รัฐบาล ยันไม่ห้ามจัดงานลอยกระทง ขอความร่วมมือปรับรูปแบบ-ลดกิจกรรมรื่นเริง
รัฐบาล ยืนยันไม่ห้ามจัดงานประเพณี “ลอยกระทง” ขอความร่วมมือปรับรูปแบบ ลดกิจกรรมที่มีความรื่นเริง เพื่อแสดงความเคารพในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน น.ส.อัยรินทร์ พ้นธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเทศกาลลอยกระทง ในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ว่า เทศกาลลอยกระทง ถือเป็นประเพณีสำคัญของคนไทยที่จัดสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำให้คงอยู่สืบทอดต่อไป โดยปีนี้พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยยังจัดงานลอยกระทง โดยเน้นสืบสานประเพณีไทยให้อยู่ในขอบเขต โดยลดกิจกรรมที่มีความรื่นเริงลง อาทิ การแสดงดนตรี งานแสดงแสงสีเสียง เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ปรับรูปแบบการแสดงวิจิตรเจ้าพระยา 2568 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน-23 ธันวาคมนี้ ภายใต้แนวคิด “แสงแห่งสยาม แม่ของแผ่นดิน” เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ เปลี่ยนการแสดงพลุเป็นการแสดงโดรนที่สื่อความอาลัยและเทิดพระเกียรติ ลดโทนแสงสีให้สำรวมยิ่งขึ้น และในช่วงค่ำคืนปีใหม่ จะเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “แสงเทียนแห่งแผ่นดิน” จุดเทียนถวายพระราชกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยทุกกิจกรรมจะจัดขึ้นด้วยความสำรวมและงดงามสมพระเกียรติ
ทั้งนี้ รัฐบาล เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเทศกาลลอยกระทงตามสถานที่ต่างๆ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org และ www.thailandfestival.org ทั้งนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแสดงความเคารพในช่วงเวลานี้ เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยอย่างมีคุณค่า