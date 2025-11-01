นิพนธ์ ร่วมมยินดีกับชาวสงขลา หลังยูเนสโกรับรองเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลก สาขาวิทยาการอาหาร

นิพนธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับชาวสงขลา หลังยูเนสโกรับรองเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลก สาขาวิทยาการอาหาร (Gastronomy)
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวสงขลา ภายหลัง องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศรับรองให้ จังหวัดสงขลา เข้าร่วม เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) ประจำปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ในสาขา วิทยาการอาหาร (Gastronomy)
นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (2556-2562) ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้สงขลาก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์มาโดยตลอด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการศึกษาและจัดทำรายงานประกอบการเสนอชื่อไปยังยูเนสโก พร้อมทั้งมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง เพื่อผลักดันให้สงขลาก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างสมบูรณ์โดยเชิญผู้มีประสบการณ์จากต่างประเทศมาร่วมประเมินและให้คำแนะนำ
“การที่ยูเนสโกประกาศรับรองให้สงขลาเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกในสาขาวิทยาการอาหาร ถือเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวสงขลา และเป็นรางวัลแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วน ผมหวังว่าความภาคภูมิใจนี้จะถูกส่งต่อไปยังรุ่นลูก รุ่นหลาน เพื่อร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ และต่อยอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอาหารของสงขลาให้ยั่งยืนและทำให้สงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติต่อไป” นายนิพนธ์ กล่าว