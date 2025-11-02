อนุสรณ์ ชี้ พท.พร้อมเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง มั่นใจได้กลับมาบริหารประเทศ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2568 ของพรรค พท. เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคชุดใหม่ และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ว่า พรรค พท.ในวันนี้ ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงในฐานะสถาบันทางการเมืองของประเทศที่มีความเข้มแข็ง เป็นระบบ และเติบโตเคียงข้างประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย พรรค พท.ไม่เพียงแค่เป็นพรรคการเมือง แต่คือพลังแห่งความหวังของคนไทยทั้งประเทศ ที่มุ่งมั่นจะสร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ
นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า การได้ กก.บห.พรรคชุดใหม่ และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในทุกด้านของพรรค พท. ทั้งในเชิงนโยบาย การจัดการ และทิศทางทางการเมือง พรรค พท. กำลังเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการคิดและกำหนดนโยบายที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักสูงสุด เพราะพรรค พท. หัวใจคือประชาชน ทั้งนี้ เรามีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า การเปลี่ยนผ่านสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูประเทศ ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง พรรค พท. พร้อมที่จะนำเสนอแนวนโยบายที่จับต้องได้ เป็นไปได้จริง และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง การผลักดันนวัตกรรมเพื่ออนาคต การสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ก้าวนำโลก
นายอนุสรณ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับประเด็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้น ขณะนี้รัฐบาลกำลังเผชิญกับปัญหาสแกมเมอร์ ทุนเทาและดำข้ามชาติ ความมั่นคงชายแดน จะเป็นจุดเปราะบางรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ประชาชนจับตามอง และอาจเป็นจุดตายรัฐบาล ขณะนี้ภายในพรรคมีการหารือกันอย่างรอบคอบ โดยมีสองแนวทางหลัก คือ กลุ่มที่เห็นว่าควรยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้า เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการบริหารงานที่ไร้เสถียรภาพ ขณะที่อีกกลุ่มเห็นว่าควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกไทม์ไลน์ใน MOA ระหว่างฝ่ายค้ำและรัฐบาลเสียงข้างน้อย เพื่อให้เป็นบทพิสูจน์ชัดเจนว่าแท้จริงแล้วดีลดังกล่าวไม่ได้นำพาประโยชน์ใดๆ มาสู่ประเทศชาติและประชาชนเลย
“พรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วในทุกมิติ ไม่ว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นเมื่อใด พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแรกที่มีความพร้อมส่งผู้สมัครคุณภาพทั่วประเทศ และพร้อมนำประเทศไทยกลับคืนสู่เส้นทางแห่งโอกาส ด้วยความเชื่อมั่นเต็มหัวใจว่า พรรคเพื่อไทยจะกลับมาบริหารประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปได้ไกลกว่าที่เคยเป็นมาอีกครั้งหนึ่ง” นายอนุสรณ์ กล่าว