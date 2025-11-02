พริษฐ์ ชี้ช่อง กกต.จัดออกเสียงประชามติล่วงหน้านอกเขต ผ่านทางไปรษณีย์ ให้ลงทะเบียนร่วมเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้านอกเขต
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคประชาชน(ปชน.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กกต.ยังไม่ควรยอมแพ้ หากต้องการอำนวยความสะดวกประชาชน การออกเสียงประชามติล่วงหน้านอกเขต ยังมีช่องให้ทำได้ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน เมื่อวันก่อน เห็นว่าทางผู้บริหาร กกต. ได้ออกมาแถลงข่าวว่า แม้รัฐบาลจะเดินหน้าให้ทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไป ในเดือนมีนาคม 2569 แต่กกต.จะไม่จัดให้มีการออกเสียงประชามติล่วงหน้านอกเขต เหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ล่วงหน้านอกเขต
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต คือการเปิดโอกาสให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่แตกต่างกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่จริงได้ 1 สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งหากย้อนไปดูสถิติจากการเลือกตั้งส.ส.2566 เราจะเห็นว่ามีประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง “ล่วงหน้านอกเขต” สูงถึง 2.08 ล้านคน หรือ 5% ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
คำแถลงของ กกต.ว่าจะไม่มีการออกเสียงประชามติล่วงหน้านอกเขต เป็นปัญหาอย่างไร หากต้องการอำนวยความสะดวกประชาชน เห็นว่าเป้าหมายที่เราต้องยึดมั่น คือการทำให้ การเลือกตั้งสส. และการออกเสียงประชามติ ใช้มาตรฐานเดียวกัน แต่สิ่งที่กกต.แถลงกลับไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว เพราะกกต.ประกาศว่าแม้จะมีการจัดการเลือกตั้งกับประชามติพร้อมกัน แต่กติกาเรื่องการออกเสียงล่วงหน้าจะไม่เหมือนกัน ประชาชนเลือกตั้งสส.ล่วงหน้านอกเขตได้ แต่ประชาชนออกเสียงประชามติล่วงหน้านอกเขตไม่ได้ (โดยออกเสียงนอกเขตได้เฉพาะในวันจริง) หากเดินต่อแบบนี้ กติกาดังกล่าวจะสร้างความไม่สะดวกและความสับสนมหาศาลให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นายพริษฐ์ ระบุว่า ถ้าจะให้ความเป็นธรรมกับ กกต. ก็ต้องบอกว่าปัญหาบางส่วนเกิดขึ้นเพราะความไม่สอดคล้องกันของกฎหมาย พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. และ พ.ร.บ.ประชามติ เพราะในขณะที่ พ.ร.ป.เลือกตั้งสส.พูดถึงการรองรับการเลือกตั้งสส. ล่วงหน้านอกเขต อย่างชัดเจน แต่พ.ร.บ.ประชามติ ไม่มีการพูดถึงการออกเสียงประชามติล่วงหน้านอกเขตอย่างชัดเจน โดยมีเฉพาะการพูดถึงการออกเสียงประชามติในวันจริงนอกเขต (มาตรา 41) และ การออกเสียงประชามติล่วงหน้านอกราชอาณาจักร (มาตรา 53-57) ในอนาคต
“ผมเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการออกเสียงทุกฉบับ (เช่น พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. / พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น / พ.ร.บ. ประชามติ) ให้สอดคล้องกันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยเวลาอันจำกัด การผลักดันการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้ผ่าน 2 สภาฯ ทันก่อนการยุบสภาในอีกไม่เกิน 3 เดือน ไม่น่าจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้”
“ผมเห็นว่ากลไกหนึ่งที่ กกต.ใช้เป็นทางออกได้ โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย คือกลไกการออกเสียงทางไปรษณีย์ เป็นกลไกที่ พ.ร.บ.ประชามติ รองรับไว้อยู่แล้ว (มาตรา 47-48) และยังให้อำนาจกับ กกต. เต็มที่ในการออกแบบหลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียน การลงคะแนนออกเสียง การนับคะแนนออกเสียง และการดำเนินการอื่นที่จำเป็น” (มาตรา 47) โดยกำหนดไว้อย่างเจาะจงว่าหากใครต้องการใช้สิทธิออกเสียงทางไปรษณีย์ จะต้อง 1.ลงทะเบียนพร้อมกับการเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้านอกเขต 2.เดินทางมาที่หน่วยเลือกตั้งที่ตั้งใจจะมาใช้สิทธิเลือกตั้งสส. ล่วงหน้านอกเขต ในวันที่ 22 มีนาคม และ3.รับซองออกเสียง ลงคะแนนเสียง และยื่นบัตรออกเสียงกลับคืนให้เจ้าหน้าที่ ณ หน่วยเลือกตั้งดังกล่าวในวันดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งบัตรออกเสียงไปที่หน่วยนับคะแนนทางไปรษณีย์ เป็นการต่อไป” นายพริษฐ์ กล่าว