3 ตุลาคม 2568

⦁…7 วัน พันร้อยประเด็น อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี บินร่วมเวทีอินเตอร์ สัปดาห์ที่ผ่านมา ปฏิบัติภารกิจทั้งลงนามสันติภาพ เดินหน้าใช้กระบวนการเจรจาเป็นทางออกแก้พิพาทกับเขมร มีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นสักขีพยาน พ่วงด้วยจรดปากกาเซ็นเอ็มโอยู พัฒนาแร่ธาตุสำคัญกับผู้นำมะกัน ณ ดินแดนมาเลย์ ที่แม้รัฐบาลยืนยันวาระหลัง ไม่พันธนาการไทยแต่อย่างใด เลิกเมื่อใดก็ได้ แต่ฝ่ายค้าน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ฟังไม่ได้ยิน รุมเฉ่งหูชา มุบมิบไม่เปิดเผยก่อน ทั้งที่เป็นเรื่องแหลมคม อาจกระทบต่อผลประโยชน์คนส่วนใหญ่ และชักนำไทยเข้าไปอยู่ในวังวน ความขัดแย้งชาติมหาอำนาจ 2 ขั้วตัวท็อปโลก
⦁…นายกฯกับเสียง วิพากษ์วิจารณ์ โขกสับ จะว่าไปถือเป็นเรื่องปกติมากในสังคมประชาธิปไตย ที่ไม่ว่าใครย่อมต้องถูกสปอตไลต์ฉายจับเป็นพิเศษ และต่อให้ทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนก็ตาม ผลการตัดเกรดอาจได้แค่เสมอตัว ทำหน้าที่ได้สมกับเป็นผู้นำประเทศเท่านั้น เสียงเรียกร้องต้องการ ยกระดับการทำงานแก้ปัญหา-พัฒนาประเทศ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่มีวันจบสิ้น ปัญหาประเทศมันมหาศาล ของเก่าแก้ไม่ตก ยืดเยื้อเรื้อรัง ของใหม่ประดังถมทับ ถ้าไม่บี้นายกฯ คนที่ประชาชนคาดหวัง ฝากผีฝากไข้ คงแปลกชอบกล แต่ถ้านับเฉพาะเวทีอาเซียน-เอเปค อีเวนต์กระทบไหล่คนดังที่เพิ่งจบไป ภาพรวมถือว่านายกฯสอบผ่าน
⦁…ไทม์ไลน์ ยุบสภา เลือกตั้ง เหมือนเดิมทุกประการ แฟนคลับน้ำเงิน-ส้ม-แดง (สีเทา กำลังอื้อฉาวโด่งดัง) ไม่ต้องถาม บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกฯมือกฎหมายรัฐบาล ออกโรงย้ำเอง ปฏิทินคืนอำนาจตัดสินใจให้กับประชาชน ไม่เปลี่ยนแปลง ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดเดิม …กำหนดการเดิม คือรัฐบาลมีอายุขัย 4 เดือน นับแต่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา นับ 1 เดือนตุลาฯ พฤศจิกาฯขณะนี้ลุเข้าเดือนที่สองแล้ว แต่จาก 3 ไป 4 ขีดเส้นใต้ยุบสภาภายใน มกราคม ปี 2569 เกินจากนั้นมิได้ขัดกับเอ็มโอเอ ข้อตกลงหาพบยากในการเมืองไทย แต่หาง่ายกว่าแรร์เอิร์ธนั้น ว่ากันว่า เป็นไปได้เหมือนกัน ที่อาจยุบเร็ว เปิดหีบไว
⦁…สภาปิดเทอม รูดม่านสมัยประชุม 1/2568 ไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำฉบับใหม่ ยังเดินหน้าถก เพื่อปรับแต่ง 2 ร่างที่ผ่านความเห็นชอบวาระ 1 ต่อ โดยเฉพาะการผสมสูตร ดีไซน์ที่มา ส.ส.ร.ให้ลงตัว โดยชลน่าน ศรีแก้ว กรรมาธิการฯสัดส่วนเพื่อไทย แย้มว่า คณะทำงานจะเสนอให้รัฐสภา เปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขวาระ 2 ระหว่าง 20-21 เดือนนี้ และโหวตวาระ 3 วันที่ 10 ธันวาฯ หากปิดจ๊อบได้ตามวันเวลาที่ล็อกไว้ นั่นหมายถึงว่า เมื่อผ่านวาระ 3 แล้ว นายกฯหนูมีทางเลือกมากขึ้น หากกลัวเพื่อไทยยื่นญัตติไม่ไว้วางใจ ในทันทีที่เปิดสมัยประชุมสามัญใหม่ 12 ธันวาฯ ก็ชิงยุบสภาได้เลย
⦁…ข่าวล่ามาเร็ว ไม่รู้เป็นคนละเรื่องเดียวกันกับเกมต่อรอง บีบอุ้มต่อหรือไม่ หากไม่สามารถปิดจบ วาระ 3 แก้รัฐธรรมนูญ ก่อนเปิดเทอมสภา ต้องลากเข้ามาโหวตในสมัยประชุม 12 ธันวาฯเป็นต้นไป และโดนจ่อคอหอยด้วยญัตติซักฟอก คณะไต่สวน คดีกล่าวหา 44 อดีต ส.ส.พรรคก้าวไกล กรณีร่วมกันเสนอและลงชื่อในร่างแก้ไข ม.112 สรุปผลการไต่สวน และรับฟังคำชี้แจง หักล้างของผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาที่เข้าชี้แจงแล้ว เจ้าของสำนวนชี้ว่า คดีนี้ทั้ง 44 คน เข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรง รอสรุปส่ง ป.ป.ช.ชุดใหม่ ตัดสินต่อไป จะโดนเชือดยกเข่ง หรือรายคน ไม่เกินธันวาฯรู้แน่
⦁…พรรคเพื่อไทย เลือกเดอะหนิม-จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ เป็นหัวหน้าพรรค ถือธงนำผู้สมัครเข้าสู่สนามเลือกตั้งทั่วไปปีหน้า แม่ทัพเพื่อไทยคนใหม่ ว้าวสมคำโฆษณาหรือไม่ คงขึ้นอยู่กับมุมมอง ความเห็นแต่ละฝ่าย และนำไปเปรียบเทียบกับใคร บนพื้นฐานใด แต่ผู้ที่จะให้คำตอบแท้จริง ไม่อิงนิยาย คือประชาชนเจ้าของอำนาจ ผู้ซึ่งจะตัดสินชี้ขาดการนำพรรค เลือกผู้สมัคร แคนดิเดตนายกฯและนโยบายเพื่อไทย คำตอบสุดท้ายอยู่ที่จำนวน ส.ส.-ผลการเลือกตั้ง
ปักหมุด