ผอ.อย. ยัน พลทหารใหม่ ปลอดภัยแน่นอน หากพบทำโทษเกินเหตุ ครูฝึกรับโทษหนัก

ผอ.อย. ยัน พลทหารใหม่ปลอดภัยแน่นอนไม่ลงโทษ ชี้ มี พ.ร.บ.คุ้มครอง ลั่น หากพบทำโทษเกินเหตุครูฝึกรับโทษหนัก จ่อ ฝึกหลักสูตรใช้โดรนปรับโครงสร้างป้องกันที่ตั้ง
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่อุทยานการบินกองทัพอากาศ พล.อ.ท.ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (ผบ.อย.) เป็นประธานในกิจกรรมรับทหารใหม่ประจำปี 2568 ผลัดที่ 2 โดยได้ตรวจเยี่ยมและพูดคุยกับน้องๆ ทหารใหม่ รวมถึงให้กำลังใจญาติ ให้มีความมั่นใจว่ากองทัพอากาศจะดูแลคุณภาพชีวิตของทหารใหม่เหมือนน้องคนเล็กในครอบครัว โดยพลทหารที่เข้ามาประจำการสังกัดกองทัพอากาศจะมีทั้งที่สมัครใจเข้ามา และผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้ามา
ทั้งนี้ผบ.อย. ได้เยี่ยมชมจุดต่างๆ ได้แก่จุดตรวจสอบยอดทหารใหม่ จุดคัดกรองโรค จุดรับประทานอาหารของทหารใหม่ จุดแบ่งทหารใหม่ และจุดพักคอยหน่วยปกครอง
สำหรับการดูแลทหารใหม่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยดูแลทหารกองประจำการอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานการฝึกของกองทัพอากาศ โดยให้ยึดมั่นในระเบียบวินัย คำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหาร พร้อมกำชับอย่างชัดเจนว่า ห้ามมิให้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือทำร้ายร่างกายระหว่างการฝึก หากพบการกระทำที่ไม่เหมาะสม จะดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของกองทัพอากาศอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่ บุคลากร และระบบการฝึก เพื่อให้การรับทหารใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ทหารใหม่ทุกนายได้รับการดูแลอย่างดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในกองทัพ รวมถึงการจัดตั้งช่องทางสื่อสารกับญาติของทหารใหม่ เพื่อสร้างความอุ่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ครอบครัว
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ เช่น การส่งเสริมการศึกษาต่อ การแนะแนวและอบรมวิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ ตลอดจนการส่งเสริมให้สมัครเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการทุกนายด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้ทหารใหม่ได้เรียนรู้ ฝึกฝน และเติบโตอย่างภาคภูมิใจ ภายใต้หลัก วินัย ความรู้ ความรับผิดชอบ และความเป็นพี่น้องในครอบครัวกองทัพอากาศ
เมื่อถามถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้มีพลทหารถูกซ้อมทำร้ายร่างกายในหน่วยฝึกหลายครั้ง ทางกองทัพอากาศจะมีการดูแลทหารเกณฑ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไร พล.อ.ท.ขจรฤทธิ์ กล่าวว่า น้องๆ ทหารกองประจำการที่เข้ามารับราชการที่กองทัพอากาศ พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่มีการแถลงเจตนารมย์ภายหลังขึ้นมารับตำแหน่ง โดย ผบ.ทอ. ได้เน้นในเรื่องของทหารกองประจำการ ถึงแม้เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย แต่ก็มีเกียรติยศในศักดิ์ศรี ทำคุณประโยชน์เสียสละให้กับประเทศชาติ เพราะฉะนั้นต้องดูแลเป็นอย่างดี โดยทางกองทัพอากาศเรามีการดูแล ป้องกันในเรื่องของการลงโทษที่เกินกว่าเหตุมาหลายปีแล้ว
พล.อ.ท.ขจรฤทธิ์ กล่าวอีกว่า เราได้ชี้แจงให้ทหารกองประจำการได้ทราบถึงสิทธิ และรายละเอียดในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและทำให้บุคคลสูญหาย โดยทหารกองประจำการจะได้รับการอบรมและทราบว่ามีสิทธิใดคุ้มครองบ้าง รวมถึงครูฝึกก่อนที่จะทำหน้าที่ฝึกทหารใหม่ ก็จะได้รับการอบรมหลักสูตรครูฝึกทหารกองประจำการ ซึ่งในเนื้อหาสาระนั้นเราได้เพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดของ พ.ร.บ.ดังกล่าว
พล.อ.ท.ขจรฤทธิ์ กล่าวว่า รวมถึงบทลงโทษด้วย ฉะนั้นครูฝึกจะทราบดีว่าหากมีการละเมิด พ.ร.บ.ดังกล่าว จะได้รับโทษอย่างไร รวมถึงทหารกองประจำการก็จะได้ทราบในพระราชบัญญัติที่คุ้มครองพวกเขาด้วย ซึ่งตรงนี้มีช่องทางในการที่จะร้องเรียน หากมีการร้องเรียนทางกองทัพอากาศ โดย ผบ.ทอ. และผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่เกี่ยวข้องก็มีนโยบายในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนโดยเร็ว และให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เมื่อถามว่าจะให้ความมั่นใจกับพ่อแม่หรือญาติของพลทหารอย่างไรว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น พล.อ.ท.ขจรฤทธิ์ กล่าวว่า มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ว่าเป็นนโยบายที่ ผบ.ทอ. เน้นย้ำ รวมถึงตน และได้มีการสื่อสารกับทางหน่วยการฝึก การปฏิบัติต่างๆ ให้กับครูฝึกและกองพันหน่วยฝึกทหารใหม่ต่างๆ อยู่แล้ว หากมีอะไรเกินเลยก็รับโทษหนักแน่นอน
เมื่อถามถึงกรณีที่กองทัพบกมีการเพิ่มนโยบายเรื่องการใช้และต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งในส่วนของกองทัพอากาศจะมีการนำนโยบายนี้มาฝึกด้วยหรือไม่นั้น พล.อ.ท.ขจรฤทธิ์ กล่าวว่า เรามีบุคลากรหลายคนที่ไปรับการฝึกมาอยู่แล้ว เรามีศูนย์ฝึกโดรนอยู่ที่กองบิน 3 จังหวัดสระแก้ว และข้าราชการศูนย์การทหารอากาศโยธินซึ่งเป็นหัวหน้าเสนาธิการอากาศโยธิน ก็มีการส่งข้าราชการไปทำการฝึก
พล.อ.ท.ขจรฤทธิ์ กล่าวต่ออีกว่า รวมถึงมีการปรับโครงสร้างในการป้องกันที่ตั้งในการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งทหารกองประจำการที่ได้รับการฝึกและเป็นทหารยุทธการบางส่วนก็จะมีโอกาสได้รับการฝึกเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านโดยการแจม หรือการใช้อาวุธปืนต่อต้าน
เมื่อถามเพิ่มเติมว่าจากการเดินพูดคุยกับพลทหารใหม่ ส่วนใหญ่เป็นพลทหารที่สมัครใจมาเองหรือไม่ พล.อ.ท.ขจรฤทธิ์ กล่าวว่า มีทั้ง 2 ส่วน และเรากำลังเปิดรับทหารออนไลน์อยู่ หากเข้าไปดูยอดในก็ได้รับความสนใจสมัครเข้ามาพ้นจนเกินอัตราที่เรากำหนดไว้ด้วย