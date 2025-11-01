อภิสิทธิ์ เร่งเครื่อง ปชป. สัปดาห์หน้าเปิดรับคนรุ่นใหม่ สู้ศึกเลือกตั้งใหญ่

อภิสิทธิ์ เผย สัปดาห์หน้า เตรียมเปิดรับคนรุ่นใหม่สู้ศึกเลือกตั้ง ยอมรับมีเวลาน้อย ต้องทำงานอย่างหนัก ยังไม่คิดถึงตัวเลขส.ส. มุ่งวางรากฐานระยะยาว ฟื้นจุดยืนสุจริต-มืออาชีพ ให้สอดรับความเปลี่ยนแปลงของโลก
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ จ.ลำพูน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางไปที่วัดชัยชนะ ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายขยัน วิพรหมชัย รองเลขาธิการพรรคฯ เพื่อร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก พร้อมให้สะมภาษณ์ถึงแนวทางการเตรียมพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้ง ว่า หลังจากมีการเลือกตั้งกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรคชุดใหม่ ได้มีการใช้เวลาสัปดาห์แรก เร่งทำนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะเปิดกว้างเชิญผู้รู้มาให้ข้อคิด ซึ่งกระบวนการนี้ยังเดินต่อไปอีกระยะ เพราะจะเจาะจงไปยังเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะ เช่น สัปดาห์หน้าจะมีการจัดเวทีเรื่องการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล แพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโต และสร้างโอกาสให้คนจำนวนมาก
นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นยังมีการเร่งหาตัวผู้สมัคร ส.ส. เนื่องจากมี ส.ส. หลายท่านได้บอกกับตนไว้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่กับพรรคฯ เนื่องจากมีการเจรจากันไว้ล่วงหน้า เพราะฉะนั้นการเร่งหาผู้สมัครฯ ก็เป็นเรื่องสำคัญ แต่เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีคนแสดงความจำนงเข้ามาพอสมควรแล้ว วันนี้มาภาคเหนือได้พบกับกก.บห., สาขาพรรค ทุกคนมีกำลังใจดี โดยสัปดาห์หน้าจะมีการพูดถึงการเชิญชวนให้ผู้สนใจมาร่วมงานการเมืองตามอุดมการณ์ของเรา แบบเปิดกว้างด้วย
เมื่อถามว่า ในการคัดเลือกผู้สมัครของพรรคฯ ได้วางเกณฑ์การคัดเลือกไว้อย่างไรบ้างนายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า พรรคฯเปิดกว้าง เพราะการเดินไปข้างหน้านั้น ตนตั้งใจมาวางรากฐานในระยะยาวสำหรับพรรคฯ ไม่ได้คิดแค่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป เพราะต้องฟื้นฟูพรรคฯ ให้กลับมาแข็งแรง ในเรื่องจุดยืนที่ชัดเจนให้ประชาชนเข้าใจ และมีคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้ามาสานต่ออีกจำนวนมาก ดังนั้นจึงไม่ได้ทำงานแบบเฉพาะหน้า แต่เพื่อให้พรรคฯอยู่คู่กับการเมืองไทยต่อไป
“เราไม่ได้มีปัญหาว่าภาคไหนเป็นฐานของใคร เราตั้งใจทำงานให้ประเทศอยู่แล้ว โดยปกติที่ผ่านมา ผมอยู่การเมือง อยู่ประชาธิปัตย์มา ไปทุกจังหวัดจะมีคนที่สนับสนุนเรา มีคนที่มีความคิดความอ่านเหมือนพวกเรา เพียงแต่ต้องไปกระตุ้นในบางพื้นที่ และในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีประเด็นที่พรรคการเมืองต่างๆ เกิดขึ้นมามากมายในรอบหลายปีที่ผ่านมา ก็อาจจะทำให้มีการแตกออกไปในหลายๆ พรรค” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
นายอภิสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า การคัดเลือกผู้สมัคร ทุกอย่างจะไปตามกระบวนการของกฎหมาย ที่ต้องมีการมารับฟังความคิดเห็น สาขาพรรค หรือตัวแทนประจำจังหวัด และกรรมการสรรหาชุดปัจจุบัน กก.บห.ก็พร้อมที่จะดูเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครอยู่แล้ว ทุกอย่างน่าจะประกาศได้ภายในสัปดาห์หน้า เพียงแต่มีประเด็นนิดหนี่ง เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ยังไม่ได้รับรอง กก.บห.พรรคชุดใหม่ ตอนนี้จึงต้องทำงานแบบไม่เป็นทางการไปก่อน
“เราต้องการที่จะต่อสู้แข่งขันในหลายจังหวัด แต่เรายอมรับความเป็นจริงว่าด้วยสถานการณ์ในขณะนี้และเวลาที่จำกัด ก็ต้องทำงานอย่างหนัก แต่จะเป็นอย่างไรนั้น ยังเร็วเกินไปที่จะประเมิน คงต้องรอดูบรรยากาศ เมื่อเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้ง” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว
เมื่อถามถึงการตั้งเป้าจำนวน ส.ส. นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้คิดถึงจำนวน เรามองยาว อยากให้มีความชัดเจนเกิดขึ้นว่า คนของประชาธิปัตย์ เป็นตัวแทนของความคิด อุดมการณ์อย่างไร และเชิญชวนคนที่มีความเชื่อเหมือนเราให้เข้ามา และเติบโตในวันข้างหน้าด้วยกัน โดยหลักก็อยากส่งให้ครบทุกเขต แต่ด้วยเวลาที่จำกัด ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็พบว่ายังมี 4 จังหวัดที่ยังไม่มีตัวแทนประจำจังหวัดของพรรค ซึ่งจำเป็นสำหรับการส่งผู้สมัคร แต่ภายในสัปดาห์ก็จะเรียบร้อย โดยจะมีการประชุมสมาชิกเพื่อตั้งตัวแทนประจำจังหวัดให้เรียบร้อยก่อน
นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวถึงจุดยืนการทำงานว่า พรรคฯ ต้องการสื่อสารให้สังคมเห็นว่า ตอนนี้ถ้าบ้านเมืองไม่เดินบนเส้นทางของการมีหลักการ และความสุจริต ถ้าบ้านเมืองไม่มีนโยบายในการบริหารประเทศ ที่อิงอยู่กับความเป็นมืออาชีพ หรือหลักทางวิชาการ ถ้าบ้านเมืองไม่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของโลก เศรษฐกิจไทย ประเทศไทยก็จะลำบากมาก พรรคประชาธิปัตย์ต้องการเข้ามาเป็นตัวแทนของคนที่อยากเห็นบ้านเมืองเดินทางไปในเส้นทางที่สุจริต เศรษฐกิจเติบโตได้ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ และสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งหมายถึงการมีบทบาทในระหว่างประเทศด้วย