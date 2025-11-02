รัฐบาลโอนเงินช่วยผู้ประสบภัยชายแดนไทย-เขมร แล้วเกือบ 3 แสนครัวเรือน รอบต่อไปโอน 5 พ.ย.

รัฐบาล โอนเงินช่วยผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา 10 ครั้ง เกือบ 300,000 แสนครัวเรือน กว่า 1,300 ล้านบาท รอบต่อไปโอน 5 พ.ย.นี้
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ ระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา ตามที่ ครม. เห็นชอบวงเงิน 315,476 ครัวเรือน จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,515.967 ล้านบาท ว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ให้การช่วยเหลือ โดยเป็นการรับลงทะเบียนค่าเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีอพยพตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป ครัวเรือนละ 5,000 บาท กรณีอพยพไม่เกิน 7 วัน ครัวเรือนละ 2,000 บาท มีจำนวนครัวเรือนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 325,347 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ผ่านคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 297,368 ครัวเรือน และจำนวนครัวเรือนที่ส่งออมสิน 296,569 ครัวเรือน
โดยได้โอนเงินช่วยเหลือแล้วทั้งหมด 10 ครั้ง (วันที่ 6, 7, 8, 9, 10, 17, 20, 22, 27, 30 ตุลาคม 2568) โอนสำเร็จ 294,658 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,316.075 ล้านบาท ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ หรือบัญชีไม่ปกติ 1,167 ครัวเรือน และจะโอนเงินครั้งต่อไป ครั้งที่ 11 จ.อุบลราชธานี สระแก้ว วันที่ 5 พ.ย.นี้ จำนวน 744 ครัวเรือน
“เน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์ ให้เรียบร้อย หากยังไม่เรียบร้อยขอให้ติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็ว ทั้งนี้ยังได้กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทาง http://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister” นายสิริพงศ์ กล่าว