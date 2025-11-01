สมพงษ์ จ่อคัมแบ๊กเพื่อไทย สส.เฮ ลูกหน.ได้พ่อเป็นของแถม แย้มตั้งกก.ยุทธศาสตร์ ชื่อรุ่นใหญ่พรึบ

สมพงษ์ จ่อคัมแบ๊กเพื่อไทย ลูกพรรคเฮ ลูกขึ้นหน.ได้พ่อเป็นของแถม แย้มตั้งกก.ยุทธศาสตร์ จาตุรนต์ นั่งปธ.
ภายหลังที่ประชุมพรรคเพื่อไทย มีมติเอกฉันท์ เลือก นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ เป็นหัวหน้า ‘คนใหม่’ พร้อมกรรมการบริหารพรรคทั้ง 29 คน ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” ยืนยันว่า คุณพ่อ “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” อดีตหัวหน้ากลุ่ม 16 ซึ่งเพิ่งลาออกจากพรรคเพื่อไทย เนื่องจากถูกด้อยค่า จะกลับมาช่วยพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิม
“เลือกลูก ได้พ่อเป็นของแถม”
พี่พงษ์สำหรับผม เป็นบุคลากรทรงคุณค่า แบบขิงแก่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั้งนักการเมือง และ นักธุรกิจ สามารถเชื่อมต่อกับทุกฝ่ายได้อย่างดีครับ”
โดยก่อนหน้านี้ นายก่อแก้ว ยังได้โพสต์อีกว่า ผมขอแสดงความยินดีกับท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ คุณจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ซึ่งต้องเรียกว่า ”หัวหน้าหนิม“ กันแล้วครับ นาทีนี้
”หัวหน้าหนิม“ มีความโดดเด่นในการทำงานสภา ใกล้ชิด สส.ในพรรคทุกช่วงวัย ประสานงานได้ครบ เข้าถึงง่าย และอัธยาศัยดี นี่คุณสมบัติที่ดีของผู้บริหารพรรค และที่สำคัญ มีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาหลักของประเทศอยู่ในขณะนี้ และการตอบคำถามสื่อมวลชนฉะฉาน ไม่ตายไมค์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพรรคในช่วงเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่อึดใจ ยิ่งได้ “พี่ประเสริฐ” กลับมาเป็นเลขาธิการพรรค ยิ่งทำให้การทำงานหลังบ้านราบรื่นยิ่งขึ้น
มาถึงตรงนี้ ผมขอขอบคุณสมาชิกพรรคทุกท่านอีกเช่นกัน ที่มีมติให้ผมเป็นรองหัวหน้าพรรค ซึ่งจะรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ (และดูแลพี่น้องเสื้อแดง)
สำหรับโครงสร้างพรรคแบบใหม่นี้ ให้ความสำคัญกับภารกิจของแต่ละท่านที่ได้รับมอบหมายชัดเจน ตัวจริงในแต่ละเรื่อง เช่น รองหัวหน้าที่จะดูแลในแต่ละภาค อาทิ เช่น คุณสรวงศ์ เป็นรองหัวหน้าภาคกลาง คุณมนพร เป็นรองหัวหน้าภาคอีสาน (ร่วมกับอีก 2 ท่าน) ที่สามารถประสานงานได้แบบถึงตัว และตัดสินใจเรื่องที่รับผิดชอบได้จริง รวมถึงรองหัวหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ เช่น กฎหมาย นโยบาย งานสภา และอื่นๆ ล้วนเป็นตัวจริงของเรื่องนั้นๆ ทำให้การดำเนินงานบริหารคล่องตัว และตอบโจทย์ต่อทุกสถานการณ์ต่อจากนี้
โฆษกพรรคคนใหม่ ”น้องจอม“ ศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ อดีตรองเลขาธิการนายกฯ ก็ถือว่าเป็นคนหนุ่ม ไฟแรง คล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีข้อมูลในมือพร้อมสื่อสารกับประชาชน เรียกได้ว่า “พร้อม” ทุกสภาวะ รวมทั้ง “กล้าชน”
อีกโครงสร้างหนึ่ง ที่ผมได้ยินว่า และอยากถือโอกาสนี้ “กระซิบล่วงหน้า” คือโครงสร้างคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค เราได้ “พี่อ๋อย” หรือคุณจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นประธานยุทธศาสตร์ มีคณะกรรมการ ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของพรรคที่มีมีความรู้ความสามารถในระดับหาตัวจับยาก อาทิ พี่อ้วนภูมิธรรม คุณหมอมิ้ง ท่านสมศักดิ์ อดีตรัฐมนตรี ผู้ใหญ่ และมันสมองสำคัญๆ ที่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย รวมถึงท่านสุริยะ ที่เป็น ผอ.เลือกตั้ง ก็จะอยู่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุดนี้นี้เช่นเดียวกัน
ที่สำคัญ เรายังมีกำลังหลัก “หัวหน้าอิ๊งค์” ในฐานะ หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ที่ยังอยู่กับเรา เป็นแกนหลักสำคัญ และความมั่นใจให้กับสมาชิกพรรคทุกคน ว่าเรายังเดินหน้าต่อไป โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งที่จะถึงนี้
ทั้งหมดนี้ จะเป็นการ “ยกเครื่อง” เพื่อยืนยันว่า “เราพร้อมแล้วครับ”