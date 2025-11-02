ศิริกัญญา ชม อนุทิน ประชุมเอเปค เสียดายไม่เสนอตัวปราบสแกมเมอร์ จี้เปิดรายละเอียด แรร์เอิร์ธ

‘ศิริกัญญา’ ให้ผ่าน ‘อนุทิน’ ประชุมเอเปค ชมทำหน้าที่สมบูรณ์แบบ ติดอยู่เรื่องเดียว น่าจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพปราบคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์ บอก ควรเปิดเผยรายละเอียด MOU แรร์เอิร์ธ เผย ปชน.กำลังเก็บข้อมูล ตัดสินใจอยู่ ยื่นซักฟอกสมัยหน้าหรือไม่
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่เกาหลีใต้ ถือว่าผ่านหรือไม่ ว่า ในรอบนี้มีความคืบหน้าหลายเรื่อง ถือว่าผ่าน และนายอนุทินได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ แต่มีหนึ่งเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะแสดงบทบาทได้มากกว่านี้คือการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเอเปคให้ความสนใจ เช่นสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ ที่ได้รับผลกระทบและกำลังเดินหน้าจริงจังในการปราบปรามและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นจุดที่เราคิดว่าควรจะแสดงบทบาทได้มากกว่านี้ แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ดำเนินการ
เมื่อถามว่า เรื่อง MOU แร่แรร์เอิร์ธ จะต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดให้ฝ่ายค้านและประชาชนรับทราบหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญากล่าวว่า จริงๆ แล้วคือการเปิดเผยรายละเอียดอย่างครบถ้วนและควรให้สื่อมวลชน รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยกันอย่างเปิดอก เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้เราได้รับทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เพราะเหตุใด สหรัฐอเมริกาจึงให้ความสนใจเรื่องนี้ และ MOU ฉบับดังกล่าวมีผลทางกฎหมายหรือไม่ จะสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาจริงหรือไม่ นี่เป็นเรื่องที่น่าจะทำให้ประชาชนคลายข้อกังวลใจ โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องยอมรับว่าแร่แรร์เอิร์ธ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหากจะนำขึ้นมาใช้ในขั้นตอนการผลิต ดังนั้น ต้องเร่งให้รัฐบาลออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้หมดจรดครบถ้วนได้แล้ว
เมื่อถามว่า ตอนนี้พรรค ปชน.มีข้อมูลเพียงพอที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้าหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญากล่าวว่า ตอนนี้เราเก็บรวบรวมข้อมูลกันอยู่ จะมีข้อมูลเป็นรายคนและคงจะเก็บข้อมูลในสมัยปิดประชุม เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจว่าจะมีการยื่นอภิปรายในสมัยประชุมหน้าหรือไม่