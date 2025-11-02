‘วิสุทธิ์’ โยน ‘จุลพันธ์’ คุย ‘ปชน.’ ยื่นซักฟอกร่วมด้วยหรือไม่ แย้ม กำลังเก็บข้อมูลรมต.ไหนมีข้อบกพร่องบ้าง

‘วิสุทธิ์’ โยน ‘จุลพันธ์’ คุย ‘ปชน.’ ยื่นซักฟอกร่วมด้วยหรือไม่ แย้ม กำลังเก็บข้อมูล รมต.ไหนมีข้อบกพร่องบ้าง ลั่น หากยุบสภาก่อนก็พร้อมเลือกตั้ง ไม่ปิดทางร่วมงานบ้านใหญ่อัศวเหม บอก หากมีการร่วมมือกันก็จะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งได้
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พรรค พท.มีการพูดคุยกันเพิ่มบ้างหรือไม่ ว่า มีการพูดคุยกันว่าหากจะยื่นจะมีการยื่นในช่วงเปิดสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้า หรือปิดสมัยประชุม ต้องรอฟังคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพูดคุยกันอีกครั้ง
เมื่อถามว่า จะต้องมีการพูดคุยกับพรรคประชาชน (ปชน.) ว่าจะร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ต้องให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรค พท.ไปเจรจาว่าพรรค ปชน.จะร่วมกับเราหรือไม่ ขอให้นายจุลพันธ์ได้ทำหน้าที่ลองไปเจรจาพูดคุยกันดูก่อนว่ามีทิศทางเดียวกันหรือไม่
ต่อข้อถามว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจควรอภิปรายทั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรืออภิปรายเป็นรายบุคคล นายวิสุทธิ์กล่าวว่า กำลังดูอยู่ เพราะขณะนี้กำลังติดตามการทำงานของแต่ละรัฐมนตรีว่า ท่านใดมีข้อบกพร่องเสียหายหรือส่อในทางทุจริตบ้าง เราจะมี ส.ส.หลายคนที่ประกบดูและติดตาม อดีตรัฐมนตรีที่เคยทำงานในกระทรวงนั้นๆ จะช่วยกันดูและมีการหาข้อมูลกันอยู่
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่อาจมีการยุบสภาก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ถ้ายุบสภาเมื่อไหร่ เราก็พร้อมเลือกตั้ง ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย
เมื่อถามถึง กระแสข่าวพรรค พท.จะเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.บ้านใหญ่อัศวเหม นายวิสุทธิ์กล่าวว่า บางจังหวัดมีการเจรจากันจริง บางที่เขามีคนพร้อมมากกว่าเรา บางพื้นที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้มี ส.ส.ในจังหวัดนั้นๆ หากมีการร่วมมือกันก็จะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งได้ เราต้องทำ เพราะเป้าหมายคือ 200 เขตในอนาคต