สิ้น ‘น.ต.ฐิติ’ อดีตเลขาพรรคสามัคคีธรรม พ่ออนุดิษฐ์ นาครทรรพ
น.ต.ฐิติ นาครทรรพ – เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตรัฐมนตรี และอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวเศร้า สูญเสียบิดา น.ต.ฐิติ นาครทรรพ อายุ 90 ปี เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ ความว่า
“ฐิติในฤทัยพงศ์นาครทรรพ
ฐิติในกีรติศัพท์ประจักษ์สมัย
ฐิติในคุณท่านให้แด่เมืองไทย
ฐิติในสวรรค์แล้วตลอดกาล”
และว่า “อินนาลิลลาฮ์ วะอินนาอิลัยฮิรอญีอูน แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ และแท้จริงเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์” นาวาอากาศตรี ฐิติ นาครทรรพ อายุ 90 ปี บิดาของนาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ได้กลับคืนสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วเช้าวันนี้ (วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ,09.39 น.)
จะได้มีการทำละหมาดญะนาซะฮฺ(ขอพรแด่ผู้วายชน์) ในวันนี้ (1 พ.ย. 2568) เวลา 15.00 น. ณ มัสยิดอัสสลาม (คลองกุ่ม) เขตบึงกุ่มกรุงเทพฯ (ซอยเสรีไทย24)
ขณะที่ พล.อ.อ.ฐากูร นาครทรรพ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ และอดีตผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ ทอ. โพสต์เฟซบุ๊กอาลัยถึงบิดา ความว่า
“ให้ระลึกไว้เสมอว่า ทุกสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรา ชีวิตของเราจึงน่าทึ่งมาก สามเดือนก่อนปรินิพพาน หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ปลงมายุสังขาร ท่านได้ตรัสกับพระอานนท์ที่กำลังเศร้าโศกเสียใจว่า
“อานนท์ เราเคยบอกเธอแล้วมิใช่หรือว่า บุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดา หลีกเลี่ยงไม่ได้ อานนท์เอย ชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุด สิ่งทั้งหลายมีความแตกไป ดับไป สลายไปเป็นธรรมดา จะปรารถนามิให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนั้น เป็นฐานะที่ไม่พึงหวังได้ ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไป เคลื่อนไปสู่จุดสลายตัวอยู่ทุกขณะ”
คำว่า “ทุกขัง” ในไตรลักษณ์นั้นมีความหมายว่า “ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก”
ขอแจ้งข่าวคุณพ่อผม น.ต.ฐิติ นาครทรรพ ได้จากไปแล้วเมื่อเช้านี้ ด้วยอาการสงบ จะทำพิธีฝังตามหลักศาสนาอิสลามที่มัสยิดอัสสลาม เสรีไทยซอย 24 ในช่วงบ่ายแก่ๆของวันนี้ วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ครับ”
ประวัติ น.ต.ฐิติ นาครทรรพ
สำหรับ น.ต.ฐิติ เป็นบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองไทยยุคหนึ่ง โดยเฉพาะบทบาทในช่วงต้นทศวรรษ 2530 เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
เมื่อ น.ต.ฐิติ รับราชการเป็นทหารอากาศ มีความสนิทสนมกับ พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล ผู้บัญชาการทหารอากาศ และอดีตรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช. (National Peace Keeping Council – NPKC) หลังรัฐประหาร 2534 คณะ รสช.ได้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น ในช่วงแรกเรียกกันติดปากว่า “พรรคทหาร” กระทั่งได้ชื่อว่า “พรรคสามัคคีธรรม”
ดำรงตำแหน่งสำคัญอย่าง เลขาธิการพรรคสามัคคีธรรม (พ.ศ. 2535) ซึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม ภายใต้การนำของน.ต. ฐิติ สามารถคว้าเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้ถึง 79 ที่นั่ง ซึ่งถือเป็นอันดับ 1 ของประเทศในขณะนั้น และเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
ภายหลังการเลือกตั้ง 2535 พรรคสามัคคีธรรมมีบทบาทสำคัญในการ สนับสนุน พลเอก สุจินดา คราประยูร ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี บทบาทของ น.ต.ฐิติ ในฐานะผู้กำหนดทิศทางและผู้ประสานงานสำคัญเบื้องหลังการจัดตั้งรัฐบาลในยุคการเมืองที่มีความขัดแย้งสูงนั้น ถือว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงหนึ่ง
ด้านชีวิตครอบครัว น.ต.ฐิติ เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2478 มีพี่น้องคือ ปราโมทย์ นาครทรรพ อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ และนิตินัย นาครทรรพ อดีต สส.หนองคาย ด้านครอบครัวสมรสกับนางสุมาลี นาครทรรพ มีบุตร 6 คน ประกอบด้วย 1.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง 2.สุจริต นาครทรรพ 3.ฐากูร นาครทรรพ 4.ตะวัน นาครทรรพ 5.ภาคภูมิ นาครทรรพ และ 6.ชมพูนุท นาครทรรพ อดีตผู้สมัคร สส.หนองคาย พรรคประชาธิปัตย์